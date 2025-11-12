230 dolláros zoknit árul iPhone-hoz az Apple – ezen kacag a világ

Tegnap ismertette meg a világot az Apple az iPhone Pockettel, ami olyan különös ötletnek bizonyult, hogy kezdetben sokan csúfolódó átverésnek gondolták. Azóta a legjobb úton van a mémmé váláshoz.

Az iPhone Pocket egy kötött hordtáska, leginkább zoknira hasonlít, amibe beledobhatjuk az iPhone-t vagy valami annak megfelelő méretű tárgyat. Nem akármilyen zokni: megalkotásában Issey Miyake japán divattervező cége működött közre: inspirációjuk egy darab szövet volt.

Issey Miyake készítette Steve Jobs jellegzetes, fekete garbóit, több százat, ami aztán Jobs védjegye lett élete végéig. A mostani „zoknit” az időközben elhunyt Issey Miyake cége, a Miyake Design Studio tervezőcsapata hozta létre, az Apple Design Studio együttműködésével.

Két változatban árusítják. A rövidebb pántos változat karra akasztható, és „csak” 149,95 dollárba (49 650 forint), a hosszabbat a felhasználók a vállukra vethetik, és 229,95 dollárba (76 400 forint) kerül.

Forrás: Apple

Ezekből az árakból már világszerte gúnyt űznek a a közösségi médiában: mindenhez hasonlítják a bikinitől a fogamzásgátlóig. „Védekezz, ne hagyd, hogy az iPhone-od vírussal fertőződjön – az iPhone Pocket az okostelefon óvszere” – viccelődik az egyik posztoló az X-en. „Háromszor ellenőriztem a domaint, mert biztos voltam benne, hogy ez csak egy tréfa” – írta egy másik X-felhasználó.

Az Apple úgy fogalmaz, hogy a termék az iPhone-viselés örömének koncepcióját járja körül, a saját módján.

„Lehet, hogy ez szatíra?” – kérdezte valaki a közösségi médiában. „Az iPhone Pocket egy IQ-teszt” – állították mások.

Többeket arra a sajátos fürdőruhára emlékeztet a termék, amelyet Sacha Baron Cohen színész viselt a Borat! című vígjátékban.

„Az Apple ismét meglepetést szerez egy olyan termékkel, amit még ajándékba sem akarsz majd megkapni.”

Van másik

Pedig csak első pillantásra tűnhet túlzásnak egy 230 dolláros, kötött iPhone-tok: ez közel sincs a valaha kiadott legdrágább Apple-kiegészítők árához.

A francia luxusmárkával, a Hermèsszel együttműködve a techóriás 1249 dollárért (négyszázezer forint) is értékesített dizájner Apple Watch-szíjakat.