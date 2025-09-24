Rendkívüli

Aba Sámuel király csontjai segíthetnek -Feltárul a hun-magyar rokonság titka?

Aba SámuelVelenceAbasárárpád-házi királyokMénfőisírcsataDNSarcheogenetikanémet

Aba Sámuel király csontjai segíthetnek -Feltárul a hun-magyar rokonság titka?

Aba Sámuel király csontjait jelenleg vizsgálják. A tudományos kutatás eredményeként fény derülhet a hun-magyar rokonságra.

Tóth Eszter Zsófia
2025. 09. 24. 15:16
Abasár, ásatás.
Forrás: forrás: Kékesmédia.hu
Aba Sámuel és Árpád-házi uralkodóink belső-ázsiai gyökerekkel rendelkeznek a legújabb kutatási eredmények szerint. Így a genetikai rokonság a belső-ázsiai hunokig vezethető vissza.

 

Aba Sámuel temetkezési helye, Abasár, ahol komoly ásatások folynak
forrás: Kékesmédia.

Aba Sámuel csontjai épségben megmaradtak

Abasáron Aba Sámuel 1044-ben bencés monostort alapított és oda is temetkezett. Leszármazottai egészen 1522-ig szintén  ide temetkeztek. Az Abasáron előkerült csontleletek vizsgálatának új eredményei a régészet és az archeogenetika együttműködésének köszönhetőek. Már Kézai Simon krónikásunk is Attila leszármazottjának tekintette Aba Sámuelt, így különösen izgalmas, hogy ez az állítás most a tudomány módszerével beigazolódni látszik.

Aba Sámuel a Thúróczy Krónikában. forrás: Thúróczy Krónika.
forrás: Thúróczy Krónika.

Mivel Szent István fia, Szent Imre herceg 1031-ben vadászbalesetben meghalt, így államalapító királyunknak gondoskodnia kellett az utódlásról. Két elv között választhatott: a szeniorátus szerint az Árpád-ház legidősebb tagja követte volna, aki Vazul volt. Szent István viszont joggal tartott attól, hogy Vazul visszatéríti az országot a pogányság útjára. Ma már nem egységes a történészek véleménye abban, hogy István vakíttatta-e meg Vazult és ő öntetett-e forró ólmot a fülébe, vagy pedig  összeesküvők. Mindenesetre a merénylet megtörtént és Vazul fiai- András, Béla, Levente- külföldre menekültek. Így végül Szent István lánytestvérének fiát, Orseolo Pétert választotta utódjául. 

Orseolo Péter nem tudott beilleszkedni

Péter Velencében nőtt fel, így mikor 1038-ban Magyarországra került, idegen volt számára a környezet. „Fecske módra csacsogó olaszokkal és vadállati módra üvöltő németekkel” vette magát körü l-írta Orseolo Péterről a Képes Krónika. Mivel a magyarok érdekeit nem vette figyelembe, és idegen érdekeket szolgált, ezért fellázadtak ellene és elűzték őt az országból. Ezt követően 1041-ben Aba Sámuelt választoták meg királynak, azt a magyar előkelőt , akinek felesége Szent István leánytestvére volt. 990 körül született és 1010 körül már törzsfő volt. Miután megkoronázták gyűlést tartott, amelyen Péter király rendelteit visszavonta.

Aba Sámuel a Képes Krónikában. Forrás: Képes Krónika
Forrás: Képes Krónika

Orseoló Péter nem törődött bele bukásába és a németekhez fordult segítségért. III. Henrik többször is megtámadta az országot és váltakozó sikerrel folytak a hadműveletek. Aba Sámuel hadserege az őt támogató közszabadokból állt, ütőképes, korszerű serege volt. Fennmaradt olyan történet is, hogy nagyon megbecsülte a katonáit, velük étkezett és lovagolt, nem nézte le őket.

Kiváló volt Aba Sámuel hadserege

A felperzselt föld taktikáját is alkalmazta a németekkel szemben. Kitűnő reálpolitikus és taktikus is volt egyben. Hosszú távon azonban nem tudott kitartani a németek ellen.

Aba Sámuel szobra Encsen. Forrás: Köztérkép.hu
Forrás: Köztérkép.hu

A végzetes csata Aba Sámuel és Orseoló Péter között Ménfőnél zajlott le. Az ütközet közben voltak olyanok, akik átálltak Orseoló Péter oldalára, ami zavart okozott a király seregében. Másrészt esett az eső, ezért a magyarok nem tudták használni a nyilaikat. Nagy valószínűséggel Aba Sámuel nem a ménfői csatában halt meg, hanem utána, menekülés közben. 

Aba Sámuel halálának körülményei tisztázatlanok

Az, hogy kik ölték meg a királyt, a mai napig nem egyértelmű. Főurak, vagy Orseoló Péter hívei lehettek a gyilkosai a legnagyobb valószínűség szerint. Koronája és lándzsája a németekhez került, akik visszaküldték ezt a pápának. (Ez volt az eredeti Szent István-i korona.) Halála után Orseoló Péter visszatért a trónra, de második uralkodása sem lett sikeres.

Aba Sámuel volt az első, főurak által szabadon választott uralkodó. A nép kegyelettel őrizte meg az emlékét. A legenda szerint amikor a halála után pár évvel később feltárták a sírját, épségen maradva találták a testét. A nép számára ez az elhunyt uralkodó emberségének,  jóságának volt a bizonyítéka. 

Aba Sámuel családfája. forrás: Wikipedia.
Forrás: Wikipedia

Sámuel emlékét őrzik többek között a nemzetsége egykori szállásterületén levő, Aba- előnevű települések, így Abasár is. Az Aba nemzetség tagjai, Aba Sámuel leszármazottjai jelenleg is köztünk élnek.

Aba Sámeul jelentősége:

1. csontjai által bizonyítható hun-magyar rokonság,

2. első választott királyunk volt,

3. kiválóan együttműködött harcosaival, a közszabadokkal.

Aba Sámuel halála

Aba király pedig a Tisza felé futa s a magyarok, kiknek uralkodtában vétett vala, egy faluban, egy ó veremben megölik s egy egyház mellé eltemetik. Néhány év mulva, midőn testét a sírból kiásták, szemfedőjét és öltözetét rothadatlan és sebhelyeit begyógyúlva találták, s eltemették osztán testét tulajdon monostorában.”

