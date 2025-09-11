Egy luxusvilla titka az óváros alatt

Salzburg és Iuvavum öröksége

Salzburg, Mozart szülővárosa és az UNESCO-világörökség része, új régészeti szenzációval gazdagodott. A Neue Residenz udvarában a felújítások során egy római bronzlelet, egy díszes hajóorr került elő. A mintegy másfél kilogrammos tárgy egy Kr. u. 2–3. századi villa romjai között feküdt, és a kutatók szerint egy falat vagy ajtót díszíthetett.

Sazlzburg városközpontjának részlete Fotó: Jorge Franganillo/Wikimedia Commons

A régészek a leletet a 20. század óta a legnagyobb bronzfelfedezésnek tartják Salzburg ókori elődjében, Iuvavumban. A hasonló nagy méretű bronztárgyak ritkán maradtak fenn, hiszen anyaguk miatt gyakran beolvasztották őket. Az, hogy a hajóorr megőrződött a romok alatt, valódi különlegesség.

Restaurálás és felismerés

Kezdetben a töredék formája megtévesztette a kutatókat, akik olajlámpára gyanakodtak.

Csak a tisztítás és a restaurálás után vált nyilvánvalóvá: a darab egy római hadihajó orrának másolata.

A szakemberek mikroszkóp alatt, szikével és ultrahangos eszközökkel tisztították meg, majd akrilgyantával erősítették és mikrokristályos viasszal védték. A rekonstruált másolatok segítettek a teljes forma visszaállításában.

Hatalom és státus szimbóluma

A hajóorr egy fejlett öntési technikával rögzített vascsapon át kapcsolódott a falhoz vagy ajtóhoz. A római kultúrában a hadihajók ábrázolásai az erőt és a győzelmet szimbolizálták. Hasonló bronzdíszekről ókori szövegek is beszámolnak, amelyek gazdag villákban a hatalom és a római identitás kifejezői voltak. Rómában a Forum híres szónoki emelvénye, a rostra is elfogott hajóorrokkal volt díszítve. Salzburg villatulajdonosai e hagyományt követve emelhették be otthonukba a római győzelem jelképét.

A Forum Romanum császárkori rekonstrukciója. Jobbra lent egy hajóorrokkal díszített oszlop látható Forrás: Bac Roma/Bechetti

A bronz hajóorr öntése kiemelkedő kézművestudást és jelentős anyagi erőforrást igényelt. Ez alátámasztja, hogy a villa tulajdonosa az elit réteghez tartozott. A művészi részletgazdagság és a technikai megoldások a római mesterek mesteri munkáját bizonyítják.

Új múzeumi kincs

A restaurált lelet nem marad raktárban: 2028-ban az újonnan megnyíló Iuvavum Régészeti Múzeumban mutatják be. Az eredeti mellett egy aranyszínű rekonstrukció is látható lesz, amely érzékelteti, hogyan tündökölt a tárgy fénykorában. A római bronzlelet nem csupán régészeti kuriózum. Egy kulturális folytonosságot jelképez: a római légiók korától a modern Salzburgig. A hajóorr egyszerre szól a hatalomról, a művészetről és a város történelmi identitásáról.

