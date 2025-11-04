Miért öregedünk gyorsabban, mint régen? És mit tehetünk ellene?

Az elmúlt néhány évben tudósok aggasztó tendenciát fedeztek fel: az 1965 után születettek biológiailag gyorsabban öregednek, mint az egy évtizeddel korábban születettek, és az olyan betegségek, amelyeket egykor az idősek csapásának tartottak, egyre gyakoribbak a fiatalabbak körében.

„Nő a rákos megbetegedések száma a fiataloknál, a 40 év alattiaknál mind gyakoribb a szívroham és a cukorbetegség” – mondja Paulina Correa-Burrows, a santiagói Chilei Egyetem szociálepidemiológusa a NewScientistnek. „Miért? Mert gyorsabban öregszünk.”

Ami részben elkerülhetetlen, részben viszont módosítható. Mit tehetünk, hogy biológiai és kronológiai életkorunkat összhangban tartsuk?

Az öregedés sebességének mérésére a legjobb módszer a biológiai kor mérése, amit néhány hónap, vagy év múltán megismételnek. Antonello Lorenzini, a Bolognai Egyetem munkatársa szerint a legelfogadottabb eszközök az úgynevezett epigenetikus órák, amelyek a DNS módosulásait vizsgálják. Ezek nagyjából megmutatják, ki öregszik gyorsabban vagy lassabban.

Sokan biológiailag 10 évvel, vagy még többel fiatalabbak vagy idősebbek naptári koruknál.

A kronológiai életkor – hogy valaki naptár szerint hány évet élt le – nem mindig mutatja meg, ki, hol tart az öregedésben: valójában ez nagyon is eltérhet.

Az első felismerés, miszerint gyorsul a biológiai öregedés, az elhízáskutatás világából származik. 2016-ban a madridi Nemzeti Kardiovaszkuláris Kutatóközpont kutatói Beatriz Gálvez vezetésével kimutatták, hogy az elhízás biológiai hatásai milyen jelentős átfedésben vannak az öregedéssel. Mindkettőt a zsírszövet diszfunkciója jellemzi, ami anyagcserezavarokhoz, széles körű gyulladáshoz és több szerv, köztük a vesék, a csontok, a szív- és az érrendszer károsodásához vezet.

Az elhízás hatásai

Ezeket a hatásokat általában közvetlenül magának az elhízásnak tulajdonítják. Gálvez azonban arra volt kíváncsi, hogy mennyire direkt az oksági viszony. Megalkotta az „adipaging” kifejezést a hipotézisre, hogy „az elhízott felnőttek nagyrészt idő előtt megöregednek”.