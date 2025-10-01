Kelták a Kárpát-medencében- Jaj a legyőzötteknek?

A kelták kereskedtek is a Kárpát-medencében: a Fertő-tó környékén haladt át egy fontos kereskedelmi út akkoriban, ami összekötötte a Baltikumot és az Adriai-tengert észak és dél irányában. A balkáni borostyán szállítása kiemelkedő jelentőségű volt, és kereskedelmi kapcsolatban álltak a görögökkel is.

Kelták a Kárpát-medencében.

Kelták harcoltak Nagy Sándor seregében is

A keltákról szerzett ismereteink a régészeti leletekhez kötődnek. A Kárpát-medencében élő kelták az úgynevezett La Teine-kultúra részesei voltak. La Teine egy svájci régészeti lelőhely neve, ahol az ottani tó iszapjából kerültek elő a kelta kultúrához köthető tárgyak, művészeti alkotások. A kultúrájuk jellegzetessége, hogy már ismerték a fazekasságot. Edényeiken állatmotívumok, s-alakzat, mértani ábrák szerepelnek. Ismerték a vasat, jellegzetes harci eszközük a kopja volt és hegyes sisakot is viseltek.

Az ókor zsoldosainak nevezték őket, mivel harcoltak Nagy Sándor seregében is.

-hívta fel erre a figyelmet Bíróné Sey Katalin 1978-ban a Magyar Numizmatikai Társulat évkönyvében.

A kelták- ugyanúgy, mint később az ősmagyarok-, kalandozó hadjáratokat folytattak. Még Rómáig is eljutottak Kr. e. 388-ban.

Kelták mindennapjai Fotó: Romaikor.hu

Jaj a legyőzötteknek!

Hozzájuk fűződik az a híres jelenet is, amelyben vezérük azt mondta. Vae victis! Jaj a legyőzötteknek

Szabó Miklós régészprofesszor így idézte fel a történetet Kr. e. 386 táján elfoglalták Rómát, és Szicíliáig is előretörtek. Titus Livius tollából származik a híres jelenet, amikor Róma visszavásárolta függetlenségét: a kelták hamis súlyokkal mérték a sarcként követelt aranyat, és a végén vezérük, Brennus még a kardját is a súlyok közé dobta: "Vae victis!" Jaj a legyőzötteknek!





Termesztettek már szőlőt, és ismerték a borkészítést. Izgalmas lelet kötődik Badacsonylábdihegyhez, egy kétarcú kelta fej. A kelták a szőlőt már nem amforákban, hanem hordókban tárolták.

Mivel a mezőgazdaság kiemelkedő jelentőséggel rendelkezett a kultúrájukban, a tavaszi nap-éj egyenlőség ünnepe nagyon fontos volt számukra. Ekkor tüzeket gyújtottak, hogy ezzel hitük szerint segítsék a nap erejét. Szent növényük volt a fűzfa és a galagonya.