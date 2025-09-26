Rendkívüli

Elképesztő ukrán támadás Magyarország ellen

Szent Imre herceg, akit egy vadkan ölt meg

Szent István fia Szent Imre herceg volt. Az ifjú Szent Imre tudatosan készült az uralkodásra, azonban 1031-ben tragikus vadkanbaleset áldozata lett.

Tóth Eszter Zsófia
2025. 09. 26. 12:53
Imre szentté avatása.
Imre szentté avatása. Forrás: forrás: szekesfehervar.hu
Szent Imre herceg és Zrínyi Miklós – ami összeköti őket, hogy mindketten vadkanbaleset áldozatai lettek és haláluk óriási veszteség volt a magyar történelemben. Államalapító Szent István királyunk nemcsak kiváló uralkodó volt, hanem gondos édesapa is. 

Imre szentté avatása.
Imre szentté avatása Forrás: Székesfehervár.hu

Szent Imre tanítómestere Gellért püspök volt

Szent István a fiát, Imre herceget tudatosan készítette fel arra, hogy átvegye majd tőle a trónt. Tanítómesterül Szent Gellért püspököt fogadta a fia mellé, aki gondosan felkészítette az ifjút az uralkodásra. 

Latin nyelvre, szónoklattanra, vallástörténetre és filozófiára tanította, továbbá a keresztény élet értékeit is mindennapjainak részévé tette. Imre fogékony ifjú volt.

Imre herceg édesapja Szent István, édesanyja Gizella bajor hercegnő volt. 1007 körül születhetett. Testvéreinek számáról nem tudunk pontosat. Arról ugyanis nem maradt fenn adat az utókornak, hogy hány fia és leánya született a szeretetteli kapcsolatban élő házaspárnak. 

Ottó nevű bátyja is fiatalon halt meg

A trón várományosa eredetileg nem ő, hanem Ottó nevű bátyja volt, Imre herceget ezért is készítették fel elsősorban az egyházi életre. Azonban Ottó meghalt, így lett ő a trón elsőrangú várományosa.  Szent István gondos édesapaként Intelmeket írt fiának, amelyben többek között a katolikus hitről, az egyházi rendről, az igaz ítélet és türelem gyakorlásáról írt.

Imre herceg. Vastagh György oltárképe. dp.hu
Imre herceg. Vastagh György oltárképe.  dp.hu

Szent Imre herceg fogékony volt Gellért püspök tanításaira és már egészen fiatal korától mélyen vallásos, hívő ember lett. Édesapja  egyszer megfigyelte őt éjjel, amint zsoltárokat énekelt. Édesapjával ellátogatott Szent Imre herceg Pannonhalmára, ahol az egyik szerzetest, Mórt hét csókkal köszöntötte. Jó érzékkel választotta ki őt, a kiváló képességű szerzetest később Szent István pécsi püspökké tette.

Szent Gellért Imre herceget tanítja. forrás: magyarkurir.hu
Szent Gellért Imre herceget tanítja Forrás: Magyarkurir.hu

Bár Szent Imrének volt felesége, szüzességi fogadalmat tett. Halálának előjele egy baljós látomás volt, amelyet Szent Özséb látott. Erről írt Kosztolányi Dezső is. 

Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnusz (Részlet)

Imre is a szentjeinkkel osztakozik égi jóban.
Napvilágnál látta ezt meg, színről-szinre és valóban
Özséb, Caesarea papja, titkos és nagy vizióban. 

Tehetséges volt a hadművészetekben is

Komoly hadvezetési adottságairól 1030-ban adott számot, amikor  Imre vezette a királyi sereget a győri csatában II. Konrád német császár ellen, mégpedig olyan eredményesen, hogy a békeszerződés a Lajta és Fischa folyók közét visszacsatolta Magyarországhoz. A halál a bihari Igfon erdőben érte a fiatalembert. Ide épült az emlékére egy monostor is.

Imre herceg temetését a Képes Krónika képen ábrázolta. A képen Imre herceg feje fölött glória van. Szent István jobb kezét arcához szorítja, ezzel is gyászát fejezi ki. A háttérben a fájdalomtól szinte összeroskadó édesanyát, Gizella királynét láthatjuk.

Konrád lovag feloldozást nyert a sírjánál

Sírjánál később csodák történtek. Leghíresebb ezek közül Konrád német lovag esete. A bűnös Konrád nyakába a pápa vasláncot rakatott. Addig kellett járnia a szent helyeket, amíg a lánc nem pattan le róla. Ez a csoda Szent Imre sírjánál történt meg. Szent Imre életében nem teljesedhetett ki. Uralkodó lehetett volna belőle, valószínűleg méltó édesapjához. Szent Imre mind a mai napig a fiatalok védőszentje. Hitével, tiszta életével, tudásával örök példaképnek számít. Sík Sándor pap-költő a magyar egyház virágoskertje első lilomszálának nevezte őt.
 

Szent Imre herceg temetése. forrás: Képes Krónika
Szent Imre herceg temetése. forrás: Képes Krónika

Részletek Szent István intelmeiből

„Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet vallók nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak. […] A királyi trón ékessége a főpapoknak rendje, ezért a királyi méltóságban ők kerülnek a harmadik helyre, kedves fiam, ők legyenek főembereid, úgy vigyázz a főpapokra, mint a szemed világára. Ha ők jóindulatúak véled, ellenségtől nem kell félned. Hiszen ha ők megbecsülnek, bátran foghatsz mindenhez, imádságuk ajánl téged a mindenható Istennek. Őket állította ugyanis Isten őrül az Isten népe fölé, és őket tette meg a lelkek felvigyázóivá.”

 

Szent Imre herceg:

1. Gellért püspök volt a tanítómestere,

2. életével különleges példát mutatott,

3. méltó volt édesapjához, Szent Istvánhoz,

4. halála után ő lett a fiatalok védőszentje.

 


 


 


 


 

