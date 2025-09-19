Megmutatjuk, mit tud a Facebook-Meta új Ray-Ban okosszemüvege

A menő Ray-Ban okosszemüveget Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója mutatta be.

„A szemüveg az egyetlen olyan eszköz, amivel a mesterséges intelligencia azt láthatja, amit ön lát, azt hallhatja, amit ön hall, és végül létrehozhatja, amit ön szeretne készíteni, például képeket vagy videókat” – mondta Zuckerberg a techóriás kaliforniai Menlo Parkban található központjában, a Meta Connect rendezvényen.

Víziója világos: a Meta új Ray-Ban okosszemüvege fog kaput nyitni a mesterséges intelligencia, a modern jövő felé.

A Ray-Ban Display lesz az első head-up kijelzővel ellátott okosszemüveg egy mainstream márkától a balsorsú Google Glass óta. Klasszikus kialakítást kapott, hogy elkerüljék a viselhető technológia túl feltűnő megjelenését, de azért valójában kamera, mikrofon és hangszóró mered általa a környezetre. Az alábbi videó a bemutatón készült:

Az okosszemüveg beépített képernyővel rendelkezik az úgynevezett kiterjesztett valóság eléréséhez. Mit jelent ezúttal az egzotikus kifejezés a gyakorlatban?

Mint a videón is látható, kicsi, fényes, éles színes kijelző jelenik meg a szemüveg jobb lencséjének belsejében, mintha viselőjének a szemvonala alatt lebegne, és bármit meg tud jeleníteni szövegtől és képektől kezdve az élő videóhívásokig. Mindez kívülről nem látható, de legalább arra figyelmezteti egy világító LED a környezetében tartózkodókat, ha a kamerája aktív.

Meta's new AI glasses respond to invisible hand gestures.



They just released their Ray-Ban Display + Neural Band.



It has a full-colour display that responds to your muscle signals.



Here's everything you need to know:pic.twitter.com/u7x45ygiWb — Alex Banks (@thealexbanks) September 18, 2025

A képernyőre vetítve lefordítja a beszélgetéseket, információkat jelenít meg és útvonalterveket készít. Hatórányi vegyes használatot bír, összecsukható tokban tölthető, így elvileg akár 30 órán át is kihúzza az akkumulátora.

Mesterséges intelligenciával működő chatbottal

Ha ez hajmeresztően hangzik, ne csodálkozzunk: még a demózó Zuckerbergnek is adódtak vele kisebb problémái a rendezvényen. A vezér profi módon nem jött zavarba, a rossz wifinek tulajdonította, hogy nem tudott kapcsolódni a saját (Meta) tulajdonban lévő Whatsapp csevegő alkalmazáshoz:

Nem tudom, mit mondjak! Folyton elrontom ezt.

Az új okulárék érintőpanellel rendelkeznek a száron, és hangvezérléssel is irányíthatók. Vízálló karkötőt kaptak, ami érzékeli az alkarból érkező elektromos impulzusokat, így hovatovább kézmozdulatokkal vezérelhető a lencsén látható felület.