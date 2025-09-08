KínaMúlt-korszínsárgacsászárszimbólum

Ezért tiltották be a sárga szín használatát a császári Kínában

A sárga szín Kínában a kozmikus rend, a császári hatalom és a társadalmi hierarchia kulcseleme. A tiltott szín mögött vallási, politikai és kulturális jelentések húzódtak meg, amelyek évszázadokon át formálták a birodalom identitását.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 09. 08. 22:07
A sárga szín a császári hatalom jelképe volt Fotó: Open AI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A színek nyelve a császári Kínában

A színek mindig is erős jelképek voltak. Nemcsak vallási szertartásokon vagy ünnepeken kaptak szerepet, hanem a hatalom nonverbális kifejezői is voltak. A császári Kínában az árnyalatokat az öt elem (fa, tűz, föld, fém, víz) és az öt kardinális pont elveihez kapcsolták. Ebben a rendszerben a sárga szín a földet és a középpontot, vagyis a kozmosz középpontját jelképezte.

A sárga szín a kozmikus rendben

A sárga kiemelt szerepet kapott a vallási rituálékban. A Rítusok könyve szerint a földnek szánt áldozatokat sárga tárgyakkal kellett bemutatni. A szín kapcsolata nemcsak a földdel, hanem az ősökkel és a védőistenségekkel is összekötötte az uralkodót. A Sárga-folyó, a kínai civilizáció bölcsője, szintén erősítette a központi szimbolikát. Így lett a sárga a császár kizárólagos színe, amely a hatalom megtestesítőjeként emelte őt a köznép fölé.

Kínai császár lovas portréja. Fotó: Wikimedia Commons

A sárga privilégium a Sui-dinasztia (581–618) alatt vált hivatalossá, majd Gaozu Tang császár szabályozta. Csak a császár viselhetett sárga köntöst, a Menny fia szimbólumaként. Taizong Tang császár (626–649) volt az első, akit sárga öltözetben ábrázoltak. A tilalom megszegése lázadásnak számított. A Qing-dinasztiában a különböző árnyalatok (például sárgabarack vagy aranysárga) finoman jelezték a császári család tagjainak rangját, miközben a tiszta sárga továbbra is a trón privilégiuma maradt.

Rituálék, építészet és hatalmi szimbólumok

A császári szertartásokban minden a sárgához kötődött: a ruházat, a lovak, a zászlók, sőt még a bankettek ételei is. A pekingi Tiltott Város tetőcserepei is sárgák, a Ming és a Qing császárok hatalmát hangsúlyozva. A császári rendeletek sárga papírra készültek, amelyet „sárga kiáltványként” (huangbang) emlegettek.

Az Ég temploma Pekingben   Fotó: Wikimedia Commons

Érdekes fordulat, hogy a hatalom színe a lázadás jelképe is lehetett. A Chenqiao-lázadás (960) során Zhao Kuangyin tábornokot sárga köntösbe öltöztették, így kiáltották ki császárrá, megalapítva a Song-dinasztiát. Ettől kezdve a „sárga köntöst viselni” kifejezés a trón bitorlását jelentette. Parasztfelkelések is gyakran használtak sárga zászlókat, jelezve a trónigényt.

A tabu vége és a szín új jelentései

Az 1911-es forradalommal a Qing-dinasztia bukott, és vele a színhez kötött privilégiumok is. A sárga elvesztette császári fényét, és a XIX. század végétől új, negatív jelentéseket kapott. A nyugati sajtó hatására a „sárga” a vulgáris tartalmak szinonimája lett, a modern Kínában pedig a pornográfia kódneve.

A sárga szín története jól mutatja, hogyan alakítják át a hatalom, a vallás és a kultúra az árnyalatok jelentését. 

Egykor a császár isteni közvetítő szerepét szimbolizálta, ma viszont egészen más konnotációkat hordoz. A sárga szín tabuja arra emlékeztet, hogy a színek nem pusztán dekorációk, hanem a társadalmi és politikai rend részei, amelyek jelentése az idők során gyökeresen átalakulhat.

 További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknikkelöntvény

Lökdösődsz?

Bayer Zsolt avatarja

Ez a selejtes és feleslegesen létező homo sapiens prototípusa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.