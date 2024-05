Határozottan konyul

Tetszik, nem tetszik, Magyar Péter váratlan felbukkanása színt vitt a hazai politikába. Sőt számos ellenzéki politikusba is… Gyurcsány Ferenc fejét már máskor is láttuk pirosban, ám Donáth Annáét még nemigen. Most azonban, hogy a közvélemény-kutatások kimutatták, míg Magyar Péter Tisza Pártja már 23 százalékon áll, az ő Momentuma viszont csupán három százalékon, az elnök asszony ábrázatja is határozottan pirossá lett. Sőt jajvörössé.

Bizony ám, a hazaárulásra szakosodott SZDSZ-utódfelekezet szimpátiagörbéje határozottan konyulni látszik!

Aligha véletlen, hogy a Brüsszelben ármánykodó asszonyka újabban inkább itthon kavar, rosseb most az uniós fekáliamixelésbe, a végén még padlót fog a lila ifjak gyülekezete, aztán majd mehetnek a lecsóba… Annácska egyébiránt Brüsszelből szereti vezetni a nolimpikon pártot, onnan állítólag jobban rálátni a hazai viszonyokra. (Egy időben a nagy Lenin is Svájcból irányította a Bolsevik Pártot – talán tőle jöhetett az ötlet.) Nos, a vörösben játszó Donáth Anna most azzal harsogja tele a széles nyilvánosságot, hogy ő pedig haladéktalanul vitatkozni akar Messiás Péterrel, merthogy egy hónappal az EP-voksolás előtt a választók megérdemelnének egy személyes televíziós vitát, hiszen vannak különbségek a két gyülekezet között. (Hogyne: szörnyű és még szörnyűbb – P. Gy.) A tévékabaréra azonban kevés az esély, Donáth Anna a Partizánt ajánlja vitahelyszínnek, Messiás Péter viszont az M1-nél nem adja alább, még mit nem…

Mi speciel remekül elvagyunk az ő kíntornájuk nélkül is. Derülünk, habos kávét kortyolgatunk búrkiflivel.