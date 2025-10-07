BizáncBizánci BirodalomgárdaMúlt-korközépkorvikingKonstantinápolytestőrség

Vikingek Bizánc szolgálatában

A középkor egyik legkülönösebb fejezete a Varang gárda története: viking harcosok, akik a bizánci császár hűséges testőrségévé váltak. Ezek a zord északi férfiak a háború mesterei voltak, akik vérrel és karddal írták be nevüket Konstantinápoly történetébe.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 10. 07. 17:55
A vikingek a korai középkor rettegett harcosai voltak Európa-szerte Fotó: AFP/John D Mchugh
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vikingek útja a császár szolgálatába

A 9–11. század fordulóján Európa-szerte rettegtek a vikingek neve hallatán. Hajóikkal eljutottak Angliába, Franciaországba, Oroszországba – sőt, a Fekete-tenger partvidékéig is. A mai Svédország területéről származó varég vikingek a Dnyeper mentén hajózva jutottak el a szláv Kijevhez, amelyet a 9. század végén hódítottak meg, és a Rusz állam központjává tettek.

A vikingek alapították meg a kijevi Ruszt is  Fotó:  History Channel

A hagyományos krónikák – például a Régmúlt idők elbeszélése – szerint Kijevet eredetileg a szláv testvérek, Kij, Scsek és Khoriv, valamint nővérük, Lybid alapították. A varégok később, Rurik és Oleg (Helgi) vezetésével vették uralmuk alá, létrehozva a Kijevi Rusz dinasztiáját, amely a Bizánccal való kapcsolat egyik fő közvetítőjévé vált.

A vigingek mint híres harcosok felkeltették a bizáci császárok érdeklődését   Fotó: History Chanell

A bizánci források „varégoknak” nevezték ezeket a harcosokat, s katonai képességeik hamar felkeltették a császár érdeklődését. A 10. század végén II. (Bolgárölő) Baszileiosz császár hivatalosan is megalapította a Varang gárdát. A testőrség eredetileg 6000 skandináv és rusz zsoldosból állt, akik az uralkodó személyes védelmét látták el. Baszileiosz egyetlen feltételt szabott: a varégok csak neki tartozhattak hűséggel. A zsoldosok ezért a bizánci trón egyik legmegbízhatóbb támaszai lettek.

Eskü a császárra és a vérre

A Varang gárda tagjai esküt tettek, hogy életüket adják a császárért. A források szerint hűségük legendás volt, s még a palotaforradalmak idején is ritkán álltak át az ellenség oldalára. A varégok különleges státuszt élveztek: saját nyelvüket és szokásaikat is megtarthatták, s gyakran külön lakónegyedben éltek Konstantinápolyban.

I. Jusztinianosz bizánci császár és udvartartása (VI. századi mozaik)   Fotó: Wikimedia Commons/Erce'

A császár testőreiként nemcsak díszes ceremóniákon jelentek meg, hanem a leghevesebb csatákban is. 

Kiváló közelharcosok voltak, jellegzetes fegyverük a hatalmas kétkezes bárd, amelyet bizánci krónikások „észak viharaként” emlegettek. Egyes ábrázolásokon hosszú, vörös köpenyt és ezüsttel díszített sisakot viselnek, ami megkülönböztette őket a birodalom más katonáitól.

Harald Hardrada és a legendás varégok

A gárda leghíresebb tagja kétségkívül Harald Sigurdsson, azaz Harald Hardrada volt, aki később Norvégia királyaként vált ismertté. Ifjú korában Bizáncba ment, és a Varang gárdában szolgált, ahol gyorsan előlépett parancsnokká. A sagák szerint vagyonát és hírnevét Konstantinápolyban szerezte, mielőtt hazatért, hogy trónkövetelőként lépjen fel.

A vikingek császári szolgálatba állva is megtartották ősi szokásaikat és hagyományaikat   Fotó:  AFP/Carl De Souza

A varég zsoldosok nemcsak skandinávok voltak. A 11. századtól egyre több angolszász harcos is csatlakozott hozzájuk, miután 1066-ban a normannok meghódították Angliát. Számukra Bizánc a bosszú és a megélhetés helye lett: az utolsó szabad angol harcosok így lettek a keleti császár testőrei.

A Varang gárda tagjai jól fizetett zsoldosok voltak. 

A császári udvarban ajándékokat, földet és aranyat kaptak, és joguk volt részesedni az elfoglalt városok kincseiből is. Ez tette a varégokat a középkor egyik leggazdagabb katonai közösségévé.

A vikingek a császár védelmére esküdtek fel  Fotó: Wikimedia Commons

Ám a hűségnek ára volt: a bizánci trón gyakori hatalmi harcai során a gárda gyakran keveredett belső konfliktusokba. 

Előfordult, hogy a varégok a császárt védték, majd néhány évvel később másikat segítettek trónra. Az ő szemükben a szolgálat a császárnak szólt – nem a politikának.

A Varang gárda hanyatlása

A 13. századra a Varang gárda szerepe fokozatosan megszűnt. A keresztes háborúk, a latin uralom és a birodalom gyengülése elsodorta a régi rendszert. Amikor 1453-ban Konstantinápoly elesett, a források szerint még voltak varég származású testőrök a palotában, akik a végsőkig harcoltak a falakon.

II. Mehmed bevonul  Konstantinápolyba, miután bevette a várost   Fotó: Wikimedia Commons

Ezzel zárult le a Varang gárda története – egy különös szövetség, amelyben az északi barbárok a keleti civilizáció őrzőivé váltak.

A Varang gárda emléke ma is él: skandináv sagák, bizánci krónikák és legendák őrzik alakjukat. A Konstantinápolyban talált rúnás feliratok tanúsítják, hogy ezek a harcosok nem feledték származásukat, még idegen földön sem. 

Bizánciak és arabok összecsapása a lalakaoni csatában (863)  Fotó: Wikimedia Commons

A gárda nem csupán katonai egység volt, hanem két világ találkozásának jelképe – a viking bátorság és a bizánci hatalom szövetsége.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Egy mondat a jelenről

Bayer Zsolt avatarja

Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.