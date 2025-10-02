FacebookElon MuskXAIonline hirdetésMark Zuckerbergmesterséges intelligenciachatbotMeta

Évek óta mondjuk, lehallgatják a beszélgetéseinket: tagadták, most bebizonyosodik

Bejelentették, hogy a Facebook/Meta mesterséges intelligenciája a beszélgetéseinket használja a hirdetések tökéletes célzásához.

Bíró Zoltán István
2025. 10. 02. 13:45
Fotó: Oscar Wong Forrás: Getty Images
A Meta december 16-tól elkezdi feldolgozni az emberek beszélgetéseit, hogy személyre szabja a hirdetéseket és a tartalmakat: így akarja finanszírozni roppant költséges MI-befektetéseit a közösségi óriásvállalat, írja a WSJ.

Hogy beleolvasnak a beszélgetésekbe, az újabb aggasztó határsértést jelenthet a digitális adatvédelem terén. Egyszerű példával élve, úgy működik, hogy ha a felhasználó a Meta mesterséges intelligenciával működő chatbotjától kér mondjuk túrázási ajánlásokat, akkor az Instagram és a Facebook túrabakancsokat vagy más felszereléseket kínáló hirdetéseket, túrázással kapcsolatos tartalmakat jelenít meg neki a hírfolyamában.

A Meta AI-nak saját közlése szerint jelenleg havi egymilliárd felhasználója van, akik a Facebookon, Instagramon, WhatsAppon vagy az önálló Meta AI alkalmazáson beszélgetnek a chatbottal.

Adatvédelmi falak omlanak?

Bár a felhasználók nem tudják majd letiltani csevegéseik felhasználását, egyes beszélgetéseket – vallási, politikai nézeteket, szexuális irányultságot, egészségi állapotot, valamint faji vagy etnikai származást érintő kérdéseket – nem fognak felhasználni, ígéri a Meta. Ezen kívül a december 16. előtt folytatott csevegéseket sem dolgozzák fel.

A példátlan hatékonyságú személyre szabás központi szerepet játszik Mark Zuckerberg, Meta vezérigazgató mesterséges intelligenciáról alkotott víziójában, melyben minden felhasználó hozzáférhet majd saját „szuperintelligens személyes ügynökéhez”. A Meta MI-nyomulása és a közösségi médiában őrzött dominanciája közötti kapcsolat a múlt héten került a figyelem középpontjába, mikor egy mesterséges intelligencia által generált rövid videóhírfolyam funkciót vezettek be.

A Meta bejelentése szerint az újdonsült hírfolyam böngészése közben MI által generált videókat fogunk látni, s idővel az algoritmus személyre szabott tartalmakat kezd megjeleníteni.

Christy Harris, a Meta adatvédelmi vezetője elmondta, folyamatban van az első olyan hirdetési termék fejlesztése, amelyik már felhasználja az adatainkat.

Zuckerberg egyébként az elmúlt heteket toborzási lázban töltötte, több száz millió dollárt ajánlott fel új munkatársaknak, hogy csatlakozzanak hozzá az általa egyszerűen csak szuperintelligenciának nevezett, azaz, az embernél okosabb intelligencia megteremtésében. Szeptemberben egy Fehér Ház-beli vacsorán azt mondta, cége a következő néhány évben hatszázmilliárd (nem elírás) dollárt kíván költeni MI infrastruktúra kiépítésére.

„Ha végül elköltünk pár száz milliárd dollárt, az nyilvánvalóan sajnálatos lesz, de valójában azt gondolom, hogy a kockázat nagyobb a másik oldalon” – mondta Zuckerberg nemrég az Access podcastben.

A Meta az éppen fellendülőben lévő, a második negyedévben több mint 47 milliárd dolláros bevételt hozó hirdetési üzletágával finanszírozza mesterséges intelligencia befektetéseit.

Most mindenki ide fektet be

A többi versenytárs is keresi a módját, hogy végre pénzt keressen mesterséges intelligencia alapú vállalkozásaiból.

Az OpenAI (a mesterséges intelligencia kutatás úttörője, a ChatGPT, valamint a DALL-E képgeneráló modell létrehozója) idén felvette Fidji Simo-t, az Instacart vezérigazgatóját, aki több mint egy évtizeden át vezette a Facebook mobilhirdetési üzletágát. Most hétfőn pedig bejelentette, hogy partnerséget kötött az Etsyvel és a Shopify-jal, hogy a ChatGPT felhasználók közvetlenül a chaten, azt el sem hagyva vásároljanak termékeket.

Hírek szerint a Google szintén kísérletezik a hirdetésekkel keresője mesterséges intelligencia funkcióinak felhasználásával, de valószínűleg nem a Gemini chatbotot veti be erre a feladatra.

Mindeközben az Elon Musk tulajdonában lévő X közösségi média platform anyavállalata, az xAI Grok mesterséges intelligencia modelljét használja, hogy megtudja, miként lehet ütőképesen eltalálni hirdetéseivel a felhasználókat. Szeptember elején Musk két munkatársával az alábbi „kérdezz bármit” élő közvetítést tartotta hirdetőinek, melyben bemutatták az X hirdetési algoritmusában végrehajtott mesterséges intelligencia fejlesztéseket.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

