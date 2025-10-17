SzentföldJeruzsálemSzaladinkeresztes háborúkJeruzsálemi Királyságközépkorcsataostrom

A mennyei királyság drámai bukása

A XII. század végén a Jeruzsálemi Királyság a keresztes uralom legfényesebb állama volt a Szentföldön. A hattíni vereség után azonban a katonai kudarcokhoz belső viszály, egymás ellen forduló urak és politikai házasságok is társultak. A királyi udvarban zajló intrikák nem csupán emberi drámák voltak, hanem egy birodalom bukásának előjátéka.

A hattíni csatában I. Guidó jeruzsálemi király seregei megsemmisítő vereséget szenvedtek Fotó: Open AI
A hattíni katasztrófa és a királyság széthullása

1187 nyarán a hattíni csatában Szaláh ad-Dín (Szaladin) szultán döntő vereséget mért a keresztes seregekre. A király, I. (Jeruzsálemi) Guidó és a templomosok nagymestere, Gérard de Ridefort is fogságba esett. A vereség után a Jeruzsálemi Királyság városai sorra estek el, és Jeruzsálem maga is Szaladin kezére került.

A hattíni vereség után Jeruzsálem Szaláh ad-Dín kezére került (Fotó: Pinterest/Kingdom of Heaven)

A hatalom megingott. Guidó felesége, Sibylla királyné, férje trónját próbálta megőrizni, ám a főurak közül sokan ellene fordultak. A trón másik várományosa Sibylla féltestvére, Izabella volt, akinek házassága és sorsa meghatározta a királyság utolsó évtizedét.

Humphrey of Toron: fogság és kényes diplomácia

Izabella férje, Humphrey of Toron, Guidó hűbérese volt, és őt is fogságba ejtették Szaladin katonái. Anyja, Millyi Stefánia felajánlotta Oultrejordain erődjeinek – Karak és Montréal – feladását Humphrey szabadon bocsátásáért cserébe. Szaladin elfogadta az ajánlatot, így a férfi kiszabadult.

Juszúf íbn Ajjúb Szaláh ad-Dín szíriai és egyiptomi szultán győzelmei végleg megrendítették a Jeruzsálemi Királyságot (Fotó: Pinterest/Kingdom of Heaven)

Humphrey később sem vált ellenséggé: arab nyelvtudása révén Oroszlánszívű Richárd megbízottjaként tárgyalt Szaladin testvérével, al-Ádillal a harmadik keresztes hadjárat idején. Bár egyesek a békekötési próbálkozásait gyengeségnek látták, árulással senki sem vádolta. A szövetkezés inkább diplomáciai ügyességet, mint hűtlenséget tükrözött.

Izabella házasságának érvénytelenítése és az új szövetség

A hattíni vereség után sok báró alkalmatlannak tartotta Guidót az uralkodásra. Az ambiciózus Conrad de Montferrat és Izabella anyja, Mária Komnéné politikai szövetséget kötöttek, hogy Izabellát tegyék trónörökössé. 1190-ben, Akkó ostrománál, Izabellát elkülönítették férjétől és egyházjogi vizsgálat alá helyezték.

Sybilla és Guidó Ridley Scott a Mennyei királyság című filmjében (Fotó: Pinterest/Kingdom of Heaven)

Az egyházi bíróság megállapította, hogy Izabella kiskorú volt, amikor Humphreyhoz adták, és nem volt valódi beleszólása a házasságkötésbe. A frigyet ezért érvénytelenítették, így Izabella és Conrad törvényesen házasodhattak össze. Bár a döntést politikai érdek is befolyásolta, az egyházi jóváhagyás jogilag megkérdőjelezhetetlenné tette az új házasságot.

A türoszi merénylet és az üresen maradt trón 

1192-ben Conrad de Montferratot merénylők gyilkolták meg Türoszban, alig néhány nappal azután, hogy a bárók királlyá választották. 

A támadók fekete ruhás, tőrrel felfegyverzett férfiak voltak – asszaszinok, akik feltehetően politikai bérgyilkosságot hajtottak végre.

Az asszaszin bérgyilkosok szektáját később maga Szaladin irtotta ki (Fotó: thefilmstage.com)

A tettesek kiléte mindmáig vitatott. Egyesek szerint I. (Oroszlánszívű) Richárd parancsára cselekedtek, mások szerint Szaladin hívei álltak mögöttük. Izabella ekkor kénytelen volt újra férjhez menni: harmadik férje Lusignan Imre (I. Imre ciprusi király) lett, aki felesége jogán Jeruzsálem királya is lett.

A Jeruzsálemi Királyság hanyatlása

A Jeruzsálemi Királyság hatalma a XII. század végére néhány parti erődre zsugorodott. A folyamatos belviszályok, az egymással versengő trónigények és a nyugati udvarok közömbössége végül teljesen megbénították az államot.

A Jeruzsálemi Királyság rövid tündöklés után összeomlott (Fotó: The Templars)

A történészek szerint a királyság bukását nemcsak a muszlim seregek, hanem a keresztes elit belső ellentétei is okozták. Az intrikák, érdekházasságok és árulások hálójában a Jeruzsálemi Királyság végül önmagát emésztette fel – miközben a Szent Város már rég más uralom alá került.

