Polihisztorok

Lassan megszokjuk, hogy egyik-másik híresség a politikához is ért. Vagy legalábbis úgy gondolja. Minap például Garri Kaszparov egykori orosz sakkvilágbajnok a Die Weltben írta meg az aktuális frankót. Harsány cikkében még az uniós vezetést is leteremtette, amiért „sok időt tölt azzal, hogy meggyőzze Magyarországot a demokráciát támogató döntések meghozataláról”.

Szerinte a háborúban harcoló országok nem így működnek. „Nem tárgyalsz a rákkal – kivágod” – tájékoztatott Kaszparov sebész, majd azt javasolta, függesszék fel Magyarország szavazati jogát és pénzügyi támogatását.

(„És amíg itt tartanak, figyelmeztessék Szlovákiát, hogy ő lesz a következő.”) A harcias polihisztor, aki 2011 és 2024 között elnöke volt a Soros György pénzelte Human Rights Foundation szervezetnek, a jelek szerint a politikát is sakktáblának nézi; magát nyerésre álló királynak, másokat feláldozható gyalognak.

Idehaza is vannak trónra spekuláló, sokoldalú királyok.

Legutóbb az ózdi valóságshow-szereplőből lett Majka rapper magyarázta el a magyar nyilvánosságnak, hogyan kell helyesen megítélnünk az Egyesült Államok elnökét. „Életem egyik legnagyobb csalódása volt, mikor Amerika először megválasztotta elnökének Trumpot” – írta közösségi oldalán a politológussá is lett Majka, akinek a legütősebb érve az volt, hogy ő az elmúlt 20 évben tizennyolcszor volt Amerikában… Mint megtudtuk, Trumpnak „nem sokkal több esze van, mint azoknak az embereknek, akik ezt [a háború gyors befejezését] el is hitték, csak neki az arcátlan hataloméhsége még pofátlaná is teszi”. (Így, egy n-nel.)

Pankotai Lilire már nincs terjedelmem.