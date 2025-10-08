Levente, Vazul titokzatos legidősebb fia pogány maradt

Levente, Vazul legidősebb fia 1010 körül születhetett. Édesanyja előkelő származású volt, de nem Árpád-házi, hanem a Tátony nemzetségből származott.

Levente az utolsó Árpád-házi pogány

Levente az utolsó olyan Árpád-házi családtag, akit nem kereszteltek meg, pogány maradt. Ennek az volt az oka, hogy nagyon erősen ragaszkodott a hagyományokhoz. Öccsei, a későbbi I. András és I. Béla királyok voltak. Az, hogy édesapjuk megvakíttatása után mely országokba távoztak, nem egyértelmű. Egyes források Csehországot, mások Lengyelországot említik. Ami biztos, hogy a testvérek egy idő után szétváltak. Egyes források szerint András és Levente ekkor Kijevben tartózkodtak, Béla pedig Lengyelországban.

András megnősült a Kijevi Ruszban

A Kijevi Rusz fejedelme, Bölcs Jaroszláv fogadta bea testvéreket. Kijevvel már 1000 körül jó kapcsolatot ápoltak őseink.

Az élénk kereskedelem egyik tanúbizonysága, hogy magyar lovakat adtak el Kijevbe és cserébe arab pénzeket, üvegárut, ékszereket vásároltak.

A pénznek azért volt jelentősége, mert ez még abban az időszakban történt, amikor Szent István nem bocsátotta ki dénárjait. Az így megalapozott kapcsolat tette lehetővé, hogy András és Levente oda meneküljenek – írta Erdélyi István 2007-ben a Napútban. András meg is házasodott, Anasztaziát, a kijevi fejdelem lányát vette el. Leventéről ilyen szempontból nincs információnk.

I. András megkoronázása (Forrás: Wikimedia Commons)

Kézai Simon krónikája a hercegek sorsáról András, Béla és Leventa Csehországból Lengyelországba átmenvén Miska lengyel fejedelem által barátságosan lőnek fogadva. Hol Bélának, miután a pomerániai herczeget párviadalban legyőzte, Miska nejűl adá leányát. Mit András és Leventa nehezen szívelvén, ne hogy az ő becsületéből éljenek Lengyelországban, átmenének Ruthéniába. S midőn ott őket Lodoméria fejedelme, Péter király miatt, nem fogadta bé, onnan a kúnok földjére menének. Kik is azt hivén, hogy országukat kémlelik, elvesztésökön gondolkoztak, de miután egy magyar rab rájok ismert, azontúl igen jól bántak velök.

Már 1045-ben visszahívták az Orseoló Péter ellen lázadók a testvéreket az országba. Ekkor István édesanyjának, Sarolt fejedelemasszonynak az unokaöccsei szítottak lázadást, de Orseoló Péter leleplezte az összeesküvét és kivégeztette a lázadókat.