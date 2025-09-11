RómaókorMúlt-korgályavillarégészeti lelethajó

Egy luxusvilla titka az óváros alatt

A salzburgi óvárosban, a Neue Residenz felújítása során a régészek ritka római bronzleletet találtak: egy díszes hajóorr töredékét, amely feltehetően egy Kr. u. 2–3. századi luxusvilla falát vagy ajtaját ékesítette. A lelet nemcsak Iuvavum múltjáról mesél, hanem a római hatalom és művészet szimbolikáját is megidézi.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 09. 11. 20:02
Díszes orrkiképzésű római hadihajó
Díszes orrkiképzésű római hadihajó Fotó: Open AI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Salzburg és Iuvavum öröksége

Salzburg, Mozart szülővárosa és az UNESCO-világörökség része, új régészeti szenzációval gazdagodott. A Neue Residenz udvarában a felújítások során egy római bronzlelet, egy díszes hajóorr került elő. A mintegy másfél kilogrammos tárgy egy Kr. u. 2–3. századi villa romjai között feküdt, és a kutatók szerint egy falat vagy ajtót díszíthetett.

Sazlzburg városközpontjának részlete   Fotó: Jorge Franganillo/Wikimedia Commons

A régészek a leletet a 20. század óta a legnagyobb bronzfelfedezésnek tartják Salzburg ókori elődjében, Iuvavumban. A hasonló nagy méretű bronztárgyak ritkán maradtak fenn, hiszen anyaguk miatt gyakran beolvasztották őket. Az, hogy a hajóorr megőrződött a romok alatt, valódi különlegesség.

Restaurálás és felismerés

Kezdetben a töredék formája megtévesztette a kutatókat, akik olajlámpára gyanakodtak. 

Csak a tisztítás és a restaurálás után vált nyilvánvalóvá: a darab egy római hadihajó orrának másolata. 

A szakemberek mikroszkóp alatt, szikével és ultrahangos eszközökkel tisztították meg, majd akrilgyantával erősítették és mikrokristályos viasszal védték. A rekonstruált másolatok segítettek a teljes forma visszaállításában.

Hatalom és státus szimbóluma

A hajóorr egy fejlett öntési technikával rögzített vascsapon át kapcsolódott a falhoz vagy ajtóhoz. A római kultúrában a hadihajók ábrázolásai az erőt és a győzelmet szimbolizálták. Hasonló bronzdíszekről ókori szövegek is beszámolnak, amelyek gazdag villákban a hatalom és a római identitás kifejezői voltak. Rómában a Forum híres szónoki emelvénye, a rostra is elfogott hajóorrokkal volt díszítve. Salzburg villatulajdonosai e hagyományt követve emelhették be otthonukba a római győzelem jelképét.

A Forum Romanum császárkori rekonstrukciója. Jobbra lent egy hajóorrokkal díszített oszlop látható  Forrás: Bac Roma/Bechetti

A bronz hajóorr öntése kiemelkedő kézművestudást és jelentős anyagi erőforrást igényelt. Ez alátámasztja, hogy a villa tulajdonosa az elit réteghez tartozott. A művészi részletgazdagság és a technikai megoldások a római mesterek mesteri munkáját bizonyítják.

Új múzeumi kincs

A restaurált lelet nem marad raktárban: 2028-ban az újonnan megnyíló Iuvavum Régészeti Múzeumban mutatják be. Az eredeti mellett egy aranyszínű rekonstrukció is látható lesz, amely érzékelteti, hogyan tündökölt a tárgy fénykorában. A római bronzlelet nem csupán régészeti kuriózum. Egy kulturális folytonosságot jelképez: a római légiók korától a modern Salzburgig. A hajóorr egyszerre szól a hatalomról, a művészetről és a város történelmi identitásáról.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.