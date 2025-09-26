Gréta a zátonyon

Újabban tengeri akcióival szerepel a hírekben Greta Thunberg. Az iskolakerülő svéd kislányból globalista klímaharcossá buzdult leányzó júniusban egy, az izraeli hadsereg által feltartóztatott segélyszállító hajón bukkant fel, útban a blokád alatt álló gázai övezet felé. A vizsgálat hamar kiderítette, a hajós akció valójában egy szimpla médiaprovokáció. Israel Katz védelmi miniszter ezek után parancsba adta, vetítsék le az őrizetbe vett Grétának és aktivistatársainak azt a háromnegyed órás videót, amely a Hamász 2023. október 7-i emlékezetes terrortámadását dokumentálja, hadd szembesüljenek a hivatásos humanisták azzal, kiket támogatnak. (El lehet képzelni a protokollhoz, cuki szelfikhez szokott Gretát a „moziban”.) A feltartóztatást kitoloncolás követte.

Hősnőnket azonban kemény fából faragták: minap újra tengerre szállt – és újra lebukott. A diaszpóraügyekért és az antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős miniszter szerint a Szabadság Flottillához tartozó „Gréta-hajó” is a Hamász dzsihadistáinak propagandaeszköze, kiterjedt iszlamista hálózat áll mögötte. (Bonyolította a helyzetet, hogy a muszlim fél sem volt igazán boldog, miután kiderült, hogy a segélyhajón utazó gyámolítók „civilben” LMBTQ-aktivisták. Brr!)

Maga Donald Trump amerikai elnök is megszólalt a „humanitá­rius” ügy kapcsán. Furcsa és ideges tinédzsernek nevezte Thunberget, s azt javasolta neki, mielőbb vegyen részt dühkezelési tréningeken. Mire Grétánk azt válaszolta, hogy „a világnak sokkal több fiatal dühös nőre lenne szüksége”. Ő okvetlenül tovább dühöng. Ez a tiszte.