Most Münchenben szelfizett

Alighanem Orbán Viktor bosszantása lehetett a szervezők célja, amikor Magyar Pétert is meghívták a müncheni biztonsági konferenciára. Ámbár az sem kizárt, maga a messiás járta ki, hogy ott lehessen (ahogy annak idején a Fidesz VIP-páholyaiban) a nyugati politikai és katonai elit találkozóhelyén, ahol ezúttal az ukrajnai háború támogatása volt a központi téma.

Emberünk Orbán Anitával és Tarr Zoltánnal érkezett a bajor fővárosba. (Előbbit Magyar Péter „leendő külügyminiszterként” mutatta be a jelen lévő notabilitásoknak.) És ha egyszer már ott voltak, találkozót is szerveztek a német és az osztrák kancellárral, sőt a horvát és a lengyel miniszterelnökkel is hercigeskedett egy sort a Tisza-bohóc. Mint utóbb a 444-nek elárulta, megválasztása után az első útja Varsóba vezet majd. (A második Bécsbe – talán épp a peremkerületi Döblingbe.)

A mozgalmas program dacára Magyar Péternek még arra is maradt ideje, hogy figyelemmel kísérje Orbán Viktor szombati évértékelő beszédét. Erre utal, hogy Friedrich Merz német kancellárral jót nevettek azon, hogy a magyar kormányfő kijelentette: a Tisza Pártot a németek kreálták. Hát nem óriási, hehe? Az évértékelőről egyébként Magyar Péternek Kádár János utolsó beszéde jutott eszébe, amikor az elaggott és lefokozott pártvezér már a valóságtól teljesen elszakadva szellemekkel harcolt. (Az a Magyar Péter kacarászott ezen, aki pár éve még elcsukló hangon így szavalt a miniszterelnökről: „Orbán Viktor a Fidesz naprendszerében a Nap!”)

Egy kommentelő úgy véli, München nem igazán jó ómen. Onnan már kapott egy pszichopatát a nagyvilág.

Borítókép: Magyar Péter a bajor fővárosban világossá tette, hogy Ukrajna támogatása mellett sorakozik fel (Forrás: AFP)