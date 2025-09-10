Számtalan dizájnfrissítést kapott az új iPhone 17 – itt vannak a hazai árak

Rendkívüli

Eljött az iPhone Air, minden idők legvékonyabb Apple kütyüje, persze nem az ára lett keskeny. Szerintünk idén a legbölcsebb választás az újratervezett iPhone 17 lesz. A 17 Pro-t pedig akár nyolcszoros zoomra is képes telével látták el.

Forrás: BAMA Baranya Vármegyei Hírportál2025. 09. 10. 15:35
Bemutatták az új iPhone 17-est Fotó: Getty Images
2019, az iPhone 11-es debütálása óta az Apple lényegében ugyanazt a dizájnt koptatja: a tegnapi, Cupertinóban bejelentett iPhone 17-es újdonságok komoly változásokat hoztak. Bár a 17-es hasonlít a korábbi iPhone-okra, a Pro modell teljesen új kameraelrendezést kapott. És a sokat pletykált szupervékony iPhone Air váltja fel az eredetileg iPhone 17 Plusnak szánt modellt. Péntektől előrendelhető, jövő hét péntektől megvásárolható az iPhone 17-es 399 990, az iPhone Air 499 990, az iPhone 17 Pro pedig 549 990 forintos ártól.

iPhone Air

Vastagsága (vékonysága) nagyjából hét hitelkártyányi. Ez 24 grammal kisebb súlyt jelent az iPhone 16-oshoz képest, ami érzetre a számoknál sokkal többet jelent, mivel nagy, 6,5 hüvelykes a képernyője. És ez az egyetlen idei iPhone, amelyik titánt használ a keret tartósságának növelése érdekében. Az előlapján ott az új Ceramic Shield 2, ami a gyártó szerint háromszor jobban áll ellen a karcolásnak és a négyszer jobb az ütésvédelme. Hátlap maradt a Ceramic Shield üvegkeverék. Még mindig van egy kameradudor, de legalább vízszintes (mint egy bizonyos Google telefon), de a karcsúságnak is megvan az ára: csak egy kamerát kap a vevő. 

A karcsúság ára: csak egy kamerát kap a vevő  Fotó: Apple

Képes némi zoomolásra, de nincs ultraszéles látószögű kamerája, aminek nem fognak örülni a mobilfotósok. Megtartja a korábbi iPhone-funkciókat, mint például a Dynamic Islandet, az Action Buttont és a Camera Controlt. 

A szelfikamera 24 megapixeles lett és új érzékelőjével fekvő vagy álló tájolásban is készíthetünk szelfiket anélkül, hogy a telefont döntögetni kellene.

Az Apple szokás szerint semmi konkrétumot nem árul el a „nagy sűrűségű akkumulátoráról”, de éljünk a gyanúval, hogy nem véletlenül tolják annyira MagSafe külső akkumulátort. A telefont az új A19 Pro chip hajtja, az Apple ProMotion 120 Hz-es kijelzőfrissítési frekvenciájával, és mágneses Qi2 25W-os vezeték nélküli töltéssel rendelkezik. Fekete, fehér, világosarany és világoskék színben kapható. 

iPhone 17 Pro

Gőzkamrás hűtőrendszert mutattak be ezeken a telefonokon, amely segít nekik rendesebb terhelés alatt is hűvösen maradni. (Ezt a megoldást Android telefonokban évek óta használják.) 

Remek, hogy a teleobjektív most egy 48 megapixeles érzékelőt kapott, mint az ultraszéles látószögű és a fő kamera. 

A megapixelszám növekedése részletesebb fényképeket, de jobb zoomot is jelent: egészen pontosan 4× optikai zoomot.

Balról jobbra: iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17   Fotó: Apple

Ami technikailag visszalépés a korábbi Pro modellek 5× optikai zoomjához képest, de az Apple szerint ez a kamera egyesített erőkkel 8× zoomot tud elérni. És állítólag akár 40× digitális zoomra is alkalmas. Ez azért még mindig elmarad például a Samsung Galaxy S23 Ultra tízszeres optikai zoomjától. A Google és a Samsung zászlóshajói ötszörös zoommal rendelkeznek, és mindkettő akár százszoros nagyítást is elérhet mesterséges intelligencia fejlesztésekkel.

iPhone 17

Megkockáztatjuk, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján idén az iPhone 17 lehet a legjobb döntés az új iPhone-ok közül. (A 17 Plus eltűnt a színről.) Képernyője hatalmas előrelépés a 16-oshoz képest. Először is, nagyobb. Másodszor végre megkapta a más gyártóknál már megszokott 120 Hz-es frissítési gyakoriságot is (a kijelző másodpercenként 120 képkockát fog mutatni a 60 helyett), ami hatalmas különbség a kijelző általános válaszideje szempontjából. A kijelző üvege „Ceramic Shield 2”, ami az Apple szerint háromszor karcállóbb, mint a korábbi iPhone-ok. 

Sok frissítést kapott az új modell   Fotó: Apple

A hátlapon csak két kamera található három helyett – egy 48 megapixeles főkamera és egy 48 megapixeles ultraszéles látószögű kamera. Az összes iPhone továbbfejlesztett, 18 megapixeles szelfikamerával rendelkezik, amely mostantól támogatja az Apple Center Stage technológiáját. A Dual Capture funkcióval egyszerre is rögzíthetünk az előlapi és a hátlapi kamerával. Mindezt kiegészíti a Qi2 25W-os támogatás a gyorsabb, 25 wattos vezeték nélküli töltés érdekében (az Air teljesítményét 20 wattban korlátozták).


 


 


 

