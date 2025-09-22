Rendkívüli

Újabb bizonyítékok megerősítik a részeg majom hipotézist

A részeg majom: Miért iszunk és élünk vissza az alkohollal címmel publikálta könyvét Dudley, a Kaliforniai Egyetem biológusa. Új bizonyítékokkal támasztják alá elméletét.

Bíró Zoltán István
2025. 09. 22. 13:30
Forrás: Getty Images
2014-ben Robert Dudley, a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) biológusa A részeg majom: Miért iszunk és élünk vissza az alkohollal címmel publikálta könyvét. Vitatott „részeg majom hipotézise” szerint az ember alkohol iránti vonzalma körülbelül 18 millió évvel ezelőttre, az emberszabású majmok eredetéig nyúlik vissza, és azt állítja, a társas kommunikáció és az ételmegosztás pontosan azért fejlődött ki, hogy elődeink jobban felismerjék és egyeztessék a gyümölcsök fellelési helyét. Akkor még a szkeptikusabb tudósok ragaszkodtak ahhoz, hogy ez valószínűtlen, mivel a csimpánzok és más főemlősök nem esznek erjesztett gyümölcsöt vagy nektárt – írták. Nem így van.

Az utóbbi két évtizedben egyre több kutatás igazolta, hogy igenis, a főemlősök pontosan ezt teszik. Dudley a társszerzője egy új tanulmánynak, amely a Science Advances hasábjain jelent meg. Ebben az elefántcsontparti és ugandai csimpánzok által kedvelt gyümölcsök etanoltartalmának méréseit ismertetik, megállapítva, hogy

a csimpánzok napi 14 gramm alkoholt fogyasztanak, ami – az adatokat a majmok emberhez képest kisebb testtömegével összevetve – napi két átlagos alkoholos italnak felel meg.

Az Ars Technica már korábban beszámolt, hogy kutatók kamerával rögzítettek vadon élő csimpánzokat, amint alkoholtartalmú erjesztett afrikai kenyérgyümölcsöt cseréltek. Ez volt az első bizonyíték, hogy a vadon élő nem emberszabású majmok alkoholos ételeket csereberélnek.

Tíz alkalommal vettek fel ilyen osztozást tizenhét csimpánz között. 2022 elején hordozható alkoholszondával mérték a gyümölcs alkoholtartalmát, és kiderült, a lehullott gyümölcsök szinte mindegyike (90 százalék) tartalmazott némi etanolt, a legérettebbek tartalmazták a legmagasabb szintet – ami 0,61 térfogatszázaléknak (ABV) felel meg.

Ez látszólag kevés az emberek italozásához képest, de vegyük figyelembe, hogy a csimpánzok étrendjének akár 60-80 százalékát is kitehetik a gyümölcsök, így az elfogyasztott etanol mennyisége gyorsan összeadódhat. Valószínűtlen azonban, hogy a csimpánzok szó szerint lerészegednének. Ez nem biztosítana semmilyen evolúciós előnyt, és a szerzők szerint egyébként az afrikai majmok közös ősének olyan molekuláris mechanizmusa volt, ami fokozta az alkohol metabolizálásának képességét.

Majdnem két ital naponta

A legújabb tanulmány a Ngogo Csimpánz Projekt (Uganda) és Tai (Elefántcsontpart) csimpánzpopulációit vizsgálta, ahol a tudósok becslése szerint az állatok testtömegük (körülbelül 45 kiló) 5-10 százalékát kitevő gyümölcsöt esznek naponta. Mindkét helyszínről lehullott gyümölcspép-mintákból gázkromatográffal és kémiai vizsgálattal számszerűsítették az etanolkoncentrációt. Az ugandai gyümölcs 0,32 százalék, az elefántcsontparti gyümölcs 0,31 százalék etanolt tartalmazott: ami talán nem hangzik soknak, ha nem vesszük figyelembe, hogy mennyi gyümölcsöt tömnek magukba. Ráadásul mindkét helyszínen a leggyakrabban fogyasztott gyümölcsben volt a legmagasabb az etanoltartalom.

Egy 2016-os kutatás szerint a fogságban tartott aye-aye maki és a lóripapagáj szintén a legmagasabb alkoholtartalmú nektárt kedveli.

„Őseink hozzájuk hasonlóan krónikusan ki voltak téve az étkezési alkoholnak” – mondta Aleksey Maro a New Scientistnek.

A részeg majom hipotézis alapján fajunk összefüggést alakított ki az alkoholfogyasztás és a gyümölcscukrok megtalálásának jutalma között, és megmagyarázza az emberek alkohol iránti vonzalmát.

Míg azonban a majmok véletlenül fogyasztanak etanolt, az emberek szándékosan.

„Arra jöttünk rá, hogy az alkohollal való kapcsolatunk az evolúciós időkig nyúlik vissza, valószínűleg körülbelül 30 millió évre” – mondta Catherine Hobaiter, a St. Andrews Egyetem primatológusa a BBC Newsnak.

Talán a csimpánzok számára ez nagyszerű módja lehetett a társas kötelékek kialakításának, hogy együtt lógjanak az erdőben, és egyék a lehullott gyümölcsöket.

Nem elégednek meg ennyivel a kutatók. Következő lépésben a csimpánzok vizeletét vizsgálják, hogy kiderítsék, tartalmaz-e alkohol metabolitokat, ahogyan azt egy 2022-es pókmajmokon végzett tanulmány is kimutatta. Ez tovább finomítja majd a képet, hogy naponta mennyi etanollal teli gyümölcsöt esznek a csimpánzok. Maro ezt a nyarat Ngogóban töltötte, végig fákon aludt, hogy vizeletmintákat gyűjtsön.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

