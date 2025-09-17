A ló háziasítása: hogyan alakult ki a lovagolható fajta?

A ló háziasítása és a bronzkor forradalma

A ló háziasítása mintegy 4200 éve gyökeresen átalakította Eurázsia életét. Az emberek gyorsabban és messzebbre szállíthattak árut, ami gazdasági és kulturális fejlődést hozott. A nagy kérdés az: hogyan alakult ki az a ló fajta, amely elég erős és szelíd volt ahhoz, hogy az ember a hátára pattanhasson?

Genetikai kutatás a háziasítás nyomában

A kutatók 71 különböző korú és fajtájú ló genomját elemezték, összesen 266 genetikai régióra összpontosítva. A cél az volt, hogy azonosítsák azokat a génváltozatokat, amelyek lehetővé tették a lovak háziasítását.

Arab telivér. Fotó: Wikimedia Commons/Trescastillos

A vizsgálat során két gén került középpontba. Az első, a ZPFM1, körülbelül 5000 évvel ezelőtt erős szelekciós nyomás alá került. Ez a változás kevésbé agresszívvá, kezelhetőbbé tette az állatokat, ami elősegítette, hogy a ló az ember hűséges társává váljon.

A lovagolhatóság genetikai kulcsa

A második gén, a GSDMC, közvetlenebbül kapcsolódik a lovagolhatósághoz.

4700 és 4200 évvel ezelőtt a szelekció hatására olyan fizikai változások jelentek meg, amelyek a test alakját és a gerinc szerkezetét érintették.

A lovak erősebbek, teherbíróbbak lettek, és néhány száz év alatt a génváltozat szinte minden egyednél elterjedt.

A ló háziasítása megváltoztatta a történelem menetét. Fotó: Wikimedia Commons

Bár a GSDMC kulcsszerepet játszott, a kutatás szerzője, Ludovic Orlando arra figyelmeztet, hogy más génváltozatok vagy kulturális újítások is döntő jelentőségűek lehettek. A kutató különösen arra kíváncsi, hogy ezek a genetikai tulajdonságok miként segíthették a nagy sztyeppei birodalmak felemelkedését, amelyek Mongólia és Kína vidékén a lovak használatára építették hatalmukat.

