Fő a jókedv!

A vidámságról sem feledkeztek meg a tusványosi szabadegyetem szervezői, Mesterházy Attilát is meghívták a fórum egyik kerekasztal-beszélgetésére. A volt MSZP-vezér (jelenleg a Szocialisták és Demokraták felekezet frontembere) nem okozott csalódást, megszólalásaiban egymást érték a lumpenbaloldal derűs paneljai. (Vicces hősünk korábban „felcsúti Maradonaként” emlegette Orbán Viktort, reménykedve a miniszterelnök felbosszantásában – aki viszont csak együttérző pillantásaival jelezte: jobbulást kíván.)

Aligha véletlen, hogy Rónai Egon is meghívta Mesterházyt az ATV Egyenes beszéd műsorába. A legjobban az tetszett, amikor a jól értesültet alakító nevettető kijelentette, Magyarország az orosz–ukrán háborúban a kínai oldalra állt – jóllehet előtte még arról beszélt, hogy a „szélsőjobboldali” EP-frakcióban ülő magyaroknak nincs szövetségesük. Mesterházy rendkívül tévesnek nevezte Orbán Viktor külpolitikáját. Amikor a műsorvezető szelíden megjegyezte, hogy Magyarország akkor is a NATO és az Európai Unió része, ha olykor mással is szóba áll, hiszen az Orbán-kormánynak van külpolitikai doktrínája, a konnektivitás (az összekapcsoltságon alapuló stratégia), vendége közölte: az igazi konnektivitás az, amit Medgyessy Péter csinált miniszterelnökként. (Csak nem amikor az „útelágazó” D–209-es a román kollégájával pezsgőzött a budapesti Kempinskiben a megcsonkított Nagy-Magyarországon kuncogva?)

Egy kommentelő arról érdeklődik: ha már ilyen remek miniszterelnök volt ez a Medgyessy, miért hagyták a szocialisták, hogy megpuccsolja őt a túlmozgásos habzóborász?

Erre nyilván Láriferi is mondana egy „vicceset”.