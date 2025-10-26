Szegedi szabadalom hozza közelebb a személyre szabott gyógyítást

A Horváth Péter és kutatócsoportja által kifejlesztett rendszer a mesterséges intelligencia (MI) segítségével egyszerre akár száz beteg sejtmintáját képes vizsgálni, így jelentősen fel tudja gyorsítani a gyógyszerfejlesztést és a célzott terápiák kiválasztását. A módszert már tesztelik, az első eredmények biztatóak.

A szegedi kutatócsoport a Nature Communications hasábjain publikált egy olyan új eljárást, amely időt tud spórolni a képelemző vizsgálatok során. Az újonnan kifejlesztett mintatartó kapacitása folyamatos fejlesztés alatt van, de egyszerre akár átlagosan száz szferoidot is képes befogadni a mikroszkóp. A mikroszkópos képeket pedig MI segítségével elemzik a kutatók, már automatizáltan.

A szferoid technológia legnagyobb előnye, hogy organoidokra, sőt egy-egy betegből vett mintákra is kiterjeszthető. Ez nemcsak a betegségek mechanizmusainak kutatását segíti (pl. tumorok növekedésének monitorozása, Alzheimer-kór), hanem személyre szabott gyógyszerteszteket is lehetővé tesz és kiválthatja az állatkísérleteket.

Eddig is léteztek 3D-s szövetmodellek, az úgynevezett szferoidok, és létezett a light-sheet mikroszkópia is, amellyel rétegről rétegre láthatóvá tehetők ezek a miniatűr emberi minták. Csakhogy ezek a vizsgálatok rendkívül időigényesek voltak: egyetlen gyógyszer elemzése rengeteg mikroszkópos képet és hosszas kiértékelést igényelt.

„A személyre szabott orvoslás régóta ígéretes irány, de a valóságban sokszor technikai korlátokba ütközünk. Egyesével kevés mintát tudtunk csak vizsgálni, ami nem csak lassú folyamat, de gazdasági értelemben sem kivitelezhető” – mondta Horváth Péter, a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója és a csoport vezetője.

A kutatás célja kezdettől fogva egy egységes platform létrehozása, amely a piacon elérhető technológiák erősségeit továbbfejleszti és egy rendszerben ötvözi, miközben bárki számára egyszerűen bevezethető marad.

„Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy robot először kiválasztja a legmegfelelőbb mintákat, majd különféle gyógyszeres közegekbe helyezi őket. A speciálisan tervezett, átlátszó mintatartóban a mikroszkóp rétegenként „felszeleteli” a vizsgált mintákat, miközben a mesterséges intelligencia több millió képet értékel ki teljesen automatikusan” – magyarázta Diósdi Ákos, a tanulmány első szerzője.