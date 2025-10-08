Nanorészecskékkel megfordították a gyógyíthatatlan Alzheimert: embereknél is hatékony lehet

Spanyol tudósoknak nanorészecskékkel sikerült visszafordítaniuk a betegséget egerekben – és azt állítják, hogy ugyanez a technika embereknél is hatékony lehet. A szabad szemmel láthatatlan nanorészecskék átmérője kevesebb mint kétszáz nanométer, ami az emberi hajszál vastagságának körülbelül 0,25 százaléka. Az injekció formájában beadott nanorészecskék helyreállítják a vér-agy gátat, az agyat védő sűrű sejtekből és erekből álló területet.
A vér-agy gát speciális védőréteg, amit az agyi erek körüli sejtek képeznek. Szigorúan elválasztja az agyszövetet a véráramtól, védve az idegsejteket a kórokozóktól és a mérgező anyagoktól.
Az Alzheimer-kórban ez a kritikus védőgát romlik. A diszfunkció két kulcsfontosságú problémához vezet. Egyrészt csökken a védelmi funkció, az agy kevésbé lesz védett a potenciálisan káros anyagokkal szemben. Másrészt fellép a tisztító funkció zavara, a káros salakanyagok eltávolítása lelassul vagy megszűnik, ami hozzájárul az Alzheimer-kórra jellemző toxikus felhalmozódáshoz és az agysejtek pusztulásához.
Az Alzheimer-kórban ez a vér-agy gát károsodik, ami lehetővé teszi egy amiloid-béta nevű mérgező salakanyag felhalmozódását: erről úgy vélik, hogy a betegség elsődleges oka.
Giuseppe Battaglia, a barcelonai Katalán Biomérnöki Intézet professzora, a kutatás vezetője szerint a következő néhány éven belül a megoldás hatékonynak bizonyulhat embereken is.
Mikor helyreállítjuk és újraaktiváljuk a vér-agy gátat, az agy káros fehérjék eltávolítására való képessége javul, így a funkciója is.
Mi a különbség a demencia és az Alzheimer-kór között?
A demencia gyűjtőfogalom, amely a memóriát, gondolkodást és viselkedést súlyosan befolyásoló tünetegyüttest ír le. Szindróma, nem önálló betegség.
Az Alzheimer-kór az egyik leggyakoribb demenciát okozó (az esetek hatvan–nyolcvan százalékáért felelős), progresszív, agysejteket pusztító rendellenesség, amelyet kóros fehérje-lerakódások okoznak.
Világszerte több mint 55 millió ember érintett valamilyen szintű demenciában, és ez a szám az elöregedő népesség miatt várhatóan jelentősen nőni fog a következő évtizedekben.
Battaglia professzor az említett nanorészecskéket biokompatibilis polimerekből készült apró, üreges gömbökként írja le, amelyek lényegében biztonságos, orvosi minőségű műanyagok. Önmagukban bioaktívak, ami azt jelenti, hogy biológiai reakciókat váltanak ki, mikor fehérjékkel, sejtekkel vagy szövetekkel kölcsönhatásba lépnek. Az injekció beadása után az apró mikroszkopikus javítóanyagok a véráramon keresztül jutnak el a sérült vér-agy gáthoz.