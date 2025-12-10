Olcsó okosgyűrűt csinált a Pebble, még tölteni sem kell

A kultikus okosórákat gyártó Pebble most igazán praktikusnak tűnő okosgyűrűt tervezett, az Index 01-et. Az eddig megszokott okosgyűrűk (Oura Ring 4, Samsung Galaxy Ring) olyan – néha bizony fölöslegesnek tűnő, mert okosórán és mobilon is adott – egészségmenedzsment-funkciókat nyújtanak, mint a pulzusszám és a lépésszám mérése. Ehhez képest az Index 01 kizárólag azt tartja feladatának, hogy az

emlékezetünk nagyon könnyen kezelhető, külső memóriatára legyen.

Mit tud? Mutatóujjon kell viselni, egyetlen gomb van az oldalán, és amíg nyomva tartjuk ugyanazon kezünk hüvelykujjával, felveszi a beszédünket.

Forrás: Pebble

Rögzített hangunkat a pehelykönnyű kütyü Bluetoothon keresztül küldi az okostelefonunkra, ahol egy erre a célra fejlesztett alkalmazáson belül futó, nyílt forráskódú mesterséges intelligencia segítségével szöveggé alakítja. Mivel minden feldolgozás helyben történik, nincs szükség internetkapcsolatra vagy felhőalapú adatátvitelre, így biztosak lehetünk benne, hogy a szavaink-adataink védettek maradnak.

Például ha azt mondjuk a gyűrűnek, hogy

állíts be emlékeztetőt holnapra, hogy hívjam fel a Zsuzsit,

akkor a telefonos alkalmazás végrehajtja a feladatot – esetünkben beállít egy emlékeztetőt. Nagy kérdés, hogy a gyűrű tud-e magyarul? Az eddigi ismertetők többsége körülbelül száz támogatott nyelvet említ: azt lehet mondani, hogy igen nagy eséllyel ismeri majd anyanyelvünket – de akinek ez alapkérdés, várjon még a vásárlással.

Elképesztően jó, hogy egyáltalán nem igényel töltést. Beépített ezüst-oxid gombelemmel rendelkezik, amely napi tíz-húsz használat esetén állításuk szerint körülbelül két évig bírja. Mivel az elem házilag nem cserélhető, mikor lemerül, a gyűrűt újrahasznosításra visszaküldhetjük a gyártónak (várhatóan kedvezményért cserébe az új eszköz árából). Egy méterig vízálló, kibírja a kézmosást és a zuhanyozást, de úszás közben már nem tudjuk lediktálni a gondolatainkat.

Az Index 01 három – ezüst, arany és matt fekete – színben kapható, a gyűrűtest fémből, gombja szilikonból készül.