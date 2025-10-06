idezojelek
Tollhegyen

Október 6. margójára: a szemlőhegyi villa titkai

Október hatodika 1956-ban is emlékezetesre sikerült.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
Rákosi MátyáskoncepciósRajk László 2025. 10. 06. 5:03

Október hatodika 1956-ban is emlékezetesre sikerült. A kommunisták ezúttal az aradi vértanúk mártíromságát próbálták meg összemosni saját nagyszerűségükkel. Hét évvel azután, hogy – igazodva a bolsevik tradíciókhoz – koncepciós per keretében felakasztották sajátjukat, Rajk Lászlót, az időközben elzavart Rákosi Mátyást váltó másik anyaszomorító, Gerő Ernő úgy okoskodott, e szomorú napon Rajk rehabilitálásával bizonyíthatja saját kiválóságát.

Rajk története a korszak tükre. Rajk jó elvtárs volt, már fiatalon bomlasztotta a törvényes rendet, a „felszabadulás” után kivette részét az egyházüldözésből, a kék cédulás választási csalásból, az ellenzék felszalámizásából.

Nevéhez fűződik az ÁVO megszervezése, ott bábáskodott az első koncepciós perek körül is. Csak főnökével, az örökké belső ellenséget kereső Rákosival nem számolt, aki benne látta meg az „ideá­lis árulót”. Nem találják ki, ki mondott beszédet az újratemetésen! De bizony, Dobrev Klára nagypapája, Apró Antal, aki, miután elhelyezte a hála és emlékezetkiesés virágait, ekképpen szólott: „Sokakban felmerül a kérdés: vajon mi a biztosíték arra, hogy hasonló törvénytelenségek a jövőben nem fordulnak elő?” Mindjárt válaszolt is: „A biztosíték mi vagyunk, kommunisták.” No igen… 

Október 23-ig csak párat kellett aludni; két évre rá az elvtársak már Nagy Imrééket akasztották.

Itt is Tóni bácsi volt a ceremóniamester – 1958. június 17-én ő jelentette be az Országgyűlésben a miniszterelnök kivégzését. A „munkáért” járó tiszteletdíj a zsidóktól elzabrált szemlőhegyi villa lett.

A folytatás is „érdekes”: 2006-ban innen érkezett a parancs magyar emberek lövetésére!

Van kérdés?

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojeleknemzet

Volt egy Káncz, de „lesz folytatás”

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEU-csúcs

Az európai egység magyar kovácsa

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Értekezés a rágalmazásról

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekkormány

Tisza: se program, se jelölt nincs

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza

Lovagiatlan ügy a tiszásoktól

Megyeri Dávid avatarja

Valójában minden nőt meg akarnak félemlíteni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu