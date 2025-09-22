A titokzatos nyolcadik törzs: a kazárok és az ősmagyarok kapcsolata

A kazárok nagy hatást gyakoroltak a vándorló ősmagyarokra. Az őseink vándorlása során, mikor elhagyták a baskiriai őshaza (más néven Magna Hungaria) területét, érkeztek meg Levédiába.

Levédiában találkoztak az ősmagyarok és a kazárok

Ezt a területet egészen pontosan nem sikerült meghatározni – a legnagyobb valószínűség szerint a Don, a Donyec és az Azovi-tenger (Meótisz) vidéke lehetett. Itt éltek együtt eleink a kazárokkal kb. 700-830 között. A kazárok közép-ázsiai eredetű, török nyelvű nép voltak. Arról is tudomásunk van, hogy a kazárok 522-től a türk törzsszövetség tagjai voltak.

Ősmagyarok Forrás: Okostankönyv.

Amikor a magyarok találkoztak a kazárokkal, azok fejlettebb államszervezetben, törzsszövetségben éltek, így azt őseink is átvették tőlük. Akárcsak a kettős fejedelemség rendszerét, amely azt jelentette, hogy két vezető állt a szövetségben álló törzsek élén: a kende vagy más néven kündü, aki a vallási, szakrális vezető volt és a gyula, aki a katonai vezetője lett a törzseknek. Ekkortól kerül előtérbe a mezőgazdálkodás is, amelynek fortélyait szintén a kazároktól lesték el őseink. Török eredetű szavaink ebből az időszakból a búza, az alma, a szőlő, az eke és a sarló-többek között. Ekkor terjedt el a borfogyasztás szokása is a magyarok között.

A rovásírást szintén a kazároktól tanultunk

A kazároktól tanultuk első írásunkat, a rovásírást is. A szvöetség olyan szoros volt, hogy a kazár uralkodó (a kagán) a leányát feleségül adta Levedihez, az első név szerint ismert magyar törzsfőhöz, aki a kende tisztséget viselte és a Levédia terület is róla kapta a nevét.

A kazárok külsejére vonatkozóan több leírást is ismerünk.

Egy örmény történetíró szerint két fajtájuk van; az egyiket kara-kazároknak nevezik akiknek sötét a bőre, a feketébe hajló színű, mintha valamiféle hinduk lennének. A másik fajta a fehér kazár (ak-kazárok); akik feltűnően csinosak-írja az örmény historikus. Ezzel szemben egy egy arab krónikás azt hangsúlyozta, hogy hideg az országuk és nedves. Ennek megfelelően arcszínük fehér, a szemük kék, a hajuk hullámos és többnyire vöröses színű; nagy testűek és rideg természetűek. Így egészében vad benyomást tesznek az emberre.