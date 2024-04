Dobó forog a sírjában

Rendkívüli sajtótájékoztatót tartottak hétfőn reggel az egri városháza előtt. Közgyűlési képviselők és a megyeszékhely néhány közszereplője fejezte ki tiltakozását Mirkóczki Ádám polgármester – hogyan is mondjam? – sajátos módszereivel szemben.

Mi is megírtuk: egy nemrég kiszivárgott hanganyagon Mirkóczki azon merengett, hogyan kellene manipulálni az önkormányzathoz beérkező közérdekű adatigénylés válaszait.

Hallgassuk csak! „Nagyjából semmit nem adnék ki, úgy vagyok vele, hogy pereljen mindenért, minden érdemi részt kiveszek belőle, vagy kicsontozom úgy, hogy tessék, itt van egy semmi, amivel nem tudsz mit kezdeni.” Kicsit odébb: „Ja, hogy ez neked nem elég? Kit érdekel? Tehát én esetleg még ezt az irányt tudom elképzelni, hogy tegyünk is eleget, meg nem is […], vagy ha konkrét szerződést kérnek ki, akkor meg pont kitörlök olyan részeket, ami őt érdekli. Hát kiadtuk, csak szerintünk, a mi jogi álláspontunk szerint az üzleti titok, személyes adat, mit tudom én, mi…”

Eger első emberétől idéztem.

Nos, a placcon megjelent városházi képviselők most úgy döntöttek, hogy (pártállástól függetlenül) egy közös nyilatkozatot adnak át a városvezetőnek, amelyben erős aggályaikat fejezik ki a cezaromán városvezető – nem először előforduló – módszereivel szemben. Igen ám, csakhogy Eger frontembere, bár az irodájában gubbasztott, nem volt hajlandó kijönni, átvenni a dokumentumot. Hallgatott, mint hal a szatyorban. Az elképedt képviselők végül cellux ragasztószalaggal rögzítették Eger vezérének ajtajára a nyilatkozatot.

Dobó István forog a sírjában.