Olcsó okosgyűrűt csinált a Pebble, még tölteni sem kell

Egyetlen célja van, de azt teljesíti. Ráadásul sok más funkcióval is felokosítható.

Bíró Zoltán István
2025. 12. 10. 13:08
Forrás: Pebble
A kultikus okosórákat gyártó Pebble most igazán praktikusnak tűnő okosgyűrűt tervezett, az Index 01-et. Az eddig megszokott okosgyűrűk (Oura Ring 4, Samsung Galaxy Ring) olyan – néha bizony fölöslegesnek tűnő, mert okosórán és mobilon is adott – egészségmenedzsment-funkciókat nyújtanak, mint a pulzusszám és a lépésszám mérése. Ehhez képest az Index 01 kizárólag azt tartja feladatának, hogy az

emlékezetünk nagyon könnyen kezelhető, külső memóriatára legyen.

Mit tud? Mutatóujjon kell viselni, egyetlen gomb van az oldalán, és amíg nyomva tartjuk ugyanazon kezünk hüvelykujjával, felveszi a beszédünket.

Pebble okosgyűrű
Forrás: Pebble

Rögzített hangunkat a pehelykönnyű kütyü Bluetoothon keresztül küldi az okostelefonunkra, ahol egy erre a célra fejlesztett alkalmazáson belül futó, nyílt forráskódú mesterséges intelligencia segítségével szöveggé alakítja. Mivel minden feldolgozás helyben történik, nincs szükség internetkapcsolatra vagy felhőalapú adatátvitelre, így biztosak lehetünk benne, hogy a szavaink-adataink védettek maradnak.

Például ha azt mondjuk a gyűrűnek, hogy

állíts be emlékeztetőt holnapra, hogy hívjam fel a Zsuzsit,

akkor a telefonos alkalmazás végrehajtja a feladatot – esetünkben beállít egy emlékeztetőt. Nagy kérdés, hogy a gyűrű tud-e magyarul? Az eddigi ismertetők többsége körülbelül száz támogatott nyelvet említ: azt lehet mondani, hogy igen nagy eséllyel ismeri majd anyanyelvünket – de akinek ez alapkérdés, várjon még a vásárlással.

Elképesztően jó, hogy egyáltalán nem igényel töltést. Beépített ezüst-oxid gombelemmel rendelkezik, amely napi tíz-húsz használat esetén állításuk szerint körülbelül két évig bírja. Mivel az elem házilag nem cserélhető, mikor lemerül, a gyűrűt újrahasznosításra visszaküldhetjük a gyártónak (várhatóan kedvezményért cserébe az új eszköz árából). Egy méterig vízálló, kibírja a kézmosást és a zuhanyozást, de úszás közben már nem tudjuk lediktálni a gondolatainkat.

Az Index 01 három – ezüst, arany és matt fekete – színben kapható, a gyűrűtest fémből, gombja szilikonból készül.

A jó hírek közé tartozik, hogy mivel szoftvere nyílt forráskódú, nemcsak jegyzetek létrehozását teszi lehetővé, hanem emlékeztetők, ébresztők és időzítők beállítását is. Fejlesztők számára nagymértékben testre szabható, lehetővé teszi mondjuk a zenelejátszás egyetlen kattintással történő vezérlését vagy felvételek küldését saját alkalmazásaiba. Kompatibilis mind iOS, mind Android rendszerrel.

 

Kik gyártják? Honnan ismerős a Pebble?

A cég az okosóra piac úttörőjeként még a 2010-es években indult, és a Pebble (Original) okosórával rekordokat döntő siker lett a Kickstarteren. Sikerének kulcsa egy forradalmian eredeti megoldás, az E-papír (E-Ink) kijelző használata volt. A könyvolvasókból ismert technológia ugyanis a hagyományos papírhoz hasonlóan fényvisszaverő, és csakis a tartalom változásakor fogyaszt áramot. Ez lehetővé tette, hogy a kijelző mindig be legyen kapcsolva és kiválóan látható legyen napsütésben is, így

a versenytársak kötelező napi töltésével ellentétben a Pebble több napig bírta.

Későbbi modelljeik, a Pebble Time, Steel és Round már színes e-papírt használtak, de az Apple Watch 2015-ös érkezése után alulmaradtak. A Pebble 2/Time 2 és a Pebble Core már komoly kudarcnak bizonyult, a cég pénzügyi válságba került, 2016-ban a Fitbit felvásárolta, ami a bukását hozta.

A márkát ma az alapító Eric Migicovsky és egy lelkes közösség éleszti újra: újraindította a klasszikus modelleket, és bemutatta a most ismertetett Pebble Index 01-et.

Az a gyanúnk, hogy ha megint valami vékony jégen el nem csúszik, az Index 01 okosgyűrű sikerre ítéltetett. És persze, ha tud magyarul is!

Ára az előrendelési időszakban 75 dollár, a normál ár pedig várhatóan 99 dollár lesz. Szállítása világszerte 2026 márciusában kezdődik, az előrendeléseket a hivatalos weboldalon mától fogadják.

