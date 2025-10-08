  • Magyar Nemzet
Nanorészecskékkel megfordították a gyógyíthatatlan Alzheimert: embereknél is hatékony lehet

Jelenleg gyakorlatilag nincs gyógymód az Alzheimer-kórra, ami a napi életvitelt, az önellátást is lehetetlenné teszi. Talán hamarosan egyszerű oltással kezelhető lesz.

Bíró Zoltán István
2025. 10. 08. 13:34
Forrás: Shutterstock
Spanyol tudósoknak nanorészecskékkel sikerült visszafordítaniuk a betegséget egerekben – és azt állítják, hogy ugyanez a technika embereknél is hatékony lehet. A szabad szemmel láthatatlan nanorészecskék átmérője kevesebb mint kétszáz nanométer, ami az emberi hajszál vastagságának körülbelül 0,25 százaléka. Az injekció formájában beadott nanorészecskék helyreállítják a vér-agy gátat, az agyat védő sűrű sejtekből és erekből álló területet.

A vér-agy gát speciális védőréteg, amit az agyi erek körüli sejtek képeznek. Szigorúan elválasztja az agyszövetet a véráramtól, védve az idegsejteket a kórokozóktól és a mérgező anyagoktól.

Az Alzheimer-kórban ez a kritikus védőgát romlik. A diszfunkció két kulcsfontosságú problémához vezet. Egyrészt csökken a védelmi funkció, az agy kevésbé lesz védett a potenciálisan káros anyagokkal szemben. Másrészt fellép a tisztító funkció zavara, a káros salakanyagok eltávolítása lelassul vagy megszűnik, ami hozzájárul az Alzheimer-kórra jellemző toxikus felhalmozódáshoz és az agysejtek pusztulásához.

Az Alzheimer-kórban ez a vér-agy gát károsodik, ami lehetővé teszi egy amiloid-béta nevű mérgező salakanyag felhalmozódását: erről úgy vélik, hogy a betegség elsődleges oka.

Giuseppe Battaglia, a barcelonai Katalán Biomérnöki Intézet professzora, a kutatás vezetője szerint a következő néhány éven belül a megoldás hatékonynak bizonyulhat embereken is.

Mikor helyreállítjuk és újraaktiváljuk a vér-agy gátat, az agy káros fehérjék eltávolítására való képessége javul, így a funkciója is.

Mi a különbség a demencia és az Alzheimer-kór között?

A demencia gyűjtőfogalom, amely a memóriát, gondolkodást és viselkedést súlyosan befolyásoló tünetegyüttest ír le. Szindróma, nem önálló betegség.

Az Alzheimer-kór az egyik leggyakoribb demenciát okozó (az esetek hatvan–nyolcvan százalékáért felelős), progresszív, agysejteket pusztító rendellenesség, amelyet kóros fehérje-lerakódások okoznak.

Világszerte több mint 55 millió ember érintett valamilyen szintű demenciában, és ez a szám az elöregedő népesség miatt várhatóan jelentősen nőni fog a következő évtizedekben.

Battaglia professzor az említett nanorészecskéket biokompatibilis polimerekből készült apró, üreges gömbökként írja le, amelyek lényegében biztonságos, orvosi minőségű műanyagok. Önmagukban bioaktívak, ami azt jelenti, hogy biológiai reakciókat váltanak ki, mikor fehérjékkel, sejtekkel vagy szövetekkel kölcsönhatásba lépnek. Az injekció beadása után az apró mikroszkopikus javítóanyagok a véráramon keresztül jutnak el a sérült vér-agy gáthoz.

A nanorészecskék gondosan hangolt felületi kémiával rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra, hogy a gát sejtjeihez kapcsolódjanak, és „emlékeztessék” őket arra, hogyan kell újra megfelelően működniük. Így újraindul a tápanyagok természetes szállítása és a salakanyagok eltávolítása.

A nanorészecskék különösen egy kritikus fontosságú, LRP1 nevű fehérjét célozzák, ami a vér-agy gáton található. Az LRP1 molekuláris kapuőrként működik, mivel felismeri az amiloid-bétát. Ha ez a rendszer hibásan működik – akár túl sok, akár túl kevés amiloid-bétához kötődik –, az amiloid-béta felhalmozódik az agyban.

 

Figyelemre méltó, miként működik egerekben

A kutatásban olyan egereket használtak, melyeket genetikailag arra programoztak, hogy nagyobb mennyiségű amiloid-bétát termeljenek, és jelentős, az Alzheimer-kórra emlékeztető kognitív hanyatlásban szenvedtek.

Három adag szupramolekuláris gyógyszert injektáltak beléjük. Mindössze egy órával az injekció beadása után ötven-hatvan százalékos csökkenést figyeltek meg az amiloid-béta mennyiségében az agyukban.

Az egyik kísérletben egy 12 hónapos egeret (ami egy hatvanéves embernek felel meg) kezeltek nanorészecskékkel, és hat hónap elteltével elemezték a viselkedését. Képünkön az egér agyának fénymikroszkópos felvételei láthatók 12 órával a nanorészecskékkel való kezelés után (balra) és kezelés nélkül (jobbra).

gyógyíthatatlan Alzheimer-kóros
Forrás: IBEC

Lenyűgöző módon az akkor már 18 hónapos állat visszanyerte az egészséges viselkedését: a betegség teljesen visszafordult.

 

Néhány év múlva az emberek következnek

Battaglia úgy véli, hogy ugyanezen technika a jelenleg még gyógyíthatatlan Alzheimer-kóros embereken is hatékonyan segíthet.

A vér-agy gát nagyon hasonló módon működik emberekben és állatokban, helyreállítása jelentős előnyökkel járhat. A következő lépés a részletes biztonsági és toxikológiai vizsgálatok elvégzése, hogy a kezelés klinikai alkalmazásra alkalmas legyen. Ha ezek a várt módon alakulnak, a korai stádiumú emberi vizsgálatok a következő néhány évben megkezdődhetnek, megnyitva az utat az Alzheimer-kór teljesen új kezelési módja, az agy saját védekező rendszerének helyreállítása előtt.

