Lunar Reconnaissance OrbitersziklaholdfelszínikőzetolvadékolvadéktócsakráterNASAtávcső

Térképezze fel Ön is a Holdat!

Sok olyan kisebb méretű (10–100 méteres) sima területet azonosítottak a Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) űrszonda felvételein, amelyek tócsához hasonlók.

Munkatársunktól
2025. 10. 12. 11:00
Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ezek egykor megolvadt kőzetek által kitöltött, mára megszilárdult, sík felszínű képződmények. A speciális felszínformák egy-egy becsapódás nyomán keletkezett, a robbanás hőjétől megolvadt, majd lejtőirányban lefolyt és a mélyedésekben felhalmozódott kőzetolvadék megszilárdult területei.

Eloszlásuk és jellegük sokat elárul a becsapódásos folyamat eredményeiről és a holdi felszínalakulásról; 

térképezésük egyelőre még mindig kézi úton a legegyszerűbb.

A becsapódáskor kidobott vagy lávaszerűen áramló kőzetolvadék által szállított sziklákat is érdemes azonosítani, meghatározva az elhelyezkedésüket és a méretüket. A kisebb kráterek azonosítása is része a kutatási programnak, mindezek együttes értékelése rámutat a holdfelszíni folyamatokra, a különböző méretű kráterek közötti eltérésekre és a robbanás hatásának különbségeire.

Mindezen alakzatok térképezése „kézi módszerrel” a leghatékonyabb. Noha napjaink mesterséges intelligenciával és gépi tanulással támogatott szoftverei automatikusan is képesek a felszín térképezésére és klasszifikálásra – ugyanakkor a változó holdi fényviszonyok között az emberi munka tűnik egyelőre eredményesebbnek, amihez pedig a közösség segítsége sokat számít, hiszen hatalmas adatmennyiségről van szó.

Forrás: Csillagászat.hu

Ha részt kívánunk venni a Hold térképezésében és az olvadéktócsák, valamint kráterek és sziklák eloszlása közötti kapcsolat felderítésében, a NASA által támogatott oldalon kell regisztrálni, írja a csillagászat.hu. A regisztráció után néhány alapvető jogi feltételt el kell fogadnunk, majd egy útmutató oldalra jutunk, ahol megismerkedhetünk a programmal, illetve kipróbálhatjuk magát a digitalizálást is. Ezt megelőzőn még fel kell építenünk a saját profilunkat, ami néhány perc alatt elvégezhető.

Ha mindezek sikeresen megtörténnek, elkezdhetjük a munkát, amivel kísérőnk felszínfejlődésének megértésében segítünk. Az online aktivitást érdemes kiegészíteni egy kis távcsöves nézelődéssel is – nagyobb alakzatok megismerésére a legegyszerűbb távcső is használható a Holdnál. Ha nincs megfelelő műszerünk, keressünk egy közeli csillagvizsgálót vagy tájékozódjunk az MCSE Hold megfigyelő oldalán, illetve kereshetünk online holdas térképeket is a neten. A távcsövezés ideálisan egészíti ki a részletes űrszondás adatok feldolgozását, és teljes élményt nyújt. Ha azonosítottunk jó néhány sziklát, esetleg megszilárdult lávatócsát, keressük meg a vidéket távcsővel is – utóbbinál természetesen nem látjuk az apró részleteket, de mégis élvezetes saját szemünkkel is megnézni a vidéket, amit online térképeztünk.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.