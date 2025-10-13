Kolumbusz KristófszerzetesMúlt-korfelfedezésSpanyolországexpedícióÚjvilág

A domonkos szerzetes, aki nélkül Kolumbusz sosem fedezte volna fel Amerikát

Amerika felfedezését a legtöbben Kolumbusz Kristóf nevéhez kötik. Ám a hajós maga is elismerte: volt valaki, aki nélkül sosem vitorlázhatott volna ki. Ő volt Diego de Deza, a salamancai teológus, aki hitt Kolumbusz álmában, megvédte a királyi udvarban, és elérte, hogy a katolikus uralkodók támogassák a vállalkozását.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 10. 13. 14:51
Kolumbusz három vitorlásal vágott neki az Atlanti-óceánnak, hogy nyugatnak hajózva megtalálja Indiát Fotó: Open AI
Diego de Deza: Kolumbusz igazi támogatója

Tizenhárom évvel Amerika felfedezése után, 1505-ben Kolumbusz Kristóf először ismerte el, ki volt a vállalkozás valódi kulcsa. Fiához, Diegóhoz írt levelében így fogalmazott: „Ő volt az oka annak, hogy Őfelségeik megkapták az Indiákat.” A hajós a salamancai domonkos szerzetes, Diego de Deza érdemeit ismerte el -azt az embert, aki nélkül sosem vált volna valóra a nagy utazás.

Kolumbusz  egykorú arcképe 
Fotó: Wikimedia Commons/ Sebastiano del Piombo

I. Kasztíliai Izabella halála után II. Aragóniai Ferdinánd továbbra is ünnepelte Kolumbusz sikerét, de az út engedélyezése korántsem volt egyszerű. A korona tanácsadói eleinte elutasították az ötletet: Granada meghódítása sokkal fontosabb volt, mint egy bizonytalan tengeri vállalkozás. Kolumbusz kétségbeesetten próbált támogatót találni. Ekkor lépett közbe Diego de Deza, aki a Salamancai Egyetem teológiaprofesszora és a királyi udvar megbecsült tanácsadója volt.

A salamancai találkozás

Kolumbusz és Deza útja 1486-ban keresztezték egymást. A hajós ekkor már évek óta próbálta bebizonyítani, hogy nyugatra hajózva is elérhető India. 

Deza az elsők között hitt benne, miközben a tudósok és a matematikusok kinevették. 

„Deza volt az oka annak, hogy Kasztíliában maradtam, amikor már el akartam menni” – írta később Kolumbusz. A domonkos befogadta a San Esteban-kolostorba, ahol Kolumbusz lakott és dolgozott. Deza fedezte költségeit, és a királyi udvarban is mellette állt.

Fotó: Wikimedia Commons/ Prado

Diego de Deza nemcsak teológus volt, hanem kiváló csillagászati és földrajzi ismeretekkel is rendelkezett. A kolostorban tanulmányozták Leonardo Dati Sphaera című művét, amely kimondta: a Föld gömbölyű. Ez a szemlélet tette lehetővé, hogy Deza megértse és védje Kolumbusz tervét a kortárs szkeptikusokkal szemben.

Kolumbusz átadja expedíciója tervét Kasztíliai Izabellának  Fotó: Wikimedia Commons

Deza folyamatosan győzködte Izabellát és Ferdinándot, míg végül sikerült elérnie, hogy Kolumbusz 10 950 maravédia udvari támogatást kapjon – ez tette lehetővé, hogy tovább dolgozzon elképzelésén.

A történet, amelyet elfeledtek

A 15–16. századi krónikások – például Andrés Bernáldez, Pedro Mártir de Anglería vagy Gonzalo Fernández de Oviedo – alig említették Deza nevét. Még a későbbi életrajzírók is elhanyagolták szerepét, mintha Amerika felfedezése egyetlen ember, Kolumbusz zsenialitásának  lett volna köszönhető. Csak Bartolomé de las Casas emlékezett meg róla Az Indiák története című művében: „Juan herceg mestere, vagyis Diego de Deza volt az oka annak, hogy a király és a királyné Indiákat kaptak.”

Fotó: Wikimedia Commons

1486-ban Kolumbusz tervét még elutasították. 

Deza azonban kitartott mellette, és a salamancai vitákban a tudomány és a hit oldaláról is védte az elképzelést. 

A domonkos közvetítése révén Kolumbusz ismét kapcsolatba kerülhetett a királyi udvarral. Granada 1492-es eleste után – amikor a katolikus uralkodók végre figyelmet fordíthattak az új vállalkozásokra – Deza már elvetette a magot. Hatása nélkül nem született volna meg a Santa Fe-i kapituláció, amely engedélyezte az Atlanti-óceáni expedíciót. (A Santa Fe-i kapituláció: Kolumbusz és a spanyol korona szerződése 1492-ben, amely engedélyezte és finanszírozta Kolumbusz nyugati expedícióját.)

Az elfeledett hős öröksége

A 16. század elején és a későbbi évszázadokban több történész – köztük Antonio de Remesal és Washington Irving – újra felfedezte Diego de Deza döntő szerepét. Remesal 1619-ben így írt róla: „A San Esteban-i szerzetesek közül Diego de Deza volt az, aki a leghatározottabban támogatta Kolumbuszt a király és a királyné előtt.” Kolumbusz pedig haláláig hálás maradt barátjának. 

Diego de Deza síremléke a sevillai katedrálisban  Fotó: Wikimedia Commons/Jl FilpoC 

1492 áprilisában, a Santa Fe-i szerződés aláírásával minden készen állt. Kolumbusz hajói – a Niña, a Pinta és a Santa María – kifutottak, és megváltoztatták a történelem menetét. De a háttérben ott állt egy néma hős, Diego de Deza, a domonkos, aki hitt a lehetetlenben – és ezzel elindította a világ új korszakát.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 

Google News

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Belföldi híreink

Külföldi híreink

