Ötven éve súlyos titok, hogy mi történt a bejrúti haláljárattal

Ötven éve nincs válasz a légi katasztrófák történetének egyik legsötétebb rejtélyére, a Malév 240-es bejrúti járata tragédiájának okára. A sietve lezavart vizsgálat, a rakományjegyzék és az utaslista eltűnése, a bejrúti irányítótorony hangfelvételének úgymond „véletlen” letörlődése, a több évtizedes baleset dokumentációjának kutathatatlansága és a hatósági hallgatás egyaránt komoly kérdéseket vet fel a tragikus üggyel kapcsolatban.

Ötven éve történt a magyar légi katasztrófák történetének legsötétebb hátterű balesete Fotó: Wikimedia Commons/Raimond Spekkings

Ötven éve nem tudjuk, hogy mi történhetett

1975. szeptember 29-én délelőtt ünnepélyes külsőségek között nyitották meg a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) budapesti képviseleti irodáját, kvázi nagykövetségét a magyar fővárosban. A ceremóniára népes delegáció érkezett Budapestre Khaled-al-Fahum, a PFSZ második emberének vezetésével. A budapesti ceremónián a Palesztin Felszabadítási Szervezet szinte teljes vezérkara részt vett, leszámítva Jasszer Arafat elnököt. Az ünnepélyes megnyitón a magyar pártállam vezetői ugyancsak magas szinten képviseltették magukat.

Egyedül Jasszer Aarafat, a PFSZ elnöke nem jött Budapestre Fotó: AFP

A vizit a nemzetközi sajtó érdeklődését is felkeltette, mivel az 1975 áprilisában kitört libanoni polgárháború miatt különleges eseménynek számított az Izrael és a nyugati államok által terrorszervezetnek nyilvánított PFSZ vezérkarának budapesti látogatása. A palesztin delegáció az eredeti tervek szerint még aznap a Malév 240-es járatával repült volna vissza Bejrútba. A polgárháborús helyzet miatt 1975 szeptemberében az európai légitársaságok közül már csak az osztrák AUA, a keletnémet Interflug és a Malév repült menetrend szerinti járatokat a háborús tűzfészeknek számító libanoni fővárosba.

Éppen ezért a Malév bejrúti járatai szinte mindig telt házasak voltak.

Az első több mint elgondolkodtató szál éppen itt érhető tetten a 240-es járat homályos hátterű tragédiájának történetében. Noha a járatot teljesítő Tupoljev Tu–154-es 167 fő befogadására volt alkalmas, szeptember 29-re csak 50 jegyet értékesítettek, és már két héttel korábban azzal utasították vissza a Malév V. kerület Dorottya utcai jegyirodájába betérőket, hogy a bejrúti járat megtelt, holott ez messze nem volt igaz.