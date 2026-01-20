Azért csak jó az a déli határkerítés, amelynek megépítéséről 2015-ben döntött a magyar kormány. Akkor, amikor a migránsok már százezrével özönlöttek Nyugatra; oda, ahol elhitették a lakossággal, a bevándorlás az ő érdeküket szolgálja. Azóta kiderült, vannak bizonyos „kulturális különbségek” a bennszülöttek és a bevándorlók között.

Pár esztendeje emiatt két németországi tartomány úgynevezett késmentes övezetek kialakítását kezdeményezte. Olyan közterületekről tiltották ki a késeket, ahol sok ember fordul meg, az övezeteken kívüli pedig a korábbi tizenkettőről hat centiméterre korlátozták a szabadon viselhető kések pengehosszúságát. Talán egyszerűbb lett volna, ha a kések helyett a „késhasználó” embereknél vezettek volna be korlátozást?

Finnországban viszont a migránsok elégedetlenek. Nemrég az egyik városban éhségsztrájkot tartottak, amiatt tiltakoztak, hogy ugyanazt az ételt kapják, amit az iskolák diákjai és idősotthonok lakói; készpénzt követeltek, amiből majd ők bevásárolnak maguknak. Olaszországban is lesújtóan nyilatkoztak a vendéglátásról az egyik menekülttábor lakói. A helyi konyhára panaszkodtak, ahol túlságosan átfőzik a tésztát, a rizst például másképp fűszerezik, mint náluk odahaza.

Hogy a hatóság komolyan vegye őket, mindjárt el is foglalták az idegenrendészeti hivatalt. Az akció eredményesnek bizonyult, külön szakácsot kaptak, aki azóta az ő hagyományaik szerint főz. A táborvezető úgy nyilatkozott, igyekeznek alkalmazkodni az igényekhez, nehogy rossz hírüket vigyék a világba.

Allahra mondom, jó az a déli kerítés.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Délmagyarország/Török János)