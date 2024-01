Zelenszkijné intelmei

Az orosz invázió olyan, mint a sugárzás, túlterjed Ukrajnán, ha most nem fékezzük meg, magyarázta a Corriere della Serának adott interjúban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felesége. Olena Zelenszka emlékeztetett, a csernobili atomerőmű katasztrófája után a nemzetközi közösség több mint másfél milliárd eurót különített el az erőművek biztonságosabbá tételére, merthogy nyilvánvaló volt: egy sugárzás Európában mindenkit elér. Most Ukrajna sikeresen vissza tudja tartani a világ egyik leghatalmasabb diktátorának hadseregét, de ezt más demokráciák­kal együtt kell megtennie, figyelmeztetett a first lady. Húzzunk bele! (Nyúljunk a zsebünkbe!) Ezt már hallottuk néhányszor: ebben a háborúban Ukrajna valójában egész Európát védi, hiszen győzelme esetén a Putyin-ármádia nem állna meg Ukrajnánál, ellenben letaposná az egész kontinenst. Valamelyest gyengíti ezt a felvetést, hogy máskor meg azzal jönnek: az oroszok alaposan elszámították magukat, lám, még a náluk jóval kisebb Ukrajnát sem képesek elfoglalni.