Újabb bizonyítékok megerősítik a részeg majom hipotézist

2014-ben Robert Dudley, a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) biológusa A részeg majom: Miért iszunk és élünk vissza az alkohollal címmel publikálta könyvét. Vitatott „részeg majom hipotézise” szerint az ember alkohol iránti vonzalma körülbelül 18 millió évvel ezelőttre, az emberszabású majmok eredetéig nyúlik vissza, és azt állítja, a társas kommunikáció és az ételmegosztás pontosan azért fejlődött ki, hogy elődeink jobban felismerjék és egyeztessék a gyümölcsök fellelési helyét. Akkor még a szkeptikusabb tudósok ragaszkodtak ahhoz, hogy ez valószínűtlen, mivel a csimpánzok és más főemlősök nem esznek erjesztett gyümölcsöt vagy nektárt – írták. Nem így van.

Az utóbbi két évtizedben egyre több kutatás igazolta, hogy igenis, a főemlősök pontosan ezt teszik. Dudley a társszerzője egy új tanulmánynak, amely a Science Advances hasábjain jelent meg. Ebben az elefántcsontparti és ugandai csimpánzok által kedvelt gyümölcsök etanoltartalmának méréseit ismertetik, megállapítva, hogy

a csimpánzok napi 14 gramm alkoholt fogyasztanak, ami – az adatokat a majmok emberhez képest kisebb testtömegével összevetve – napi két átlagos alkoholos italnak felel meg.

Az Ars Technica már korábban beszámolt, hogy kutatók kamerával rögzítettek vadon élő csimpánzokat, amint alkoholtartalmú erjesztett afrikai kenyérgyümölcsöt cseréltek. Ez volt az első bizonyíték, hogy a vadon élő nem emberszabású majmok alkoholos ételeket csereberélnek.

Tíz alkalommal vettek fel ilyen osztozást tizenhét csimpánz között. 2022 elején hordozható alkoholszondával mérték a gyümölcs alkoholtartalmát, és kiderült, a lehullott gyümölcsök szinte mindegyike (90 százalék) tartalmazott némi etanolt, a legérettebbek tartalmazták a legmagasabb szintet – ami 0,61 térfogatszázaléknak (ABV) felel meg.

Ez látszólag kevés az emberek italozásához képest, de vegyük figyelembe, hogy a csimpánzok étrendjének akár 60-80 százalékát is kitehetik a gyümölcsök, így az elfogyasztott etanol mennyisége gyorsan összeadódhat. Valószínűtlen azonban, hogy a csimpánzok szó szerint lerészegednének. Ez nem biztosítana semmilyen evolúciós előnyt, és a szerzők szerint egyébként az afrikai majmok közös ősének olyan molekuláris mechanizmusa volt, ami fokozta az alkohol metabolizálásának képességét.