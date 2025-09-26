Szent Imre herceg, akit egy vadkan ölt meg

Szent Imre herceg és Zrínyi Miklós – ami összeköti őket, hogy mindketten vadkanbaleset áldozatai lettek és haláluk óriási veszteség volt a magyar történelemben. Államalapító Szent István királyunk nemcsak kiváló uralkodó volt, hanem gondos édesapa is.

Imre szentté avatása Forrás: Székesfehervár.hu

Szent Imre tanítómestere Gellért püspök volt

Szent István a fiát, Imre herceget tudatosan készítette fel arra, hogy átvegye majd tőle a trónt. Tanítómesterül Szent Gellért püspököt fogadta a fia mellé, aki gondosan felkészítette az ifjút az uralkodásra.

Latin nyelvre, szónoklattanra, vallástörténetre és filozófiára tanította, továbbá a keresztény élet értékeit is mindennapjainak részévé tette. Imre fogékony ifjú volt.

Imre herceg édesapja Szent István, édesanyja Gizella bajor hercegnő volt. 1007 körül születhetett. Testvéreinek számáról nem tudunk pontosat. Arról ugyanis nem maradt fenn adat az utókornak, hogy hány fia és leánya született a szeretetteli kapcsolatban élő házaspárnak.

Ottó nevű bátyja is fiatalon halt meg

A trón várományosa eredetileg nem ő, hanem Ottó nevű bátyja volt, Imre herceget ezért is készítették fel elsősorban az egyházi életre. Azonban Ottó meghalt, így lett ő a trón elsőrangú várományosa. Szent István gondos édesapaként Intelmeket írt fiának, amelyben többek között a katolikus hitről, az egyházi rendről, az igaz ítélet és türelem gyakorlásáról írt.

Imre herceg. Vastagh György oltárképe. dp.hu

Szent Imre herceg fogékony volt Gellért püspök tanításaira és már egészen fiatal korától mélyen vallásos, hívő ember lett. Édesapja egyszer megfigyelte őt éjjel, amint zsoltárokat énekelt. Édesapjával ellátogatott Szent Imre herceg Pannonhalmára, ahol az egyik szerzetest, Mórt hét csókkal köszöntötte. Jó érzékkel választotta ki őt, a kiváló képességű szerzetest később Szent István pécsi püspökké tette.

Szent Gellért Imre herceget tanítja Forrás: Magyarkurir.hu

Bár Szent Imrének volt felesége, szüzességi fogadalmat tett. Halálának előjele egy baljós látomás volt, amelyet Szent Özséb látott. Erről írt Kosztolányi Dezső is.

Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnusz (Részlet) Imre is a szentjeinkkel osztakozik égi jóban.

Napvilágnál látta ezt meg, színről-szinre és valóban

Özséb, Caesarea papja, titkos és nagy vizióban.

Tehetséges volt a hadművészetekben is

Komoly hadvezetési adottságairól 1030-ban adott számot, amikor Imre vezette a királyi sereget a győri csatában II. Konrád német császár ellen, mégpedig olyan eredményesen, hogy a békeszerződés a Lajta és Fischa folyók közét visszacsatolta Magyarországhoz. A halál a bihari Igfon erdőben érte a fiatalembert. Ide épült az emlékére egy monostor is.