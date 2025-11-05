Megint Iványi

idezojelek
Csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt vádat emelt a Fővárosi Nyomozó Ügyészség Iványi Gábor és társai ellen.

Pilhál György
2025. 11. 05.
Fotó: Szigetváry Zsolt

Csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt vádat emelt a Fővárosi Nyomozó Ügyészség Iványi Gábor és társai ellen. Ismeretes, 2022 februárjában a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség központjában vizsgálatot végzett a NAV. Bár tájékoztatták az érintetteket, hogy csak Iványi és a jogi képviselő lehet jelen, előbbi azt akarta, hogy a tömeg is bemehessen az épületbe. Be is nyomult a gyülekezet, volt, aki az ablakon keresztül, Iványi kérésére pedig elkezdték őt tolni a helyszínt biztosító pénzügyőrök felé. (Iványi olvasatában: „Fel akartam menni az irodámba, de a NAV-osok lökdösődtek, elállták az utamat.”)

Azért nem kell aggódni Iványiért! Miközben azt hajtogatja: közössége azért gatyásodott le, mert az állam megfosztotta egyházi rangjától és az ezzel járó forrásoktól, ő rendre elfelejti közölni pénzügyi beszámolóit.

Pedig azokból kiderülne, van ott pénz. Volt olyan nyolc év, hogy két és fél milliárd forintot kaptak a humánminisztériumtól. (Hogy hogyan tudott ennek dacára százmilliós közüzemi tartozást összehozni, azt csak a „meghurcolt” igehirdető tudja.)
Az egyházirang-megfosztásról csak annyit: egy vonatkozó törvény több száz bizniszszektát törölt 2011-ben, miután kiderült, legtöbbjük a jövedelmező kuruzsláson és a tudatos hívőhülyítésen kívül mással nemigen foglalkozott – ennek keretében fonnyadt egyesületté Iványi felekezete is. Az SZDSZ-alapító persze nem hagyta annyiban, az Emberi Jogok Európai Bíróságáig szaladt, az pedig neki adott igazat: 935 milliós kártérítést ítélt a szektának. A magyar adófizetők pénzéből, persze.
Ismerői szerint most sem kell aggódni az evangéliumi adóelkerülőért.

