Rendkívüli

Egyre többen várják Orbán Viktor választási győzelmét – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

idezojelek
Tollhegyen

Kulturális különbségek

2015 óta kiderült vannak bizonyos „kulturális különbségek” a bennszülöttek és a bevándorlók között.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
olaszországbandéli kerítésmigráns 2026. 01. 20. 4:58
0

Azért csak jó az a déli határkerítés, amelynek megépítéséről 2015-ben döntött a magyar kormány. Akkor, amikor a migránsok már százezrével özönlöttek Nyugatra; oda, ahol elhitették a lakossággal, a bevándorlás az ő érdeküket szolgálja. Azóta kiderült, vannak bizonyos „kulturális különbségek” a bennszülöttek és a bevándorlók között. 

Pár esztendeje emiatt két németországi tartomány úgynevezett késmentes övezetek kialakítását kezdeményezte. Olyan közterületekről tiltották ki a késeket, ahol sok ember fordul meg, az övezeteken kívüli pedig a korábbi tizenkettőről hat centiméterre korlátozták a szabadon viselhető kések pengehosszúságát. Talán egyszerűbb lett volna, ha a kések helyett a „késhasználó” embereknél vezettek volna be korlátozást?

Finnországban viszont a migránsok elégedetlenek. Nemrég az egyik városban éhségsztrájkot tartottak, amiatt tiltakoztak, hogy ugyanazt az ételt kapják, amit az iskolák diákjai és idősotthonok lakói; készpénzt követeltek, amiből majd ők bevásárolnak maguknak. Olaszországban is lesújtóan nyilatkoztak a vendéglátásról az egyik menekülttábor lakói. A helyi konyhára panaszkodtak, ahol túlságosan átfőzik a tésztát, a rizst például másképp fűszerezik, mint náluk odahaza. 

Hogy a hatóság komolyan vegye őket, mindjárt el is foglalták az idegenrendészeti hivatalt. Az akció eredményesnek bizonyult, külön szakácsot kaptak, aki azóta az ő hagyományaik szerint főz. A táborvezető úgy nyilatkozott, igyekeznek alkalmazkodni az igényekhez, nehogy rossz hírüket vigyék a világba.
Allahra mondom, jó az a déli kerítés.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Délmagyarország/Török János)

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkommunista

Fleck elvtárs hadüzenete

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekfelmondás

Vége a törvények felettiségnek

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekpolitika

Nagy Ervin orbitális kettős mércéje

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekAmerika

A venezuelai helyzet (1. rész)

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelektojás

Mélyalom és mélyállam egy halmazban

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az egy alomhoz tartozók felismerik egymást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu