Levedi, a legelső magyar fejedelem – kiírták a történelemből?

Levedi volt az, aki amikor a magyarok kazár fennhatóság alatt éltek, törzsszövetséggé szervezte őseinket. Róla kapta a nevét Levédia.

Levedi, első fejedelmünk a kazár kagánnal és leendő feleségével Forrás: hun.djp.hu

Levedi és Álmos egyidősek voltak?

Bár biztos adatunk nincs, 810 körül születhetett. Egyes feltételezések szerint egyidős volt Álmossal. Mindenesetre már fiatalon kitűnt remek vezetői és katonai képességével társai közül.

Nem véletlen, hogy a kazár kagán kazár feleséget adott neki.

Ő vezette át őseinket – amikor a kazár szövetség felbomlott ţ az etelközi területre. Levedi azonban nem az Árpád-házhoz tartozott. Levediről Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár írt A birodalom kormányzásáról című művében.

Gyermeke nem született

Levedinek – akit a forrás vajdának nevez – a kazár kagán feleséget is választott a kazár nők közül. A házasság magtalan maradt, gyermekük nem született. Ennek azért van nagy jelentősége, mert lehetséges, Levedit ez is befolyásolta, hogy nemet mondjon, amikor a kazár kagán felajánlotta neki, legyen a magyarok szakrális fejedelme.

„Együtt laktak a kazárokkal három esztendeig, s minden háborújukban együtt harcoltak a kazárokkal. Kazária fejedelme, a kagán, vitézségükért és szövetségükért nemes kazár nőt adott feleségül a türkök első vajdájának, akit Levedinek neveztek, vitézségének nagysága és nemzetsége fénye miatt, hogy tőle gyermeket szüljön, de a sors úgy akarta, hogy az a Levedi nem nemzett azzal a kazár nővel gyermeket.”

Levedi a sikertelen házasság után ajánlotta maga helyett Álmost és Árpádot a magyarok vezetőjének. Így lettek az Árpád-háziak szakrális uralkodóink és nem Levedi nemzetsége.

Álmos fejedelem. Forrás: László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról.

Idézi a forrás is. Eszerint Levedi úgy hárította el a felkérést, hogy erőtlennek érezte magát a tisztség betöltésére. Leszármazottak nélkül érezte erőtlennek magát? Vagy belátta azt, hogy Álmos és Árpád rátermettebb nála? Az is lehet, hogy felmérte: ő a kazárokkal házassága révén szövetségben áll. Ez a házassági kötelék pedig nem segítette volna elő a magyarok önállósodási törekvéseit.

Mindhárom esetben bölcs, az adott helyzetben okosan mérlegelni képes vezetőre utal az, ahogyan döntését meghozta.