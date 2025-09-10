Számtalan dizájnfrissítést kapott az új iPhone 17 – itt vannak a hazai árak

2019, az iPhone 11-es debütálása óta az Apple lényegében ugyanazt a dizájnt koptatja: a tegnapi, Cupertinóban bejelentett iPhone 17-es újdonságok komoly változásokat hoztak. Bár a 17-es hasonlít a korábbi iPhone-okra, a Pro modell teljesen új kameraelrendezést kapott. És a sokat pletykált szupervékony iPhone Air váltja fel az eredetileg iPhone 17 Plusnak szánt modellt. Péntektől előrendelhető, jövő hét péntektől megvásárolható az iPhone 17-es 399 990, az iPhone Air 499 990, az iPhone 17 Pro pedig 549 990 forintos ártól.

iPhone Air

Vastagsága (vékonysága) nagyjából hét hitelkártyányi. Ez 24 grammal kisebb súlyt jelent az iPhone 16-oshoz képest, ami érzetre a számoknál sokkal többet jelent, mivel nagy, 6,5 hüvelykes a képernyője. És ez az egyetlen idei iPhone, amelyik titánt használ a keret tartósságának növelése érdekében. Az előlapján ott az új Ceramic Shield 2, ami a gyártó szerint háromszor jobban áll ellen a karcolásnak és a négyszer jobb az ütésvédelme. Hátlap maradt a Ceramic Shield üvegkeverék. Még mindig van egy kameradudor, de legalább vízszintes (mint egy bizonyos Google telefon), de a karcsúságnak is megvan az ára: csak egy kamerát kap a vevő.

A karcsúság ára: csak egy kamerát kap a vevő Fotó: Apple

Képes némi zoomolásra, de nincs ultraszéles látószögű kamerája, aminek nem fognak örülni a mobilfotósok. Megtartja a korábbi iPhone-funkciókat, mint például a Dynamic Islandet, az Action Buttont és a Camera Controlt.

A szelfikamera 24 megapixeles lett és új érzékelőjével fekvő vagy álló tájolásban is készíthetünk szelfiket anélkül, hogy a telefont döntögetni kellene.

Az Apple szokás szerint semmi konkrétumot nem árul el a „nagy sűrűségű akkumulátoráról”, de éljünk a gyanúval, hogy nem véletlenül tolják annyira MagSafe külső akkumulátort. A telefont az új A19 Pro chip hajtja, az Apple ProMotion 120 Hz-es kijelzőfrissítési frekvenciájával, és mágneses Qi2 25W-os vezeték nélküli töltéssel rendelkezik. Fekete, fehér, világosarany és világoskék színben kapható.

iPhone 17 Pro

Gőzkamrás hűtőrendszert mutattak be ezeken a telefonokon, amely segít nekik rendesebb terhelés alatt is hűvösen maradni. (Ezt a megoldást Android telefonokban évek óta használják.)

Remek, hogy a teleobjektív most egy 48 megapixeles érzékelőt kapott, mint az ultraszéles látószögű és a fő kamera.

A megapixelszám növekedése részletesebb fényképeket, de jobb zoomot is jelent: egészen pontosan 4× optikai zoomot.