Továbbra is erőlteti a Labrisz Leszbikusegyesület a Meseország mindenkié című érzékenyítő mesekönyv terjesztését. Nem férnek a bőrükbe, még meseíró kurzust és pályázatot is kiírtak az LMBTQ-kisebbség elfogadtatása érdekében. A könyv alkotóit egyébként alighanem a gyermekvédelmi törvény inspirálhatta. Az a paragrafus, amelynek lényege, hogy a szülők gyermekük felnőtté válásáig maguk döntenek a kiskorú szexuális neveléséről. Hallatlan! A kötetet az Európai Parlamentben is bemutatták. A hazánkról lesújtó jelentést készítő, mindenhez (is) értő francia zöldpolitikus, Gwendoline Delbos-Corfield szerint a kötet jól reprezentálja azt, amitől Orbán Viktor fél: a befogadó társadalmat, ahol a gyerekek és a felnőttek „kivirágozhatnak”. Az alkotás mindennek dacára sem aratott osztatlan sikert. Alighanem erre utal, hogy Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese a párt egyik sajtótájékoztatóján nemes egyszerűséggel ledarált egy példányt…

A múlt heti pride-on David Pressman, az Egyesült Államok nagykövete azzal vádolta meg a magyar kormányt, hogy idehaza fokozódó támadás alatt állnak az LMBTQ-közösség tagjai. Ezek a vádak a Labrisz rendezvényein is gyakran elhangzanak. Gondolom, a felekezet híveit a miniszterelnök egyik korábbi beszédrészlete bosszantja: – Magyarország a homoszexualitás tekintetében egy toleráns, türelmes ország, ám a toleranciának és a türelemnek van határa. Van egy átléphetetlen vörös vonal, amit a Labrisz átlépett, és én ebben összegzem a véleményemet: hagyják békén a gyerekeinket.

Mi itt a terepen kicsit markánsabban fogalmazunk…

Borítókép: A Meseország mindenkié című könyv (Fotó: Mirkó István)