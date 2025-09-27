Elon Musk rakétája viszi fel a BME új műholdját

A Hunity névre keresztelt szatellitet a legfrissebb információk szerint már integrálták a hordozóeszközre, amely nem más, mint az Elon Musk-féle SpaceX Falcon 9-es rakétája (borítóképünkön).

A BME új műholdját a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszékén működő Mikrohullámú Távérzékelés Laboratórium munkatársai készítették a hallgatókkal és a Műegyetemi Rádió Clubbal együttműködésben, az NMHH finanszírozásában.

A 868 gramm tömegű, körülbelül 5×5×15 centiméteres szerkezeten több újdonság is van. A korábbi diákműholdakhoz képest új technológiai fejlesztésként nyitható napelemszárnyakat és műszerpaneleket kapott, helyet szorítottak rajta nagy felbontású fedélzeti kamerának, valamint mágneses és motoros helyzetstabilizáló rendszernek.

Fotó: BME

„Folytatva az MRC100-as műholdnál megkezdett, egyetemek közötti együttműködést, a győri Széchenyi István Egyetem fejlesztőcsapatának négy kísérleti panelje is a fedélzetre került. Sőt, a tavalyi Cansat Hungary középiskolás verseny döntős csapatai összesen hat saját fejlesztésű kísérleti panelt helyezhettek el” – mondta a Bme.hu-nak Dudás Levente, a műegyetemi zsebműholdprojektek műszaki vezetője.

A műhold rádióamatőr-sávon fog kommunikálni, az elsődleges földi vezérlőállomás a Műegyetem E épületének tetején található. A start novemberben várható a Transporter 15 küldetés részeként.