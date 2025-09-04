Monumentális római sírt fedeztek fel Albániában

Monumentális római sír Strikçanban
Régészek egy figyelemre méltó római sírt tártak fel Strikçanban, Bulqiza közelében, Észak-Albánia történelmi Dibra régiójában, mintegy 90 kilométerre Tiranától. A Kr. u. 3–4. századból származó lelet mérete 9x6 méter, és az első ilyen típusú sír a környéken. A helyszín egyedülállóságát egy ritka kétnyelvű felirat adja, amely az elhunyt Gellianost és Jupiter istent egyaránt megszólítja.
A 2,4 méter magas sírkamrához monumentális lépcsőház vezet, melyet geometrikus motívumok díszítenek.
A három fő részből – sírkamra, előkamra, lépcsőház – álló építmény inkább kis mauzóleum lehetett, mint egyszerű sír. A felette talált falmaradványok is erre utalnak. A felfedezést Blendi Gonxhja gazdasági, kulturális és innovációs miniszter jelentette be közösségi oldalán. Kiemelte, hogy a lelet nemcsak az albán régészet, hanem az egész kulturális örökség szempontjából meghatározó.
A sírt a „Régészeti kutatás a Bulqiza-völgyben” projekt keretében tárták fel, amelyet a régészeti intézet vezetett. A kutatásban olyan helyi szakértők vettek részt, mint Adem Bonguri akadémikus és Erikson Nikolli régész.
Kétnyelvű felirat Jupiter tiszteletére
A sír különlegessége a kétnyelvű római felirat. Ez az első ilyen emlék Dibra régiójában.
A felirat nemcsak Gellianos emlékét őrzi, hanem Jupiter istent is megszólítja, így betekintést nyújt az ókori vallási hagyományokba és a kulturális sokszínűségbe.
A sírt az ókorban kifosztották, de a régészek így is értékes tárgyakat találtak. Üvegedények, csontfésűk, kések és aranyszállal átszőtt textíliák kerültek elő, amelyeket az elhunytak betakarására használtak. Ezek a leletek bepillantást engednek a római kori temetkezési szokásokba.
A nagy méretű kövek távoli bányákból származnak, és gondosan megmunkálva alkotják a sír szerkezeti alapját. A monumentális lépcső, a díszes stukkók és a precízen illesztett kőtömbök magas szintű építészeti tudásról tanúskodnak. Mindez azt mutatja, hogy az itt eltemetett személy kiemelkedő társadalmi státusszal rendelkezett.