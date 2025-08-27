Őskori erőszak: kvarc nyílhegy gyilkolt 12 000 éve

Őskori erőszak Vietnámban

Körülbelül 12 000 évvel ezelőtt egy férfit kvarc nyílhegy talált el a mai Vietnám területén. A sérülést túlélte, de valószínűleg fertőzés végzett vele. A Proceedings of the Royal Society B című folyóiratban megjelent tanulmány szerint ez lehet a legkorábbi bizonyíték az őskori erőszakra Délkelet-Ázsiában.

A TBH1 jelzésű csontvázat 2018-ban tárták fel az észak-vietnámi Tràng An tájkomplexumban, a Thung Binh 1 barlangban. A férfit magzatpózban temették el, arca a kezére támaszkodott. A kutatók rekonstruálták sérült koponyáját és állkapcsát, majd részletesen elemezték csontjait.

A sérülés és a fertőzés

A férfi testében anatómiai rendellenességet, egy számfeletti bordát is azonosítottak. Ez a ritka csont eltört, és a törés helyén fertőzés nyomait találták. A vizsgálatok szerint a sérülés után TBH1 még hónapokig élt, ám a megfelelő kezelés hiányában bakteriális fertőzés vezethetett a halálához.

A fertőzött borda közelében a kutatók egy apró, háromszög alakú kvarc nyílhegyet találtak.

A mintegy 18 milliméter hosszú darabon bevágások nyomai voltak. Christopher Stimpson, a londoni Természettudományi Múzeum kutatója szerint a kőhegy egy lövedék, például nyílvessző része lehetett.

Idegen eredetű eszköz

Benjamin Utting, a Smithsonian Nemzeti Természettudományi Múzeum régésze kiemelte: a kvarc hegy nem hasonlít a Thung Binh 1 vagy a környék más leleteire. Ez felveti a kérdést, honnan származott, és ki készíthette. A különleges anyag és a sérülés együttesen arra utalhat, hogy a férfi személyközi erőszak áldozata lett.

Michael Rivera, a Hongkongi Egyetem bioarcheológusa hangsúlyozta, hogy TBH1 valószínűleg közösségi támogatást kapott, hiszen a kezdeti sérülést túlélte, majd gondosan temették el. A kutatók szerint a Tràng An barlangjai hosszú ideig szolgáltak temetkezési helyként, amit más régészeti leletek is bizonyítanak.

