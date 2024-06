Beszóltak Gyuláról

Hol van az már… Több elemző is felhívja a figyelmet, Láriferin az elbukott választások óta mutatkozik a letörtség. Mint a bili füle.

Nyilván az sem tett jót szegénynek, hogy párja, uniós Klárika is bejelentette, véget vet árnyékkormánya bábjátékának. Game over. (Pedig mekkora hévvel mondta Gyurcsányné: „Az, amit én tudok, amit én képviselek, amit én nyújtani tudok, arra ennek az országnak szüksége van.” Erre most kiderült, még sincs.)

Szó bennszakad, hang fennakad, lehellet megszegik…

Ráadásul minap – ami még sosem fordult elő – már a párton belülről is beszóltak a vezérnek.

Bizonyos Leel-Őssy Gábor, a DK egyik alapítója, volt gyulai képviselőjelölt lényegében elküldte „emlékiratokat írni”. (Ez különösen érzékenyen érinthette a szemkilövőhegyit, mert 2010-ben itt, Gyulán alapították a Demokratikus Koalíciót. Most viszont Békés vármegye második legnagyobb városában egyetlenegy képviselőjelöltet sem tudtak állítani az önkormányzati választásra, mind a kilencet elhajtották.)

Azért csak óvatosan a temetési szertartással! Gyurcsány élt, él, túlél.