Évek óta mondjuk, lehallgatják a beszélgetéseinket: tagadták, most bebizonyosodik

A Meta december 16-tól elkezdi feldolgozni az emberek beszélgetéseit, hogy személyre szabja a hirdetéseket és a tartalmakat: így akarja finanszírozni roppant költséges MI-befektetéseit a közösségi óriásvállalat, írja a WSJ.

Hogy beleolvasnak a beszélgetésekbe, az újabb aggasztó határsértést jelenthet a digitális adatvédelem terén. Egyszerű példával élve, úgy működik, hogy ha a felhasználó a Meta mesterséges intelligenciával működő chatbotjától kér mondjuk túrázási ajánlásokat, akkor az Instagram és a Facebook túrabakancsokat vagy más felszereléseket kínáló hirdetéseket, túrázással kapcsolatos tartalmakat jelenít meg neki a hírfolyamában.

A Meta AI-nak saját közlése szerint jelenleg havi egymilliárd felhasználója van, akik a Facebookon, Instagramon, WhatsAppon vagy az önálló Meta AI alkalmazáson beszélgetnek a chatbottal.

Adatvédelmi falak omlanak?

Bár a felhasználók nem tudják majd letiltani csevegéseik felhasználását, egyes beszélgetéseket – vallási, politikai nézeteket, szexuális irányultságot, egészségi állapotot, valamint faji vagy etnikai származást érintő kérdéseket – nem fognak felhasználni, ígéri a Meta. Ezen kívül a december 16. előtt folytatott csevegéseket sem dolgozzák fel.

A példátlan hatékonyságú személyre szabás központi szerepet játszik Mark Zuckerberg, Meta vezérigazgató mesterséges intelligenciáról alkotott víziójában, melyben minden felhasználó hozzáférhet majd saját „szuperintelligens személyes ügynökéhez”. A Meta MI-nyomulása és a közösségi médiában őrzött dominanciája közötti kapcsolat a múlt héten került a figyelem középpontjába, mikor egy mesterséges intelligencia által generált rövid videóhírfolyam funkciót vezettek be.

A Meta bejelentése szerint az újdonsült hírfolyam böngészése közben MI által generált videókat fogunk látni, s idővel az algoritmus személyre szabott tartalmakat kezd megjeleníteni.

Christy Harris, a Meta adatvédelmi vezetője elmondta, folyamatban van az első olyan hirdetési termék fejlesztése, amelyik már felhasználja az adatainkat.