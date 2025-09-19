SkóciakeltákMúlt-korrégészeti leletrégészeti feltárás

Egy eltűnt nép arcára bukkantak

Egy ásatáson dolgozó hallgató Skóciában, East Lomond ősi erődjénél különleges faragványra bukkant. A kő egy pikt arcot ábrázolhat, és a kutatók szerint a ritka lelet új fényt vethet a több mint ezer éve eltűnt nép kultúrájára.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 09. 19. 16:52
A piktek Skócia kelta eredetű népcsoportját alkották Fotó: Dig It! Scotland
Egy egyetemi hallgató váratlan felfedezése

Az Aberdeeni Egyetem hallgatója, Jodie Allan önkéntes munkája során bukkant rá a kőfaragványra. Az East Lomond közelében fekvő ősi erőd feltárásán dolgozott, amikor szitálás közben egy különleges kődarabot vett észre. „Fogalmam sem volt róla, hogy valami jelentőset tartok a kezemben. A színe és a mérete azonban megragadta a figyelmemet” – mondta Allan.

Az előkerült pikt arc  (Fotó: Aberdeen Egyetem)

A lelet egy 12 centiméter hosszú kő, amelyen szemek, orr és hajkorona körvonalai sejlenek fel. A kutatást vezető Gordon Noble professzor szerint a tárgy a pikt nyelvű közösségekhez köthető. „Ha ez valóban egy emberi arc, akkor szép gondolat, hogy egy helyi pikt portréját láthatjuk, aki valaha East Lomondban élt” – tette hozzá.

Kik voltak a piktek?

A „pikt” elnevezés a római „Picti” szóból ered, amelyet először mintegy 1700 éve használtak. 

A piktek körülbelül 600 éven át lakták Skócia egyes részeit, és erődítményeikről, valamint díszesen faragott állóköveikről váltak ismertté.

 

A mostani ásatások egy olyan települést tárnak fel, amely a római vaskorból és a pikt korból származik.

Az ásatás jelentősége

A Falkland Stewardship Trust és az Aberdeeni Egyetem közösen vezeti a kutatást, amely 2022 óta zajlik. Jodie Allan a kora középkori épület talajának szitálása közben találta meg a faragványt. Noble professzor első reakciója is jelezte, hogy rendkívül ritka felfedezésről van szó.

Pikt harcosok  (Fotó: Eagles and Dragons Publishing)

„Hihetetlenül ritka az emberi arc ábrázolása ebben a korszakban” – hangsúlyozta Noble. A kő faragása hasonlít a korai középkori kéziratok emberi ábrázolásaihoz. A régészek szerint a pikt arc lelete segíthet megérteni, hogyan látták és örökítették meg önmagukat a több mint ezer éve élt közösségek.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 

