Betegség és gyógyítás a honfoglalás és kalandozás korában- Síppal, dobbal, nádihegedűvel

A gyógyításban központi szerepet játszottak a táltosok. Szertartásaik, a révülés során az ártó, betegséget okozó szellemeke próbálták távoltartani, akár varázsigékkel is.

Gyógyítás: koponyalékelés honfoglaló őseinknél. László Gyula rajza.

Az ősmagyarok hite szerint a betegséget okozhatta az is, hogy a lélek elveszítette egyensúlyát – ez volt a lélekvesztés – és ennek helyreállítására a táltos szertartása során mormolt varázsigék a hitük szerint segíthettek abban, hogy ez az egyensúlyvesztés megszűnjön és helyreálljon az eredeti állapot.

A gyógyítás eszköze volt a varázsigék mormolása

A rossz, betegséget okozó szellemeket igyekeztek távol tartani hangos zaj keltésével vagy lánccsörgetéssel is. A betegek fejére varázsigéket mondtak és ráolvasásokat tartottak. E szövegek többszöri elismétlése jó pszichikai hatást gyakorolhatott a gyógyulásra.

Honfoglaló őseink sokkal rövidebb ideig éltek, mint mi. Körükben a 30-35 év számított az átlagos életkornak. Egyaránt ki voltak téve a járványoknak, a természeti katasztrófáknak és ahadakozások közben szerzett súlyos sérüléseknek.

Árpád és a honfoglaló vezérek Feszty Árpád körképén Fotó: Wikimedia Commons/Feszty Árpád

Árpád fejedelem 53 éves lehetett a honfoglalás idején, ami nagyon magas életkornak számított azoban az időkben.

A betegek gyógyítása során elsősorban gyógyteafőzeteket, mézet és állati zsiradékot használtak. Kenőcsöket készítettek mézből és különböző állati alapanyagokból, sebborogatásra, emésztési problémákra pedig rendszeresen kamillateát használtak . De szívesen alkalmazták a kakukkfüvet is a köhögésre, illetve a hurutos panaszok ellen.

Gyógyvízet ittak őseink

Ismerték a hévizes források gyógyító hatását és ezért szívesen fogyasztották a gyógyvizet , például az esztergomi savanyúvizet. A gyógyvízben fürdés sem volt idegen számukra; a reumás panaszok enyhítésére, vérkeringési problémáikra hasznosnak tartották a gyógyvizekben való üldögélést.

Abból a célból, hogy elkerüljék az átkok, a rontás hatását egészségükre, nyakláncukon védő amuletteket viseltek. Ez többféle lehetett: csont, fog, vagy növényi gyökér.Az állatfogakat pedig vasba foglalva viselték a nyakláncukban.

A fogak betegségeit csak úgy tudták orvosolni, hogy kihúzták a beteg fogat.