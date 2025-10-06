Mit tudott a világ legidősebb embere, hogy 117 évet élt?

2023. január 17. és 2024. augusztus 19. között a spanyol María Branyas Morera volt hivatalosan a világ legidősebb embere, egészen 117 éves és 168 napos koráig. A rendkívül hosszú élet titkát kutatva tudósok mélyrehatóan vizsgálták genetikáját, mikrobiomját és életmódját.

Amikor Morera 116 éves volt, a kutatók vér-, nyál- és székletmintákat gyűjtöttek tőle, hogy elemezhessék genetikáját.

Kivételes genommal rendelkezett, amely gazdag volt olyan génvariánsokban, amelyek más fajoknál, például kutyáknál, férgeknél és legyeknél is a hosszabb élettartammal hozhatók összefüggésbe

– mondja Manel Esteller, a barcelonai Josep Carreras Leukémia Kutatóintézet rákkutatója, a kutatócsoport tagja.

Morerán nem mutatkoztak demencia jelei, számos olyan génvariánssal is rendelkezett, amelyek alacsonyan tartják a vérzsírszintet, védik a szívet és a gondolkodási képességeket – magyarázza a NewScientistnek. „Ugyanakkor mentes volt azoktól a génektől, amelyek olyan patológiák kockázatával járnak, mint a rák, az Alzheimer-kór és az anyagcserezavarok.”

A vérvizsgálati eredmények azt is kimutatták, hogy lipidanyagcseréje a valaha ismert leghatékonyabbak közé tartozott. „Lipidprofilja lenyűgöző volt, nagyon alacsony koleszterinszinttel” – mondja Esteller. „Ez összefüggésben állt takarékos étrendjével és a káros molekulákat gyorsan metabolizáló génjeivel.”

Az emberi lipidanyagcsere (vagy zsíranyagcsere) azon biokémiai folyamatok összessége, amelyek a szervezetben a lipidek (zsírok és zsírszerű anyagok, például koleszterin, trigliceridek, foszfolipidek) emésztésével, felszívódásával, szállításával, szintézisével (építésével), tárolásával és lebontásával kapcsolatosak.

Morera nem ivott alkoholt és nem dohányzott, mediterrán diétát tartott, amely sok zöldségből, gyümölcsből, hüvelyesekből és olívaolajból állt. Emellett naponta három adag natúr, cukormentes joghurtot evett.

A tesztekből kiderült, hogy idős korában is hatékony immunrendszerrel és sokkal fiatalabbakra jellemző bélmikrobiommal rendelkezett.

Az egyik legmeglepőbb adat a bélrendszerében talált jótékony baktériumfajták, az Actinobacteriota baktériumok magas szintje volt, beleértve a jól ismert probiotikumot, a Bifidobacteriumot is. Ezek száma jellemzően az életkorral csökken, de érdekes módon magasabb a százévesek és a szuperszázévesek (110 fölöttiek) körében, és számos öregedésgátló előnyük, például gyulladáscsökkentő hatásuk is van.