Megmutatjuk, mit tud a Facebook-Meta új Ray-Ban okosszemüvege

Mark Zuckerberg bemutatta a jövő mesterséges intelligencia szemüvegét, ami szerinte le fogja váltani a képernyőket és az okostelefonokat. És akinek nem lesz ilyen okuláréja, az szükségképpen lemarad.

Bíró Zoltán István
2025. 09. 19. 14:17
Mark Zuckerberg bemutatja az okosszemüveget és a karkötőt Forrás: Getty Images
A menő Ray-Ban okosszemüveget Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója mutatta be.

„A szemüveg az egyetlen olyan eszköz, amivel a mesterséges intelligencia azt láthatja, amit ön lát, azt hallhatja, amit ön hall, és végül létrehozhatja, amit ön szeretne készíteni, például képeket vagy videókat” – mondta Zuckerberg a techóriás kaliforniai Menlo Parkban található központjában, a Meta Connect rendezvényen.

Víziója világos: a Meta új Ray-Ban okosszemüvege fog kaput nyitni a mesterséges intelligencia, a modern jövő felé.

A Ray-Ban Display lesz az első head-up kijelzővel ellátott okosszemüveg egy mainstream márkától a balsorsú Google Glass óta. Klasszikus kialakítást kapott, hogy elkerüljék a viselhető technológia túl feltűnő megjelenését, de azért valójában kamera, mikrofon és hangszóró mered általa a környezetre. Az alábbi videó a bemutatón készült:

Az okosszemüveg beépített képernyővel rendelkezik az úgynevezett kiterjesztett valóság eléréséhez. Mit jelent ezúttal az egzotikus kifejezés a gyakorlatban?

Mint a videón is látható, kicsi, fényes, éles színes kijelző jelenik meg a szemüveg jobb lencséjének belsejében, mintha viselőjének a szemvonala alatt lebegne, és bármit meg tud jeleníteni szövegtől és képektől kezdve az élő videóhívásokig. Mindez kívülről nem látható, de legalább arra figyelmezteti egy világító LED a környezetében tartózkodókat, ha a kamerája aktív.

A képernyőre vetítve lefordítja a beszélgetéseket, információkat jelenít meg és útvonalterveket készít. Hatórányi vegyes használatot bír, összecsukható tokban tölthető, így elvileg akár 30 órán át is kihúzza az akkumulátora.

Mesterséges intelligenciával működő chatbottal

Ha ez hajmeresztően hangzik, ne csodálkozzunk: még a demózó Zuckerbergnek is adódtak vele kisebb problémái a rendezvényen. A vezér profi módon nem jött zavarba, a rossz wifinek tulajdonította, hogy nem tudott kapcsolódni a saját (Meta) tulajdonban lévő Whatsapp csevegő alkalmazáshoz:

Nem tudom, mit mondjak! Folyton elrontom ezt.

Az új okulárék érintőpanellel rendelkeznek a száron, és hangvezérléssel is irányíthatók. Vízálló karkötőt kaptak, ami érzékeli az alkarból érkező elektromos impulzusokat, így hovatovább kézmozdulatokkal vezérelhető a lencsén látható felület.

Ez a Neural Bandnak nevezett szíj-karkötő olyan, mint egy képernyő nélküli okosóra: érzékeli a csippentéseket, pöccintéseket, koppintásokat, forgatásokat és más ismerős gesztusokat, beleértve a hüvelykujjal használható virtuális d-padot is. Azt ígéri, hogy még idén lehetővé válik a kézírás is az ujjunkkal.

A szemüveghez Bluetooth-kapcsolat szükséges Android vagy iPhone készülékkel, természetesen támogatja az üzenetküldést és a videóhívásokat szöveges üzeneteken és a Meta különféle alkalmazásain, többek között a WhatsAppon, a Messengeren és az Instagramon keresztül. Élő feliratokat vagy a beszélgetések jelen időben való fordítását jelenítheti meg, lépésről lépésre navigálja a felhasználót, zenelejátszást vezérelhet, fényképeket és videókat készíthet.

Még mindig nincs vége a szolgáltatásoknak: a Meta mesterséges intelligenciával működő chatbotja képeket és szöveges feleleteket képes megjeleníteni a magában motyogó tulajdonos kérdéseire. Szóval miközben valaki főz, diktálja neki a receptet, sőt képeket is dob be hozzá, egy múzeumban elmagyarázza a festmények vagy nevezetességek részleteit, és így tovább.

Megszokni vagy megszökni?

Szürreális készülék? Idősebbek még emlékezhetnek rá, hogy a kétezres évek végén megjelent okostelefonokon mennyit gúnyolódtak… Mérete miatt tepsitelefonként emlegették, csúfolódtak a kijelzőt „simogatókon”, és most?

Kezdetben persze furcsa jeleneteknek lehetünk majd tanúi a okosszemüvegek felhasználói láttán. Ha tényleg olyan siker lesz Zuckerberg szemüvege, mint amekkora várakozással tekintenek rá, akkor hamarosan, a jövő év elején embereket fogunk látni, akik hirtelen a szemüvegük lencséjébe bandzsítanak, ujjaik pedig rángatózni kezdenek. De nem, nincs semmi bajuk, csak egy sms-t kaptak, és most válaszolnak… Akkor figyeljünk csak fel, ha a LED is világítani kezd, mert akkor megy a felvétel…

Eddig azzal idegesítettük a környezetünket, hogy társaságban mobilt olvasgattunk: ez még olyanabb lesz. De hiába berzenkedünk: meg fogjuk tanulni, csak idő kérdése az egész. A Meta Ray-Ban Display szemüvegek szeptember 30-tól lesznek elérhetők az Egyesült Államokban, 799 dolláros induló áron, még mielőtt 2026 elején jönnek Európába is.

Szülők tiltakoznak

Szerdán aktivisták és öngyilkos áldozatok családtagjai tüntettek a Meta New York-i központja előtt, nagyobb védelmet követelve a gyermekeknek a közösségi média platformokon.

Múlt héten két Meta biztonsági kutató tett vallomást az amerikai szenátus előtt, miszerint a vállalat eltussolta a virtuális valóság termékeiből adódó, gyermekeket fenyegető potenciális károkat.

Jason Sattizahn és Cayce Savage elmondták, hogy a cég arra kérte a belső kutatókat, kerüljék az olyan munkáikat, amelyek bizonyítékokat szolgáltathatnak a VR-termékek gyermekekre gyakorolt káros hatásaira.

A Meta tagadta a vádakat, és „értelmetlenségnek” nevezte azokat.

