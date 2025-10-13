A domonkos szerzetes, aki nélkül Kolumbusz sosem fedezte volna fel Amerikát

Diego de Deza: Kolumbusz igazi támogatója

Tizenhárom évvel Amerika felfedezése után, 1505-ben Kolumbusz Kristóf először ismerte el, ki volt a vállalkozás valódi kulcsa. Fiához, Diegóhoz írt levelében így fogalmazott: „Ő volt az oka annak, hogy Őfelségeik megkapták az Indiákat.” A hajós a salamancai domonkos szerzetes, Diego de Deza érdemeit ismerte el -azt az embert, aki nélkül sosem vált volna valóra a nagy utazás.

Kolumbusz egykorú arcképe

Fotó: Wikimedia Commons/ Sebastiano del Piombo

I. Kasztíliai Izabella halála után II. Aragóniai Ferdinánd továbbra is ünnepelte Kolumbusz sikerét, de az út engedélyezése korántsem volt egyszerű. A korona tanácsadói eleinte elutasították az ötletet: Granada meghódítása sokkal fontosabb volt, mint egy bizonytalan tengeri vállalkozás. Kolumbusz kétségbeesetten próbált támogatót találni. Ekkor lépett közbe Diego de Deza, aki a Salamancai Egyetem teológiaprofesszora és a királyi udvar megbecsült tanácsadója volt.

A salamancai találkozás

Kolumbusz és Deza útja 1486-ban keresztezték egymást. A hajós ekkor már évek óta próbálta bebizonyítani, hogy nyugatra hajózva is elérhető India.

Deza az elsők között hitt benne, miközben a tudósok és a matematikusok kinevették.

„Deza volt az oka annak, hogy Kasztíliában maradtam, amikor már el akartam menni” – írta később Kolumbusz. A domonkos befogadta a San Esteban-kolostorba, ahol Kolumbusz lakott és dolgozott. Deza fedezte költségeit, és a királyi udvarban is mellette állt.

Fotó: Wikimedia Commons/ Prado

Diego de Deza nemcsak teológus volt, hanem kiváló csillagászati és földrajzi ismeretekkel is rendelkezett. A kolostorban tanulmányozták Leonardo Dati Sphaera című művét, amely kimondta: a Föld gömbölyű. Ez a szemlélet tette lehetővé, hogy Deza megértse és védje Kolumbusz tervét a kortárs szkeptikusokkal szemben.

Kolumbusz átadja expedíciója tervét Kasztíliai Izabellának Fotó: Wikimedia Commons

Deza folyamatosan győzködte Izabellát és Ferdinándot, míg végül sikerült elérnie, hogy Kolumbusz 10 950 maravédia udvari támogatást kapjon – ez tette lehetővé, hogy tovább dolgozzon elképzelésén.

A történet, amelyet elfeledtek

A 15–16. századi krónikások – például Andrés Bernáldez, Pedro Mártir de Anglería vagy Gonzalo Fernández de Oviedo – alig említették Deza nevét. Még a későbbi életrajzírók is elhanyagolták szerepét, mintha Amerika felfedezése egyetlen ember, Kolumbusz zsenialitásának lett volna köszönhető. Csak Bartolomé de las Casas emlékezett meg róla Az Indiák története című művében: „Juan herceg mestere, vagyis Diego de Deza volt az oka annak, hogy a király és a királyné Indiákat kaptak.”