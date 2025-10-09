Mágikus sört ivott az inkák előtti civilizáció

A wari civilizáció és a pszichedelikus sör hatalma

A wari civilizáció Kr.u. 600 és 1000 között virágzott a mai Peru területén. Az inkák elődeiként ismerték el őket, akik templomokkal és elit lakónegyedekkel épített városokat hoztak létre – köztük Huari és Pikillaqta központjait. Birodalmuk Peru nagy részét, valamint Argentína és Chile északi területeit is uralta.

Városfal a wari birodalom idejéből Fotó: Wikimedia Commons/Again Erick

A wari nép gazdag temetkezései, emberáldozatai és kifinomult arany-, ezüst- és bronzművészete a dél-amerikai civilizációk egyik legfejlettebbjévé emelte őket.

A La Revista de Arqueología Americana folyóiratban megjelent új tanulmány szerint a wari uralkodók egy sajátos politikai eszközt használtak: a pszichedelikus sört. A Schinus molle növényből készült sört gyakran keverték az Anadenanthera colubrina (vilca) magjaival, amely pszichedelikus hatásáról ismert. A vilca és a sör kombinációja – állítják a kutatók – enyhítette, de meghosszabbította a módosult tudatállapotot, vagyis hosszan tartó, mégis kontrollált élményt biztosított.

Fej formájú ivóedény a wari civilizáció korából Fotó: Wikimedia Commons/Walters Art Museum

Justin Jennings, a Royal Ontario Museum dél-amerikai régészetének kurátora szerint ez a hatás akár hetekig tartó „utófényként” is érződhetett, ami mélyebb kötődést és közösségi élményt teremtett.

Közös lakomák és politikai kötelékek

A pszichedelikus sört zárt udvarokon, az elit által szervezett lakomákon fogyasztották. A kutatók szerint ezek a találkozók a társadalmi hierarchiát és a politikai lojalitást erősítették.

A vendégek a wari települések teraszain gyűltek össze, ahol csak néhány tucat ember fért el kényelmesen. „Az égbolt egy darabja fölöttük, körülöttük magas falak – ez a zártság fokozta a közösségi élményt” – írta a tanulmány szerzőgárdája. A hosszú órákon át tartó közös ivás, étkezés, beszélgetés és ima felejthetetlen közösségi élményt teremtett, ami tartós kötelékeket alakított ki a résztvevők között.

Különleges szertartások során itták a pszichedelikus sört Fotó: Open AI

A kutatók szerint az ilyen szertartások nem csupán vallási, hanem politikai jelentőséggel is bírtak. Jacob Keer, a tanulmány társszerzője úgy véli, hogy a vilca-sör ritka, de rituális fogyasztása „új kognitív normát” hozott létre: az empátia és a nyitottság állapotát. „Egy olyan birodalomban, ahol az erőszak és a hódítás mindennapos volt, ez a lelki állapot segíthette a békés integrációt” – írták a kutatók. Így a pszichedelikus sör a wari hatalom legitimitásának és stabilitásának egyik eszköze lehetett.