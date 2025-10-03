AppleiPhoneakkumulátorokostelefonkamera

Akarjuk az új iPhone Airt? A vágy karcsú tárgya – kompromisszumokkal

Az Apple legvékonyabb iPhone-ja mutatós, de talán nem a legjobb döntés az idei mobilválasztékból, ha fontos a kamera és az akkumulátor.

Bíró Zoltán István
2025. 10. 03. 14:52
Forrás: Getty Images
Az új iPhone 17-es sorozat vágykeltő darabja a Magyarországon két hete árusított, szupervékony, az Apple szóhasználatával élve, „varázslatos” iPhone Air. Ezzel a készülékkel az Apple beleállt a 2025-ös főáramlatba, amelyben egyre több mobil egyre vékonyabb: ilyen a Samsung Galaxy S25 Edge vagy a Honor Magic V5 is.

Fotó: Apple

Az Air vastagsága (vékonysága) nagyjából hét hitelkártyányi. Ez 24 grammal kisebb súlyt jelent az iPhone 16-oshoz képest, ami kézben tartva, érzetre holmi grammoknál sokkal többet jelent, mivel nagy, 6,5 hüvelykes a képernyője és mégis pillekönnyű. És ez az egyetlen idei iPhone, amelyiknél titánt használnak a keret tartósságának növelése érdekében. Az előlapján ott az új Ceramic Shield 2, ami a gyártó szerint háromszor jobban áll ellen a karcolásnak és négyszer jobb az ütésvédelme. A hátlap maradt Ceramic Shield üvegkeverék.

Az Apple legvékonyabb iPhone-ja nem más, mint a gyártó legújabb próbálkozása egy, a szokványtól eltérő okostelefon iránt – korábban Mini, meg Plus változatokkal léptek ki a szokványból.

Miért szeretjük? És miért nem?

Vitathatatlan, hogy az iPhone Air a mérnöki munka csodája. A 10 forint híján 500 ezerről induló árú okostelefont fogni olyan, mintha egy üveglapot tartanánk a kezünkben. Ennek megfelelően csúszós is, az embernek az a benyomása, hogy egy kissé vigyázatlan mozdulattal bármikor el lehet ejteni.

Tulajdonképpen tiszta hasznon, hogy gyöngécske akkumulátora miatt célszerű rögtön venni hozzá egy MagSafe akkumulátort (tíz forint híján 45 ezer Ft) és egy tokot (tíz forint híján 24 ezer Ft) és így már lesz elegendő súlya ahhoz, hogy egyáltalán érezzük.

Ehhez képest eddig nemigen számoltak be sérülésről: a titánkeret, az ütésálló előlap szépen védheti a kütyüt.

De mi a helyzet a hajlíthatósággal? Felvetődnek a régi „Bendgate” aggodalmak, hogy túl könnyen torzulhat, elvesztheti a formáját.

A „Bendgate aggodalmak” az iPhone 6 Plus 2014-es megjelenése után kirobbant botrányra utalnak. Az Apple akkori vékony, alumíniumházas telefonja könnyen elhajlott. Tartós deformálódásához már az is elég volt, hogy szűk nadrágzsebben hordják, és a felhasználó leüljön. És a deformáció nem csak esztétikai hiba volt: a készülék alaplapján lévő érintésvezérlő csip idővel elmozdult a helyéről, s akár működésképtelen lett az érintőképernyő.

Szerencsére az eddigi tartóssági és hajlíthatósági teszteket az Air sikeresen teljesítette. Alább a Gupta Information Systems kínzásában látható:

Ami a kompromisszumokat illeti, a szupervékony testben csak egy kamera és még a szokásosnál is karcsúbb akkumulátor fér el.

Az akkumulátor élettartama még iPhone-osabb

A keskeny telefonban egyszerűen nincs elég hely nagy lítium-ion akkumulátorcelláknak, aki hosszabb akkumulátor-üzemidőt akar, annak bizony az iPhone 17 Pro-t kell választania. A gyártó jóindulatú közlése alapján akár 33 órányi videólejátszást is ígér a 17 Pro, míg a iPhone Airt 27 órás videólejátszással hirdetik.

Persze ez nem jelent problémát annak, aki munkahelyen, vagy bárhol, könnyedén töltőre tudja tenni a mobilt. Vagy lehet venni egy iPhone Air MagSafe akkumulátort – de akkor hová lesz a légies könnyűség?

Egy kamera mind fölött

Egyetlen kamera jutott az előlapra, egy meg a hátlapra. Aki fotórajongóként mondjuk a háromlencsés iPhone 16 Próról áll át az Air egylencsés kamerájára, az szegényesnek fogja érezni a látványát.

A hátlapi kamera egy 48 megapixeles képérzékelőt kapott, ugyanazt, ami az iPhone 17 „széles látószögű” kamerájában található. A gyártó Apple Fusion kamerának hívja, mert alapértelmezés szerint 24 megapixeles fotókat készít a 48 megapixeles érzékelő információiból. Igaz, hogy csak egy fizikai kamerával, de több virtuális lencsével rendelkezik, amelyek különböző, 26 mm, 28 mm, 35 mm és 52 mm, azaz 2x optikai minőségű zoom fókusztávolságot biztosítanak neki. A képe tesztelők szerint éles, széles dinamikatartománnyal.

Fotói nagyszerűnek tűnnek, de azért meg kell jegyezni: a szintén szuperkarcsú versenytárs Samsung Galaxy S25 Edge még egy ultraszéles látószögű objektívvel is rendelkezik, pedig szintén sovány, 5,8 mm-es.

Jó hír a 18 megapixeles előlapi Center Stage kamera, ami lehetővé teszi, hogy vízszintes szelfiket készítsünk, miközben az iPhone Airt függőlegesen, vagy függőleges fotókat, ha vízszintesen tartjuk. A változtatható tájolás nemcsak azt jelenti, hogy könnyebb a telefont tartani szelfik készítése közben, hanem a szelfik is sokkal jobban néznek ki. A funkció videózásnál is működik.

Ütős lett a kijelző, mint a többié

Az iPhone Air kijelzőjének specifikációi megegyeznek az iPhone 17 és 17 Pro specifikációival. A Super Retina XDR kijelzőnek remek betekintési szögei vannak, különösen szabadban, ahol akár 3000 nites csúcsfényerőt is elérhet; az OLED-nek köszönhetően a színek gazdagok, az új tükröződésmentes bevonat valóban csökkenti a tükröződéseket. És az iPhone 17 készülékcsaládhoz hasonlóan a képernyő akár 120 Hz-es frissítési gyakoriságot, vagy ahogy az Apple marketingeli, „ProMotiont” is támogat, és mindig bekapcsolt képernyővel rendelkezik.

Profi teljesítmény

Gondolnánk, egy ilyen vékony telefonnal komoly teljesítménybeli kompromisszumokat kell kötni. Ehhez képest az eddigi tesztek szerint nem így van. Az Apple ugyanazt a csipet tette bele, mint ami az iPhone 17 Pro motorházteteje alatt dohog. Az iPhone Air és a 17 Pro csipjei között az egyetlen különbség, hogy eggyel kevesebb GPU mag van benne, öt a hat helyett.

Végül is

Nem ez a legjobb ár-érték arányú mobil az Apple új kínálatában: ha a pénztárcánkat nézzük, jobb ötlet a 399 990-ről induló iPhone 17-est választani. És nem is ez a legfunkcionálisabb és legerősebb; sokkal többet tud az iPhone 17 Pro 549 990 forintról startolva.

Viszont ez az új, vágyott iPhone.

