A vikingekkel ment Amerikába egyik ősünk? – A vikingek és a magyarok kapcsolata a honfoglalás korában

A legújabb kutatási eredmények szerint a vikingek és magyarok között több kapcsolódási pont is volt a honfoglalás korában. A vikingek egy magyar utazóval együtt fedezhették fel Amerikát.

Tóth Eszter Zsófia
2025. 10. 13. 15:24
Viking és magyar harcos.
Viking és magyar harcos.
A vikingek és a magyarok  között fontos kapcsolódási pont, hogy mindkettő kalandozó nép volt, és egyaránt rettegtek a harcosaiktól a nyugat-európaiak. Langó Péter régész a Mandinernek nyilatkozott a viking–magyar kapcsolatok legújabb kutatási eredményeiről. 


Viking és magyar harcos

A vikingekről dióhéjban

Abban a hatalmi vákuumban, amely Nagy Károly halála és a Frank Birodalom meggyengülése miatt jött létre, kiemelkedő szerepe volt a harcosoknak. A vikingek germán eredetű népcsoport, akikről az első források a VIII. századból származnak. Kiváló hajósok, kereskedők és rettenthetetlen harcosok voltak. A viking népcsoportok közül a norvégok fedezték fel Izlandot, majd továbbhajóztak és 1000 körül Észak-Amerika földjére léptek, Leif Eriksson vezetésével. Az ugyancsak a vikingek közé tartozó dánok Európa nyugati partvidékén fosztogattak, angliai területeket foglaltak el. Megsarcolták Párizst is. Egy részük Franciaországban telepedett el, belőlük lettek a normannok. A svédek orosz területen kereskedtek, majd terjeszkedni kezdtek és végül letelepedtek. Ők lettek a varégok és a ruszok.

A magyarok és a varégok zsoldosként szolgáltak együtt a Bizánci Birodalomban.

A vikingek harcmodorának – akár a magyarokénak – része volt a halált megvető bátorság és a cselezés. Karddal, harci szekercével, szúrófegyverrel harcoltak, íjaztak és nyilaztak.

Viking és magyar harcos a bizánci seregben.
Viking és magyar harcos a bizánci seregben

A vikingek és magyarok anyagi kultúrája is hasonló volt – emelte ki Langó Péter. Az feltárt övek, tarsolylemezek, kengyelek, süvegdíszek sok hasonló vonást mutattak.

Vikingekkel fedezte fel Amerikát a magyar Tyrkir?

Langó Péter kiemelte azt is, hogy 

az egyik utazó, akit Tyrkirnek hívtak, és a vikingekkel tartott, nem volt skandináv anyanyelvű és neve erősen a türkhöz hasonlít, ami a magyarok korabeli elnevezése volt. Tehát nem zárhatjuk ki, hogy egy magyar utazó együtt tett felfedezéseket a vikingekkel.

Bernáth István, korábban pedig Pivány Jenő e rejtélyes és vélelmezett magyar alakjával.

 

Szőlőtőkét láttak Amerikában

Egy este kitűnt, hogy nincs meg egyik emberük, méghozzá a déli származású Tyrkir. Leifet nagyon érzékenyen érintette a hír, mert Tyrkir már hosszabb ideje élt apja házanépe körében, és kicsi gyermekkora óta kedvesen bánt Leiffel, aki most alaposan ráripakodott társaira és tizenkettedmagával elindult, hogy Tyrkirt megtalálják. Nem jutottak azonban messzire a kunyhóiktól, már jött is feléjük Tyrkir. Boldogan üdvözölték, Leif viszont rögtön észrevette, hogy nevelőapja feltűnően jó hangulatban leledzik.[…] – Hol késlekedtél ily sokáig, nevelőapám? – kérdezte tőle Leif. – Miért maradtál el társaidtól? De Tyrkir előbb csak forgatta a szemét, és nagyokat fintorgott, majd elkezdett hosszan az anyanyelvén beszélni, amit a többiek nem érthettek. Egy kis idő múltán aztán izlandiul folytatta: – Nem is mentem olyan messzire tőletek – mondta. Mégis nagy újságom van…szőlőt, szőlőtőkéket találtam.– Forrás Grœnlendinga saga, mely megörökítette Leif Eriksson utazásait. Ebben nevezte Tyrkirt nevelőapjának Leif.

 

Leif Eriksson felfedezi Amerikát. Forrás: Wikimedia Commons
Leif Eriksson felfedezi Amerikát Forrás: Wikimedia Commons

A kalandozások együtt jártak azzal, hogy nemcsak kincseket, ékszereket, ingóságokat, állatokat zsákmányoltak, hanem foglyokat is ejtettek; mind a vikingek, mind pedig a magyarok. A foglyokat elsősorban a családjuk váltotta ki, ha azonban ez nem történ meg, eladták őket Bizáncba rabszolgának, de előfordult olyan is, hogy az ősmagyarokat szolgálták. Így fordulhatott elő, hogy vikingek kerülhettek magyar szolgálatba is.

A vikingekre is jellemző volt a többistenhit

A vikingeknek, akárcsak az ősmagyaroknak több istenünk volt. Hasonlóképpen az ősmagyarokhoz, a természeti erőket isteneknek tekintették. Izgalmas mitológiájukból érdemes kiemelni Odint, a főistent, és Heilt, az alvilág istenét. 

A magyarokhoz hasonlóan, ősi történeteik nemzedékről nemzedékre, szájról szájra terjedtek egészen addig, amíg az Edda gyűjteményben és az izlandi sagákban írásba foglalták ezeket.

A vikingek támadásaikkal ugyanúgy rettegésben tartották az európaiakat, mint a magyarok. Később aztán ők is lecsendesültek: megtértek a keresztény hitre. Mint láthattuk tehát, az ősmagyarok és a vikingek kapcsolata igen sokrétű volt. A tudósoknak éppen ezért érdemes a legmodernebb eszközökkel a még feltáratlan régészeti kincsek nyomába eredni, és kutatni az esetleges genetikai kapcsolódásokat is.

Emlékbélyeg Amerika flefedezéséről. Forrás: Wikimedia Commons.
Emlékbélyeg Amerika flefedezéséről Forrás: Wikimedia Commons.


A vikingek és magyarok kapcsolatában kiemelkedően fontos:

1. lehetséges, hogy magyar is részt vett Amerika felfedezésében

2. együtt szolgáltak a Bizánci Birodalomban,

3. és mindkét nép sikeres kalandozó volt.

 

 

