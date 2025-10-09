Rendkívüli

Mágikus sört ivott az inkák előtti civilizáció

Egy új tanulmány szerint a Kr.u. 600–1000 között virágzó wari civilizáció, az inkák elődje, tudatosan használhatott pszichedelikus sört birodalma megerősítésére. A sörbe kevert vilcamagvak hatásai fokozhatták az empátiát, a közösségi élményt és a politikai lojalitást.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 10. 09. 20:29
Mágikus sört ittak a Wari civilizáció indiánjai Fotó: Open AI
A wari civilizáció és a pszichedelikus sör hatalma

A wari civilizáció Kr.u. 600 és 1000 között virágzott a mai Peru területén. Az inkák elődeiként ismerték el őket, akik templomokkal és elit lakónegyedekkel épített városokat hoztak létre – köztük Huari és Pikillaqta központjait. Birodalmuk Peru nagy részét, valamint Argentína és Chile északi területeit is uralta.

Városfal a wari birodalom idejéből  Fotó: Wikimedia Commons/Again Erick

A wari nép gazdag temetkezései, emberáldozatai és kifinomult arany-, ezüst- és bronzművészete a dél-amerikai civilizációk egyik legfejlettebbjévé emelte őket.

A La Revista de Arqueología Americana folyóiratban megjelent új tanulmány szerint a wari uralkodók egy sajátos politikai eszközt használtak: a pszichedelikus sört. A Schinus molle növényből készült sört gyakran keverték az Anadenanthera colubrina (vilca) magjaival, amely pszichedelikus hatásáról ismert. A vilca és a sör kombinációja – állítják a kutatók – enyhítette, de meghosszabbította a módosult tudatállapotot, vagyis hosszan tartó, mégis kontrollált élményt biztosított.

Fej formájú ivóedény a wari civilizáció korából  Fotó: Wikimedia Commons/Walters Art Museum

Justin Jennings, a Royal Ontario Museum dél-amerikai régészetének kurátora szerint ez a hatás akár hetekig tartó „utófényként” is érződhetett, ami mélyebb kötődést és közösségi élményt teremtett.

Közös lakomák és politikai kötelékek

A pszichedelikus sört zárt udvarokon, az elit által szervezett lakomákon fogyasztották. A kutatók szerint ezek a találkozók a társadalmi hierarchiát és a politikai lojalitást erősítették.

A vendégek a wari települések teraszain gyűltek össze, ahol csak néhány tucat ember fért el kényelmesen. „Az égbolt egy darabja fölöttük, körülöttük magas falak – ez a zártság fokozta a közösségi élményt” – írta a tanulmány szerzőgárdája. A hosszú órákon át tartó közös ivás, étkezés, beszélgetés és ima felejthetetlen közösségi élményt teremtett, ami tartós kötelékeket alakított ki a résztvevők között.

Különleges szertartások során itták a pszichedelikus sört   Fotó: Open AI

A kutatók szerint az ilyen szertartások nem csupán vallási, hanem politikai jelentőséggel is bírtak. Jacob Keer, a tanulmány társszerzője úgy véli, hogy a vilca-sör ritka, de rituális fogyasztása „új kognitív normát” hozott létre: az empátia és a nyitottság állapotát. „Egy olyan birodalomban, ahol az erőszak és a hódítás mindennapos volt, ez a lelki állapot segíthette a békés integrációt” – írták a kutatók. Így a pszichedelikus sör a wari hatalom legitimitásának és stabilitásának egyik eszköze lehetett.

Tudományos kételyek és új kérdések

Nem minden szakértő ért egyet a következtetésekkel. Patrick Ryan Williams, az Arizonai Állami Egyetem professzora szerint a vilca magjainak jelenléte a molle sör közelében nem bizonyítja, hogy a két anyagot valóban keverték. „Ez olyan, mintha kokaint találnánk egy bár padlóján, és azt feltételeznénk, hogy a kokaint az italokba tették” – figyelmeztetett Williams.

A kutató szerint csak akkor lehetne bizonyosan kijelenteni a kapcsolatot, ha a vilca kémiai nyomait kimutatnák az ivóedények pórusaiban.

Mary Glowacki régész, a Pre-Columbian Archaeological Research Group elnöke szerint a tanulmány elgondolkodtató, ám megjegyzi, hogy sok korai andoki társadalom használt bódító szereket politikai célokra. Szerinte a wari gyakorlat nem feltétlenül tért el jelentősen a régió más kultúráitól.

A wari kultúra fejlettségét bizonyítja ez a finoman kidolgozott szőttes is   Fotó: Wikimedia Commons

Akár bizonyított, akár nem, a pszichedelikus sör elmélete új fényt vet a wari társadalom összetett politikai és kulturális világára. A közösségi lakomák, az empátiát ébresztő szertartások és az élményalapú hatalomgyakorlás mind arra utalnak, hogy a wari birodalom sikerének titka nemcsak a hadseregben, hanem az emberi kapcsolatokban rejlett.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 

