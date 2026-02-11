idezojelek
Tollhegyen

Velük fújod a dalt

Aki még nem járt Kolomposéknál, sürgősen pótolja! Egyedülálló, amit ez az öt férfiember csinál a közönségével.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
KolomposTollhegyenzene 2026. 02. 11. 4:59
0

Az már régen megdőlt, hogy csak a gyerekekhez szól a megzenésített versekkel, népi mesejátékokkal fellépő Kolompos együttes. Ezt magam is tanúsíthatom, miután minap végigültem az egyik fergeteges előadásukat a rákoscsabai Robogó óvodában. Végigültem? Végigkínlódtam, hiszen meghívott nagypapaként mégsem perdülhettem táncra a lelkes apróságokkal – csupán a lábammal követtem a taktust.

Aki még nem járt Kolomposéknál, sürgősen pótolja! Egyedülálló, amit ez az öt férfiember csinál a közönségével. Meg nem mondom, hányféle hangszert és egyebet szólaltatnak meg – és hogyan! –, miközben egyvégtében énekelnek, táncolnak, verselnek, nézőre kacsintanak. A felnőtt embert is beszippantja a jókedv, ujjong, tapsol, kortalanná lesz. (Passzív szemlélője nem lehetsz a műsornak, egy idő után velük fújod a dalt. Ha addig nem ismerted volna, most megtanulod.) – Ünnepnap ez a mai. Már hetek óta erre vártunk – magyarázza Zolcsák Melinda óvodaigazgató, miközben elsodorja a lakodalmast járó fejkendős, pörgekalapos gyermeksereg.

Nagypapából hírlapíróvá szelídülve a művészeket is megkérdeztem: hogyan csinálják ezt a csodát, amellyel az eltelt harminc évben Svédországtól Szicíliáig, Kanadától Japánig bejárták a világot? Nagy Zoltán, a Kolompos vezetője mosolyogva nyugtázza az érdeklődésemet. Csoda? Inkább csak szeretik azt, amit csinálnak, és remekül összejött a csapat. (A „főkolompos” mellett Szántai Levente, Barna György, Tímár Sándor és Végh Gábor alkotja a bandát.)

Mi csak azt érezzük, zenéjük a szívünkben visszhangzik.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojeleknemzet

A polgári öntudat diadala

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekUkrajna

Olijnyikova lebuktatta önmagát

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekkommunista

Globál Zrt., Tiszának pántlikázva

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekbegum

Az elfeledett iszlamista lányok

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu