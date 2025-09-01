Eretnekség: 1826-ban végezték ki az utolsó embert ezzel a váddal

A vallási üldöztetés utolsó áldozata

„A vallási és politikai őrjöngés áldozata” – így jellemezte a La Iberia 1864-ben Cayetano Ripollt, a tanítót és a függetlenségi háború veteránját. Negyven évvel korábban vallási nézetei miatt akasztották fel Valenciában. Ő volt az utolsó ember Spanyolország történetében, akit eretnekség miatt kivégeztek, akkor, amikor az inkvizíció hivatalosan már megszűnt.

Ülésezik a spanyol inkvizíció Fotó: Francisco de Goya/Wikimedia Commons/CIA/Roadrunners Internationale

A lap három oldalon bírálta az ítéletet, megjegyezve: „Senki sem értette, hogyan lehet egy becsületes ember életét elvenni vallásról szóló szavak miatt, amikor bűnözők, tolvajok és gyilkosok szabadon káromkodnak.” Az inkvizíciót többször is eltörölték, először 1812-ben a cádizi Cortesben, majd 1820-ban a Liberális Triennium idején. Az abszolutizmus 1823-as visszatérésével azonban újra erősödött a vallási elnyomás.

Galilei a római inkvizíció előtt. Az inkvizíciót mint intézményt csak a 19. század elején szüntették meg Fotó: Wikimedia Commons

A megszüntetett inkvizíció helyét a Juntas de Fe vette át – látszólag modern intézmény, valójában ugyanazt a szerepet töltötte be.

Ezért tekintik Ripollt gyakran még mindig az inkvizíció utolsó áldozatának,

noha helyesebb: ő volt az utolsó, akit vallási bűncselekmény miatt halálra ítéltek.

A tanító letartóztatása

Ripoll gyermekként és fiatalon hűséges katolikus volt Solsonában (Lérida). A függetlenségi háborúban gyalogos katonaként szolgált, Franciaországban fogságba is esett. Ott találkozott a kvékerekkel és a protestantizmussal, később a deizmushoz csatlakozott. 1824-ben Ruzafában, ahol tanítóként dolgozott, egy nő feljelentette: nem vitte tanítványait misére, nem térdelt le a szentség előtt, és óráin az „Ave María purísima” helyett a „Dicsértessék az Isten” kifejezést használta. Ez elegendő ok volt a letartóztatására.

Cayetano Ripoll egykorú portréja Fotó: La Petit Journal

A börtönben két évig raboskodott. Teológusok és katekéták sorra próbálták visszatéríteni a katolikus hithez – fenyegetésekkel is –, de Ripoll hajthatatlan maradt. Saját nyilatkozatai alapján bűnösnek találták eretnekségben.

A La Iberia később így emlékezett rá: „Szelídsége és gondossága a tanításban rendkívüli volt. A parasztgyermekeket ingyen tanította, és életét az emberiség szolgálatának szentelte.” Börtönben is segítette rabtársait: megosztotta velük a saját ételét, ruháját, és mindenki tisztelte jóságáért.