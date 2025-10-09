TaksonyAugsburgkalandozásanonymuskereszténybolgárvilágGézaSzent Istvánpogány

Két világ határán: Taksony fejedelem, Szent István nagyapja

Taksony Árpád fejedelem unokája és Géza fejedelem édesapja volt. Taksony nehéz, átmeneti időszakban viselte a fejedelmi címet: a kalandozások kora lezárult, és új utakon kellett elindítania a magyarságot.

Tóth Eszter Zsófia
2025. 10. 09. 14:37
Taksony vezér.
 Taksony fejedelem 931 körül született és 973 körül hunyt el. Nagyapjához, Árpádhoz képest rövid élet jutott osztályrészéül, bár ez abban a korban átlagosan hosszú életnek számított. 

Taksony dús oroszlánsörényű fejedelem volt

Taksony szép, nagy szemű, fekete hajú, kemény kötésű férfi volt, haja dús, mint az oroszlán sörénye – írta róla Horváth Mihály történész a Magyarország történelme 1. kötetében. Édesapja, Zolta még életében átadta neki a fejedelmi trónt. A korabeli források gyakrabban a kalandozó hadvezéreket említik, ritkábban a fejedelmet, ez arra utalhat, hogy átmenetileg meggyengült a fejedelmi hatalom. 

Egy fontos forrás, Liutprand cremonai püspök tudósít Taksony sikeres hadjáratáról 947-ben, amikor Berengár királyt arra kényszerítette, hogy tíz mérő aranypénz hadisarcot fizessen neki. 

A király a sarcot úgy teremtette elő, hogy az egyháziaktól és a szegényektől összegyűjtött pénzt adta Taksonynak. 948-ban Henriktől Bajoroszágban vereséget szenvedett. Henrik akkor átlépte a magyar határt  és magyar előkelőket is foglyul ejtett. 

Taksony. Josef Kriehuber litográfiája. forrás: Wikimedia Commons.
Taksony nem volt ott Augsburgnál

A következő években Taksony nem vett részt a kalandozásokban, Bulcsú és Lehel vezette a seregeket. Ez abból a szempontból szerencsés döntés volt, hogy így nem vett részt az Augsburg melletti, Lech mezei csatában sem 955-ben. 

Így a katasztrofális vereség után is a magyarok eszes és talpraesett vezetője maradhatott. 

Taksony úgy próbálta orvosolni a kialakult válságos helyzetet mivel a kalandozások kora véget ért, és az országnak megfelelő katonai erőre és védelemre volt szüksége, hogy besenyőket és bolgárokat telepített le. E vállalkozások közül a bolgárok betelepítése és részbeni beolvasztása volt sikeresebb. Bille és Bakocsa bolgár testvéreknek adta Pest városát azzal a feltétellel, hogy a letelepedett nép kétharmadának várjobbágyként kell védenie Pestet. Tehát támadás esetén akár életüket is kötelesek voltak feláldozni a terület védelméért. A másik bolgár csoportot Hetény vezette és ők a temesi tartományban telepedtek le.

Taksony település címere. Wikimedia Commons.
Önként átadta a hatalmat Géza fiának

Taksony felesége Anonymus szerint kun volt. Ez kevésbé valószínű, mert akkor a kunok még nem voltak itt, felesége viszont keleti származású lehetett, például volgai bolgár. Két fia biztosan született: Géza és Mihály. Géza fia lesz Szent István, Mihályé pedig Vazul. 

  Taksony nagy valószínűség szerint már életében és önszántából adta át Gézának a fejedelemséget. 

Ugyanúgy, ahogy az ő édesapja is tette, amikor neki adta át a fejedelemséget. Nem könnyű két korszak határán jól dönteni, átlátni a kialakuló új erőviszonyokat. 

Taksony a Képes Krónikában. Fotó: Wikimedia Commons
Sírját a mai napig keresik

Azt mindenesetre Taksonynak köszönhetjük, hogy belátta, a kalandozásokat nem lehet tovább folytatni. Jól választotta meg utódját, Gézát is. Nehéz lehetett egyensúlyoznia a kalandozásokban elszenvedett vereség miatt csalódott magyar harcosok és a betelepített jövevények között. De az őseink szerencsére a jó úton indultak el akkor is, mint már többször a történelem folyamán. A hagyomány szerint a nevét viselő település határában temették el. Sírját nem találták meg a mai napig.

KÉT ISTEN KÖZÖTT 
(Méhes György írása nyomán) 
Taksony fejedelem (...) a végét járta. Vajákolták a 
táltosok. (…) Varázsfüveket szórtak a vezér medvebőrös fekhelye 
köré állított parazsas kosarakba. (…) Mindhiába. Taksony úr egyre gyöngült. Magához intette Gézát, a fiát. 
– Rendeld ide a keresztrefeszített szolgáit! Hátha az ő istenük erősebb a mienknél. (...) Besietett a két fekete csuhás barát. Velük jött Süvellő ispán is, aki 
értette a latin beszédet. 
– Az úr azt parancsolja: gyógyítsátok meg. Most mutassa meg a ti keresztrefeszített 
istenetek a hatalmát... 
A papok hosszan galagyoltak latinul, sűrűn vetve a kereszteket. Értett, amit értett belőle 
Süvellő ispán, de úgy fordította le Taksony vezérnek, hogy a keresztény papok örök 
boldogságot kínálnak neki. 
– Szóval nem segítetek ti sem? 
(…) Süvellő úgy tolmácsolt, hogy [a barátok] csak akkor segítenek, ha Taksony úr fölveszi a római keresztény hitet. 
– Nem bánom, löttyintsétek reám a vizet! 
A papok meghintették szentelt vízzel. (…) A két barát kisurrant. (…) Nagy győzelme ez a római hitnek. 
Még ma írásban jelentik püspök uruknak, német földre. Odabenn Taksony letörölte homlokáról a keresztvizet. 
– Hótt lovon patkó. Nem is magamért hagytam, hogy megöntözzenek. Miattad tettem, 
Géza [mondta a fiának.]– Géza, keresztelkedj meg te is! Megvillant az ifjú fejedelem szeme. Értette, mire céloz az apja.”

 Taksony jelentősége:

1. a kalandozások lezárása mellett döntött,

2. határvédelmi célból bolgárokat és besenyőket telepített az országba,

3. önként átadta a hatalmat fiának, Gézának.

