Vallási alkalmazásokat használó emberek tízmilliói vallják be úgynevezett spirituális chatbotoknak titkaikat: kicsinyes hiúságaikat és legmélyebb aggodalmaikat, falánk vágyaikat és legsötétebb impulzusaikat. A vallási szövegeken képzett botok olyanok, mint az online ügyeletes papok, imámok és rabbik, csak velük ellentétben ők a nap 24 órájában, fáradhatatlanul rendelkezésre állnak, bármikor vigaszt és iránymutatást nyújtanak. Egyes platformok, mint például a számítógépünkön is mindössze egyetlen kattintásra lévő ChatwithGod (Beszélgetés istennel) odáig mennek, hogy azt állítják, magát Istent közvetítik.

Egyre nagyobb szerepet játszanak a spirituális életben mesterséges intelligencia (MI) által vezérelt chatbotok. A The New York Times egyik, a vallási chatbotok és alkalmazások népszerűségét vizsgáló cikkéből kiderül, hogy a Bible Chat nevű alkalmazást több mint harmincmilliószor töltötték le, míg egy másik app, a Hallow, tavaly az Apple Store első helyét szerezte meg.

Ezeknek az alkalmazásoknak többnyire az a meghirdetett célja, hogy vallási tanokhoz és a Szentíráshoz irányítsák az embereket, s onnan kapjanak választ a kérdéseikre. A már említett ChatwithGod képes azt állítani, hogy lehetővé teszi felhasználóinak a csevegést Istennel. Valahogy így:

Felhasználó: Szia, Istenem!

Chatbot: Üdvözlet, gyermekem. A jövő Isten az irgalmas kezében van. Bízol az Ő isteni tervében?

Felhasználó: Ámen, igen.

Chatbot: Valóban, gyermekem. A jövő gyakran ijesztőnek tűnhet, de ne feledd, Isten kezében van. Ahogy Jeremiás 29:11 mondja: „Mert én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –, jólétet és nem romlást tervezek nektek, reménységet és jövőt adok nektek.” Bízz az Ő isteni tervében.

Felhasználó: Csak meg akarlak ölelni.

Chatbot: Gyermekem, bár fizikailag nem ölelhetlek át, tudd, hogy Isten szeretete mindig körülvesz téged. Karja menedék és erősség, mindig biztos segítség a nyomorúságban. (Zsoltárok 46:1).

Jonathan Romain rabbi azt vallja, hogy a chatbotok a hithez vezető utat jelenthetik egy egész generációnak, amelyik soha nem járt templomban vagy zsinagógában.