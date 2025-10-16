Hol vannak az idegenek? A Földön ragadtak, mint mi

1950-ben a híres asztrofizikus, Enrico Fermi, egy kötetlen ebéd során mélyreható kérdést tett fel kollégáinak: „Hol van mindenki?” (Where is everybody?). Azaz, hol vannak a világegyetem többi lakói? Más szóval, ha rendkívül nagy a valószínűsége, hogy sok fejlett földönkívüli civilizáció létezik, miért nem találtunk bizonyítékot rá?
A Fermi-paradoxon szerint – tekintettel az univerzum óriási méretére és korára, valamint a csillagok és bolygók hatalmas számára, és feltételezve, hogy az élet kialakulása és az intelligens civilizációk felemelkedése nem egyedi esemény a Földön – minden statisztikai becslés szerint a világegyetemben számos fejlett földönkívüli civilizációnak kell léteznie. Ilyen civilizációk pedig képesek galaktikus léptékű kommunikációra, és ezt az idők folyamán már meg is kellett volna tenniük.
Mégsem tették. Semmiféle meggyőző bizonyítékot nem találunk – sem látogatás, sem kommunikáció, sem érzékelhető technológiák formájában – fejlett idegen civilizációk létezésére.
A földönkívüli intelligencia (Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI) utáni kutatás a „technoszignatúrák” felderítésére összpontosít. A fejlett civilizációk nagy teljesítményű lézerjeladók építésével hirdetnék létezésüket, amelyeket a miénkhez hasonló távoli bolygókról is észre lehetne venni. Robotszondákat küldenének a galaxisba, vagy hatalmas építményeket építhetnének az űrben, hogy felhasználják csillaguk energiáját. Akár más bolygókat is meglátogathatnának, vagy különféle tárgyakat szórhatnának szét a galaxisban. Mindezekkel láthatóvá tehetnék magukat.
A Fermi-paradoxon megfejthetetlen rejtélyként foglalkoztatja a kutatókat. Új tanulmányában figyelemre méltó választ ad a kérdésre Robin Cordet asztrofizikus, a Marylandi Egyetem és a NASA Goddard Űrközpont vezető kutatója. Cordet – saját fogalmazása szerint – „radikálisan hétköznapian” magyarázza az „univerzum hallgatását”.
Azt állítja, a galaxisban bizonyára él kis számú idegen civilizáció, amelyek azonban nem sokkal lehetnek fejlettebbek a miénknél. Mivel technológiájuk szintén korlátozott, egyik civilizáció sem képes érzékelni a másikat.
Véleményem szerint talán fejlettebbek, de nem sokkal jobban, mint mi. Akkora a különbség, mintha egy iPhone 42-esünk lenne az idei iPhone 17-es helyett
– mondja a The Guardiannek.