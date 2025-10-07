idezojelek
Tollhegyen

A Spar-kalmár ultimátuma

Az Orbán Viktorról vadakat állító Hans K. Reisch szerint az élelmiszerárak emelkedése mögött főként a magas energia- és bérköltségek állnak, nem pedig a piaci koncentráció vagy a versenyhiány.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
SparOrbán Viktorrezsiárak 2025. 10. 07. 4:59

Nem tervezi a magyar piac elhagyását a Spar, ám hosszú távon csak akkor marad, ha ismét nyereségesen tud működni – nyilatkozta az áruházlánc vezérigazgatója. Az Orbán Viktorról vadakat állító Hans K. Reisch („A kormányfő oligarchái miatt menekített ki tőkét Magyarországról”) szerint az élelmiszerárak emelkedése mögött főként a magas energia- és bérköltségek állnak, nem pedig a piaci koncentráció vagy a versenyhiány. A miniszterelnök viszont közölte, a vezérigazgató állítása hamis, a szavait forráskritika nélkül lehozó lapokkal szemben helyreigazítási pereket indított és nyert meg. (Ismeretes, az Európai Unió Bírósága korábban az uniós joggal ellentétesnek minősítette azt a magyar rendelkezést, amely kötelezte a kereskedőket, hogy a Covid-járvány idején egyes termékeket meghatározott áron és mennyiségben árusítsanak. Az ítélet a Spar indítványa alapján született.)

A bírósági határozat dacára a magyar közvéleményt nem sikerül a maga oldalára állítania a globális szatócshálózatnak. A lakosság úgy látja, az uniós bíróság az árdrágító multik oldalára állt. Azokéra, akik profitéhségüket a magyar kormány ellen vívott folyamatos harccal próbálják elfedni. Ez pedig élesen szemben áll a fogyasztók érdekeivel . A Spar-kalmárok keresetének hátterében igazából a cég lesújtó gazdasági helyzete áll. Egy elavult áruházláncot képzeljünk el, amely versenytársaihoz képest magasabb költségszerkezettel dolgozik, rendszeresen alulmarad a piaci és az árversenyben, s a bírósággal próbálja meg beszedetni az elmaradt profitját.

Közölhető kommenteket nem találtam. (Rádiós verzióban kisípolnák valamennyit.)

