Monumentális római sírt fedeztek fel Albániában

Észak-Albánia Dibra régiójában régészek egy monumentális római sírt tártak fel, amely ritka kétnyelvű feliratával és impozáns szerkezetével új fényt vet a térség ókori vallási és társadalmi életére.

Forrás: Múlt-kor2025. 09. 04. 16:14
A capitoliumi triász, Róma főistenei, középen Jupiterrel. A feltárt sírfelirat egyik része Jupiterhez szól Fotó: Wikimedia Commons/Sailko
Monumentális római sír Strikçanban

Régészek egy figyelemre méltó római sírt tártak fel Strikçanban, Bulqiza közelében, Észak-Albánia történelmi Dibra régiójában, mintegy 90 kilométerre Tiranától. A Kr. u. 3–4. századból származó lelet mérete 9x6 méter, és az első ilyen típusú sír a környéken. A helyszín egyedülállóságát egy ritka kétnyelvű felirat adja, amely az elhunyt Gellianost és Jupiter istent egyaránt megszólítja.

A római főisten, Jupiter ábrázolása egy herculaneumi villa freskóján a Kr. u. 1. századból   Fotó: Wikimedia Commons/ArchaiOptix 

A 2,4 méter magas sírkamrához monumentális lépcsőház vezet, melyet geometrikus motívumok díszítenek. 

A három fő részből – sírkamra, előkamra, lépcsőház – álló építmény inkább kis mauzóleum lehetett, mint egyszerű sír. A felette talált falmaradványok is erre utalnak. A felfedezést Blendi Gonxhja gazdasági, kulturális és innovációs miniszter jelentette be közösségi oldalán. Kiemelte, hogy a lelet nemcsak az albán régészet, hanem az egész kulturális örökség szempontjából meghatározó. 

A feltárt méretes sírkamra egy magas rangú előkelőségé lehetett   Fotó: Arkeonews

A sírt a „Régészeti kutatás a Bulqiza-völgyben” projekt keretében tárták fel, amelyet a régészeti intézet vezetett. A kutatásban olyan helyi szakértők vettek részt, mint Adem Bonguri akadémikus és Erikson Nikolli régész.

Kétnyelvű felirat Jupiter tiszteletére

A sír különlegessége a kétnyelvű római felirat. Ez az első ilyen emlék Dibra régiójában. 

A felirat nemcsak Gellianos emlékét őrzi, hanem Jupiter istent is megszólítja, így betekintést nyújt az ókori vallási hagyományokba és a kulturális sokszínűségbe. 

A sírt az ókorban kifosztották, de a régészek így is értékes tárgyakat találtak. Üvegedények, csontfésűk, kések és aranyszállal átszőtt textíliák kerültek elő, amelyeket az elhunytak betakarására használtak. Ezek a leletek bepillantást engednek a római kori temetkezési szokásokba.

A megtalált kétnyelvű felirat  Fotó: Blendi Gonxhja, Albánia Gazdasági, Kulturális és Innovációs Minisztérium

A nagy méretű kövek távoli bányákból származnak, és gondosan megmunkálva alkotják a sír szerkezeti alapját. A monumentális lépcső, a díszes stukkók és a precízen illesztett kőtömbök magas szintű építészeti tudásról tanúskodnak. Mindez azt mutatja, hogy az itt eltemetett személy kiemelkedő társadalmi státusszal rendelkezett.

Római Dibra és a Balkán kulturális központja

A régió a római korban Moesia provincia része volt, ahol a kereskedelem, a hadsereg és a kultúrák találkoztak. Az olyan leletek, mint ez a római sír, ritka lehetőséget kínálnak a kutatóknak, hogy jobban megértsék az észak-albániai közösségek életét, hitvilágát és művészetét. A miniszteri bejelentés országos figyelmet irányított a helyszínre, kiemelve a felfedezés történelmi értékét és turisztikai lehetőségeit. 

A sírkamra inkább egy mauzóleumra emlékeztet  Fotó: Arkeonews

A további ásatásoktól újabb sírok, feliratok és tárgyi emlékek előkerülését várják, amelyek tovább gazdagíthatják Albánia kulturális örökségi térképét.

A Strikçanban feltárt monumentális sírkamra egyszerre tanúskodik Albánia római örökségéről és az ókori civilizációk tartós balkáni hatásáról. A lelet a régészet, a történelem és a kulturális identitás különleges találkozása.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 

 

