Monumentális római sírt fedeztek fel Albániában

Monumentális római sír Strikçanban

Régészek egy figyelemre méltó római sírt tártak fel Strikçanban, Bulqiza közelében, Észak-Albánia történelmi Dibra régiójában, mintegy 90 kilométerre Tiranától. A Kr. u. 3–4. századból származó lelet mérete 9x6 méter, és az első ilyen típusú sír a környéken. A helyszín egyedülállóságát egy ritka kétnyelvű felirat adja, amely az elhunyt Gellianost és Jupiter istent egyaránt megszólítja.

A római főisten, Jupiter ábrázolása egy herculaneumi villa freskóján a Kr. u. 1. századból Fotó: Wikimedia Commons/ArchaiOptix

A 2,4 méter magas sírkamrához monumentális lépcsőház vezet, melyet geometrikus motívumok díszítenek.

A három fő részből – sírkamra, előkamra, lépcsőház – álló építmény inkább kis mauzóleum lehetett, mint egyszerű sír. A felette talált falmaradványok is erre utalnak. A felfedezést Blendi Gonxhja gazdasági, kulturális és innovációs miniszter jelentette be közösségi oldalán. Kiemelte, hogy a lelet nemcsak az albán régészet, hanem az egész kulturális örökség szempontjából meghatározó.

A feltárt méretes sírkamra egy magas rangú előkelőségé lehetett Fotó: Arkeonews

A sírt a „Régészeti kutatás a Bulqiza-völgyben” projekt keretében tárták fel, amelyet a régészeti intézet vezetett. A kutatásban olyan helyi szakértők vettek részt, mint Adem Bonguri akadémikus és Erikson Nikolli régész.

Kétnyelvű felirat Jupiter tiszteletére

A sír különlegessége a kétnyelvű római felirat. Ez az első ilyen emlék Dibra régiójában.

A felirat nemcsak Gellianos emlékét őrzi, hanem Jupiter istent is megszólítja, így betekintést nyújt az ókori vallási hagyományokba és a kulturális sokszínűségbe.

A sírt az ókorban kifosztották, de a régészek így is értékes tárgyakat találtak. Üvegedények, csontfésűk, kések és aranyszállal átszőtt textíliák kerültek elő, amelyeket az elhunytak betakarására használtak. Ezek a leletek bepillantást engednek a római kori temetkezési szokásokba.

A megtalált kétnyelvű felirat Fotó: Blendi Gonxhja, Albánia Gazdasági, Kulturális és Innovációs Minisztérium

A nagy méretű kövek távoli bányákból származnak, és gondosan megmunkálva alkotják a sír szerkezeti alapját. A monumentális lépcső, a díszes stukkók és a precízen illesztett kőtömbök magas szintű építészeti tudásról tanúskodnak. Mindez azt mutatja, hogy az itt eltemetett személy kiemelkedő társadalmi státusszal rendelkezett.