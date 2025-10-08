Nanorészecskékkel megfordították a gyógyíthatatlan Alzheimert: embereknél is hatékony lehet

A nanorészecskék gondosan hangolt felületi kémiával rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra, hogy a gát sejtjeihez kapcsolódjanak, és „emlékeztessék” őket arra, hogyan kell újra megfelelően működniük. Így újraindul a tápanyagok természetes szállítása és a salakanyagok eltávolítása.

A nanorészecskék különösen egy kritikus fontosságú, LRP1 nevű fehérjét célozzák, ami a vér-agy gáton található. Az LRP1 molekuláris kapuőrként működik, mivel felismeri az amiloid-bétát. Ha ez a rendszer hibásan működik – akár túl sok, akár túl kevés amiloid-bétához kötődik –, az amiloid-béta felhalmozódik az agyban.

Figyelemre méltó, miként működik egerekben

A kutatásban olyan egereket használtak, melyeket genetikailag arra programoztak, hogy nagyobb mennyiségű amiloid-bétát termeljenek, és jelentős, az Alzheimer-kórra emlékeztető kognitív hanyatlásban szenvedtek.

Három adag szupramolekuláris gyógyszert injektáltak beléjük. Mindössze egy órával az injekció beadása után ötven-hatvan százalékos csökkenést figyeltek meg az amiloid-béta mennyiségében az agyukban.

Az egyik kísérletben egy 12 hónapos egeret (ami egy hatvanéves embernek felel meg) kezeltek nanorészecskékkel, és hat hónap elteltével elemezték a viselkedését. Képünkön az egér agyának fénymikroszkópos felvételei láthatók 12 órával a nanorészecskékkel való kezelés után (balra) és kezelés nélkül (jobbra).

Forrás: IBEC

Lenyűgöző módon az akkor már 18 hónapos állat visszanyerte az egészséges viselkedését: a betegség teljesen visszafordult.

Néhány év múlva az emberek következnek

Battaglia úgy véli, hogy ugyanezen technika a jelenleg még gyógyíthatatlan Alzheimer-kóros embereken is hatékonyan segíthet.