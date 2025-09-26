Rendkívüli

Fontos bejelentéseket tesz Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben!

idezojelek
Tollhegyen

Gréta a zátonyon

Újabban tengeri akcióival szerepel a hírekben Greta Thunberg.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
Hamászgreta thunbergDonald Trump 2025. 09. 26. 4:59

Újabban tengeri akcióival szerepel a hírekben Greta Thunberg. Az iskolakerülő svéd kislányból globalista klímaharcossá buzdult leányzó júniusban egy, az izraeli hadsereg által feltartóztatott segélyszállító hajón bukkant fel, útban a blokád alatt álló gázai övezet felé. A vizsgálat hamar kiderítette, a hajós akció valójában egy szimpla médiaprovokáció. Israel Katz védelmi miniszter ezek után parancsba adta, vetítsék le az őrizetbe vett Grétának és aktivistatársainak azt a háromnegyed órás videót, amely a Hamász 2023. október 7-i emlékezetes terrortámadását dokumentálja, hadd szembesüljenek a hivatásos humanisták azzal, kiket támogatnak. (El lehet képzelni a protokollhoz, cuki szelfikhez szokott Gretát a „moziban”.) A feltartóztatást kitoloncolás követte.

Hősnőnket azonban kemény fából faragták: minap újra tengerre szállt – és újra lebukott. A diaszpóraügyekért és az antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős miniszter szerint a Szabadság Flottillához tartozó „Gréta-hajó” is a Hamász dzsihadistáinak propagandaeszköze, kiterjedt iszlamista hálózat áll mögötte. (Bonyolította a helyzetet, hogy a muszlim fél sem volt igazán boldog, miután kiderült, hogy a segélyhajón utazó gyámolítók „civilben” LMBTQ-aktivisták. Brr!)

Maga Donald Trump amerikai elnök is megszólalt a „humanitá­rius” ügy kapcsán. Furcsa és ideges tinédzsernek nevezte Thunberget, s azt javasolta neki, mielőbb vegyen részt dühkezelési tréningeken. Mire Grétánk azt válaszolta, hogy „a világnak sokkal több fiatal dühös nőre lenne szüksége”. Ő okvetlenül tovább dühöng. Ez a tiszte.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekcsőd

Budapest: teljes csőd

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzetpolitika

Nemzetpolitika a megmaradásért

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojeleknemzet

Becsicskulunk mi is, vagy merünk-e hazafiak lenni?

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekVarga Barnabás

Lecke Sallai Rolandnak és Varga Barnabásnak

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szánthó Miklós
idezojelekmigrációs válság

Csak egy rossz választás…

Szánthó Miklós avatarja

A migráció kapcsán csak egyszer lehet hibázni, ahogy tették azt Nyugaton.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu