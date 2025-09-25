Mítoszok és történetek Álmosról és ÁrpádBizánci BirodalomBizáncbesenyőősmagyarságősmagyarÁrpádhonfoglalásvándorlás

Levedi, a legelső magyar fejedelem – kiírták a történelemből?

Levedi bölcs volt, átadta a hatalmát az Árpád-háziaknak: Álmost rátermettebbnek tartotta önmagánál, de nem maradt leszármazottja.

Levedi, első fejedelmünk a kazár kagánnal és leendő feleségével.
Levedi, első fejedelmünk a kazár kagánnal és leendő feleségével. Forrás: hun.djp.hu
Levedi volt az, aki amikor a magyarok kazár fennhatóság alatt éltek, törzsszövetséggé szervezte őseinket. Róla kapta a nevét Levédia. 

Levedi és Álmos egyidősek voltak?

Bár biztos adatunk nincs, 810 körül születhetett. Egyes feltételezések szerint egyidős volt Álmossal. Mindenesetre már fiatalon kitűnt remek vezetői és katonai képességével társai közül. 

Nem véletlen, hogy a kazár kagán kazár feleséget adott neki. 

Ő vezette át őseinket – amikor a kazár szövetség felbomlott ţ az etelközi területre. Levedi azonban nem az Árpád-házhoz tartozott. Levediről Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár írt A birodalom kormányzásáról című művében. 

Gyermeke nem született

Levedinek – akit a forrás vajdának nevez – a kazár kagán feleséget is választott a kazár nők közül. A házasság magtalan maradt, gyermekük nem született. Ennek azért van nagy jelentősége, mert lehetséges, Levedit ez is befolyásolta, hogy nemet mondjon, amikor a kazár kagán felajánlotta neki, legyen a magyarok szakrális fejedelme.

„Együtt laktak a kazárokkal három esztendeig, s minden háborújukban együtt harcoltak a kazárokkal. Kazária fejedelme, a kagán, vitézségükért és szövetségükért nemes kazár nőt adott feleségül a türkök első vajdájának, akit Levedinek neveztek, vitézségének nagysága és nemzetsége fénye miatt, hogy tőle gyermeket szüljön, de a sors úgy akarta, hogy az a Levedi nem nemzett azzal a kazár nővel gyermeket.”

Levedi a sikertelen házasság után ajánlotta maga helyett Álmost és Árpádot a magyarok vezetőjének. Így lettek az Árpád-háziak szakrális uralkodóink és nem Levedi nemzetsége.

 

Álmos fejedelem. Forrás: László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról.
Álmos fejedelem. Forrás: László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról.

Idézi a forrás is. Eszerint Levedi úgy hárította el a felkérést, hogy erőtlennek érezte magát a tisztség betöltésére. Leszármazottak nélkül érezte erőtlennek magát? Vagy belátta azt, hogy Álmos és Árpád rátermettebb nála? Az is lehet, hogy felmérte: ő a kazárokkal házassága révén szövetségben áll. Ez a házassági kötelék pedig nem segítette volna elő a magyarok önállósodási törekvéseit.

Mindhárom esetben bölcs, az adott helyzetben okosan mérlegelni képes vezetőre utal az, ahogyan döntését meghozta. 

„…nincs elég erőm ehhez a tisztséghez, nem fogadhatok szót neked, de van rajtam kívül egy másik vajda, akit Álmosnak neveznek, akinek fia is van, név szerint Árpád …akár Álmos … akár Árpád … legyen inkább a fejedelem, aki rendelkezésetekre áll.”

Levédia a térképen. forrás: történelem-mindenkinek.blog.hu
Levédia a térképen Forrás: történelem-mindenkinek.blog.hu

Kiírták a történelemből?

Levediről kevés forrás maradt fenn. Ennek az is lehetett az oka, hogy mivel más nemzetségből származott, mint Álmos és Árpád, és nekik adta át a hatalmat, a későbbiekben az Árpád-háziaknak nem állt érdekükben Levedi családjának történetét megörökíteni, akár hagyomány útján, szájról-szájra továbbadni. Bár – tegyük hozzá azt is –, hogy Árpád az egyik fiát róla nevezte el. Fennmaradt a fiú neve Levedi és Levente névváltozatban is. Levedi beteljesítette a feladatát. Levedi volt az, aki a kazár fennhatóság alól kivezette a magyarokat. Ekkor érte őseinket az első olyan besenyő támadás, amely helyváltoztatásra kényszerítette a magyar törzseket. Levedi ekkor is jól döntött: nem maradtak a kazár szövetségben, hanem az önállóság útjára léptek.

A magyar történettudomány vitatta, hogy Levedi valóban fejedelme volt-e a magyaroknak. 

Kristó Gyula történész amellett érvelt, hogy Árpád volt az első fejedelem. 

Makk Ferenc történész pedig Levedit tekintette elsőnek. Azért, mert Bíborbanszületett Konstantin művében az archégos görög szóval illette, melyet egyértelműen csak fejedelmek esetében használtak. A forrás kiemelte azt is, hogy rátermett, nagy hírű vitéz volt. 

Bíborbanszületett Konstantin pénzérmén. forrás: Wikipedia
Bíborbanszületett Konstantin pénzérmén forrás: Wikipedia

Jó arcú, keménykötésű, bölcs férfi lehetett

Levedi külsejéről sajnos nem maradt fenn leírás. Feltételezhetjük, hogy vezetőként jó arcú, kemény kötésű férfi lehetett, akire joggal néztek fel társai. Amikor Etelközbe átvezette népünket körülbelül 830-ban, akkor csatlakoztak még hozzánk a kabarok nyolcadik törzsként és a törökül beszélő onugorok is. Ők mindannyian beolvadtak a magyarságba. Mindenesetre Levedire büszkék lehetünk: abban a történelmi pillanatban, amikor gyermektelenként meghozta azt a döntést, hogy Álmosra ruházza át a vezetői hatalmat, bölcsen és alázatosan, az ősmagyar nép érdekét nézve a legjobban döntött.

 

Bíborbanszületett Konstantin Levediről

A türkök népe régen Kazáriához közel szerzett magának lakóhelyet, azon a helyen, amelyet első vajdájuk nevéről Levédiának neveznek, amely vajdát tulajdonnevén Levedinek, méltóságánál fogva pedig, miként az utána való többit is, vajdának hívnak. 

Bíborbanszületett Konstantin: A Birodalom kormányzásáról (De Administrando Imperio). Moravcsik Gyula – Györffy György (1959), Akadémiai Kiadó 

 

Levedi jelentősége:

1. az első magyar fejedelem volt,

2. a döntő pillanatban átadta a hatalmat a rátermettebb Árpád-háziaknak,

3. és a magyar önálló államiság megteremtésének kulcsfigurája volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

